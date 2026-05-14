Más de 300 intendentes de todo el país le reclamaron al Gobierno la restitución de fondos para transporte, educación y discapacidad

Se reunió en Rosario el Consejo Federal de Intendentes (COFEIN)

Más de 300 intendentes e intendentas de distintos puntos del país se reunieron en Rosario y elevaron un reclamo unificado al gobierno nacional por la restitución de fondos retenidos para el transporte público, la educación y la discapacidad. La convocatoria, articulada bajo el Consejo Federal de Intendentes (COFEIN), reunió a jefes comunales de extracción política diversa y contó con la presencia de cuatro gobernadores, lo que le dio al encuentro una dimensión política que excede la agenda municipal.

El acto tuvo como sede la ciudad que encabeza Pablo Javkin, quien ofició de anfitrión. Junto a él estuvieron los mandatarios provinciales Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Alfredo Cornejo (Mendoza).

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"El equilibrio fiscal es una meta que compartimos y practicamos, pero es ilegal e inmoral si se financia con el despojo a las provincias y municipios. La retención de fondos para transporte público, educación y discapacidad no es ‘ahorro’, es un incumplimiento de la ley que castiga a quienes producen", señala el texto firmado por los intendentes.

El eje del comunicado fue el federalismo, al que los intendentes presentaron como un principio constitucional que el poder central estaría vulnerando de manera sistemática.

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“El federalismo no es una concesión del poder central, sino la base fundacional de nuestra Nación. Mientras el poder central se refugia en la frialdad de las métricas macroeconómicas, nosotros gestionamos la urgencia diaria. No somos observadores de la crisis: somos quienes garantizamos que el transporte circule, que los hospitales atiendan y que el tejido social no se termine de quebrar. No tenemos seguidores virtuales; tenemos ciudadanos de carne y hueso que demandan respuestas hoy”, sostiene el documento..

Los gobernadores Ignacio Torres, Alfredo Cornejo, Juan Pablo Valdés y Maximiliano Pullaro, junto al intendente de Rosario, Pablo Javkin

Javkin fue aún más directo en sus declaraciones durante el encuentro. “No se pueden seguir municipalizando las responsabilidades mientras se centralizan los recursos a nivel nacional. Argentina no puede seguir diciéndose federal y no incluir a las ciudades en un esquema de coparticipación. La Argentina va a ser federal desde las ciudades", afirmó el intendente de Rosario, cuya ciudad acogió el encuentro, apenas horas después de la cumbre principal.

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El argumento económico más concreto del comunicado giró en torno al impuesto a los combustibles. Según consignaron los intendentes, durante el primer cuatrimestre de 2026 ese tributo fue el único que superó la inflación —y la duplicó—, pero sus recaudaciones no se destinan al financiamiento del transporte público del interior del país ni al mantenimiento de las rutas nacionales. La denuncia apunta a una brecha entre lo que los ciudadanos aportan a través de ese gravamen y lo que sus comunidades reciben a cambio.

Sobre esa base, el COFEIN articuló una agenda legislativa con demandas puntuales. Los intendentes reclamaron el tratamiento de proyectos de ley que garanticen la coparticipación a municipios del impuesto a los combustibles, cuyos fondos sin distribuir alcanzaron los 2 billones de pesos en el primer cuatrimestre del año. A eso sumaron la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) retenidos, que en el mismo período acumularon 1,3 billones de pesos, y la exención del IVA en las contrataciones municipales, una medida que, según el documento, representaría un ahorro del 9% del total de los gastos operativos y permitiría mejorar la prestación de servicios a los vecinos.

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A través de un comunicado, los intendentes del COFEIN le reclamaron al Gobierno la restitución de fondos

El tono del comunicado rechazó cualquier lectura asistencialista del reclamo. “No pedimos asistencia: exigimos la restitución de los recursos que nuestras comunidades generan y que el Ejecutivo Nacional retiene de forma arbitraria“, sostiene el texto.

Desde su comunicado se reivindicó la gestión de los propios intendentes: “Hablamos desde la autoridad de quienes ya hemos aplicado la austeridad y la modernización tecnológica. Hemos optimizado cada peso con transparencia y eficiencia. Las provincias y las ciudades no son un gasto, es el motor que sostiene a la Argentina”.

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El documento cerró con un llamado directo a los legisladores nacionales para que reciban de forma inmediata a los representantes del COFEIN y den tratamiento a los proyectos consensuados. “No buscamos privilegios, buscamos soluciones”, plantearon. La última línea del texto condensó la postura del bloque: “Cuando la realidad golpea al pueblo, la responsabilidad debe estar por encima de cualquier bandera partidaria. No hay República posible sin ciudades de pie“.