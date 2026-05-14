Elon Musk vs. OpenAI: el juicio que define el futuro de la IA entra en recta final y esto es todo lo que ha ocurrido

El juicio entre Elon Musk y OpenAI entra en su fase final tras semanas de testimonios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El juicio entre Elon Musk y OpenAI entra en su recta final tras tres semanas de testimonios de figuras relevantes del sector tecnológico como el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella y la exdirectora de tecnología de OpenAI, Mira Murati.

La disputa legal inició por una demanda del CEO de Tesla que alega que la compañía de IA traicionó su misión fundacional sin fines de lucro al priorizar el beneficio comercial y su alianza con Microsoft por encima del bien de la humanidad.

PUBLICIDAD

La defensa de Musk, encabezada por Steven Molo, buscó desacreditar la credibilidad del director ejecutivo Sam Altman e instó al jurado a emplear su “sentido común” al analizar tanto su testimonio como el del presidente de OpenAI, Greg Brockman.

Musk demanda a la empresa por abandonar su misión sin fines de lucro y priorizar el negocio. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

“Cinco testigos en este juicio lo llamaron mentiroso bajo juramento”, afirmó Molo.

PUBLICIDAD

Altman se defendió y respaldó su gestión al frente de OpenAI y rechazó la acusación de Musk de que él y la empresa “robaron una organización benéfica” al transformar una entidad sin fines de lucro, financiada por Musk, en una compañía con fines de lucro. “Estoy muy orgulloso del trabajo realizado”, sostuvo Altman.

Por qué inició la demanda de Elon Musk a OpenAI

Elon Musk inició la demanda contra OpenAI al considerar que la compañía, bajo la dirección de Sam Altman y Greg Brockman, incumplió el acuerdo original de operar como una organización sin fines de lucro dedicada a desarrollar inteligencia artificial para el beneficio de la humanidad.

PUBLICIDAD

Musk sostiene que aportó decenas de millones de dólares convencido de ese objetivo y acusa a OpenAI de transformarse en una empresa con fines de lucro sin su consentimiento, desviando la misión inicial.

Musk alega que Sam Altman y Greg Brockman rompieron el acuerdo fundacional. REUTERS/Axel Schmidt/File Photo

Según la demanda, OpenAI habría manipulado a Musk para obtener financiación, mientras planeaba modificar su estructura y buscar beneficios económicos, lo que él califica como un “robo de una organización benéfica”.

PUBLICIDAD

OpenAI, por su parte, niega las acusaciones y afirma que Musk estaba al tanto del cambio de modelo y que incluso buscó controlar la organización.

La disputa ha expuesto tensiones sobre la dirección ética y financiera de la inteligencia artificial, así como el papel de los fundadores y donantes en la gobernanza tecnológica.

PUBLICIDAD

OpenAI sostiene que Musk conocía el cambio de modelo e intentó controlarla. REUTERS/Manuel Orbegozo

Qué ha dicho OpenAI

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, defendió la actuación de la organización en el juicio iniciado por Elon Musk y detalló ante el tribunal aspectos clave sobre la gobernanza y la evolución de la empresa.

Altman reveló que Musk llegó a sugerir que, en caso de fallecer, el control de OpenAI pasara a sus hijos, lo que generó preocupación entre los fundadores por la posible concentración de poder en una sola familia.

PUBLICIDAD

OpenAI sostiene que la transformación a una estructura con fines de lucro fue necesaria para obtener los fondos que permitieran avanzar en el desarrollo de sus modelos de inteligencia artificial, especialmente en 2017, ante la urgencia de recursos.

Altman contó que Musk quiso dejar el control a sus hijos, lo que preocupó a los fundadores. (Reuters/Manuel Orbegozo)

Durante su testimonio, Altman subrayó que OpenAI mantiene compromisos con instituciones como el Laboratorio Nacional de Los Álamos y el gobierno del Reino Unido para la seguridad de la inteligencia artificial, y negó haber manipulado a Musk.

PUBLICIDAD

Qué ha testificado Elon Musk

Elon Musk testificó en el juicio contra OpenAI que su apoyo financiero inicial se basó en la promesa de que la organización operaría como una entidad sin fines de lucro dedicada al desarrollo de inteligencia artificial para el beneficio de la humanidad.

Musk afirmó que donó dinero a OpenAI bajo la promesa de que sería sin fines de lucro. REUTERS/Manuel Orbegozo

Musk afirmó que fue engañado respecto a las intenciones de los fundadores y denunció que OpenAI, bajo la gestión de Sam Altman y Greg Brockman, desvió el proyecto hacia una estructura con fines de lucro sin su consentimiento.

PUBLICIDAD

Expresó que, de haber sabido que la organización se transformaría en una empresa lucrativa, no habría realizado donaciones millonarias. Durante su declaración, calificó de “inaceptable” la conversión y sostuvo que “no está bien robar una organización benéfica”.

También señaló que llegó a proponerse para liderar OpenAI, o incluso ceder el control a sus hijos, pero finalmente fue apartado de las decisiones estratégicas. Musk insiste en que la misión original se traicionó y que sus aportes fueron utilizados en contra de los principios fundacionales.