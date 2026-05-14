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Cómo ganar USD 20.000 si tienes una startup con un propósito en tecnología y salud

Las empresas emergentes seleccionadas accederán a mentorías, conexiones estratégicas con inversores y la posibilidad de obtener un premio económico

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Fundación Bayer - startups - Latinoamérica - salud - tecnología - 14 de mayo
El objetivo del programa es identificar y acompañar emprendimientos innovadores que ya cuenten con primeras ventas o estén próximos a lograrlas. (Bayer S.A.)

La Fundación Bayer y Endeavor anunció LEGADO 2026, un programa que busca impulsar startups de impacto social en Latinoamérica, con un enfoque especial en sectores como salud, agricultura y seguridad alimentaria.

Este año, la iniciativa llega a Colombia tras haber consolidado su presencia en otros países de la región, movilizando a decenas de organizaciones, recibiendo cientos de postulaciones y conformando una comunidad activa de emprendedores sociales.

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Las startups seleccionadas accederán a mentorías, conexiones estratégicas con inversores y la posibilidad de obtener un premio económico, colocándose como referentes en el ecosistema de innovación y emprendimiento regional.

Fundación Bayer - startups - Latinoamérica - salud - tecnología - 14 de mayo
Las 10 startups que resulten ganadoras en la edición 2026 de LEGADO accederán a un paquete integral de beneficios. (Bayer S.A.)

Programa LEGADO 2026: expansión y objetivos en Latinoamérica

La tercera edición de LEGADO se presenta como una plataforma orientada a potenciar la innovación social en América Latina, extendiendo su alcance a 10 países del territorio: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.

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El objetivo del programa es identificar y acompañar emprendimientos innovadores que ya cuenten con primeras ventas o estén próximos a lograrlas, para que puedan escalar soluciones a desafíos críticos vinculados a la salud pública, la agricultura sostenible y el acceso a la seguridad alimentaria.

El programa está dirigido principalmente a startups de base tecnológica o científica y valora especialmente aquellas iniciativas que presentan soluciones en áreas como diagnóstico y prevención de enfermedades, acceso a servicios sanitarios, salud femenina, autocuidado, inclusión para personas con discapacidad, calidad de vida para el adulto mayor, acceso a agua potable y nutrición.

Fundación Bayer - startups - Latinoamérica - salud - tecnología - 14 de mayo
El programa está dirigido principalmente a startups de base tecnológica o científica. (Bayer S. A.)

Cabe señalar que también se tomarán en cuenta proyectos que apoyan a pequeños y medianos productores en el fortalecimiento de sus negocios.

Desde su creación, LEGADO ha movilizado a más de 30 organizaciones, recibido 357 postulaciones y ha logrado consolidar una comunidad de más de 50 emprendedores sociales en la región. A través de este ecosistema, se promueve que los proyectos se conecten con mentores, expertos, inversores y otros actores estratégicos que les permitan fortalecer su impacto y capacidad de crecimiento.

Beneficios y premios para startups seleccionadas en LEGADO 2026

Las 10 startups que resulten ganadoras en la edición 2026 de LEGADO accederán a un paquete integral de beneficios. Entre estos se encuentran mentorías estratégicas ofrecidas por expertos de Bayer, Endeavor y referentes del ecosistema emprendedor, así como el acceso a la Comunidad LEGADO, que brinda sesiones de capacitación en pitch, comunicación, medición de impacto y preparación para inversión.

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Los emprendimientos elegidos accederán a un programa de acompañamiento y escalamiento que se desarrollará entre agosto y diciembre. (Bayer S. A.)

Además, las iniciativas seleccionadas tendrán visibilidad en eventos regionales de alto nivel, donde podrán presentar sus soluciones ante corporaciones, inversores, organismos multilaterales y líderes del ecosistema.

Un aspecto destacado del programa es el premio económico: dos de las startups más sobresalientes recibirán USD 20.000 cada una para escalar sus soluciones y ampliar su impacto en la región.

Germán Fernández, director de Asuntos Públicos y Sostenibilidad de Bayer PACA, detalló que “cuatro de las startups seleccionadas tendrán además la oportunidad de participar en la conferencia Impact Minds de LATIMPACTO (Manaos, Brasil, 9-11 de septiembre de 2026) como parte de la delegación oficial de Bayer, con viaje, alojamiento y agenda de vinculaciones estratégicas con inversores de impacto incluidos”.

Stefan Wilhem, director de innovación social de la Fundación Bayer Global, subrayó la importancia de la iniciativa al señalar que “en la Fundación Bayer creemos que la ciencia, la innovación social y la colaboración son herramientas fundamentales para construir un mundo con salud para todos y hambre para nadie”.

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El programa prioriza soluciones que ya estén en marcha y que puedan demostrar impacto tangible en las áreas de salud, agricultura o seguridad alimentaria. (Bayer S. A.)

Proceso de postulación y criterios de selección en LEGADO 2026

Las startups interesadas en ser parte de LEGADO 2026 deberán completar un formulario en línea antes del 31 de mayo de 2026. El proceso de selección contempla varias etapas: una primera fase de evaluación, seguida de entrevistas y jornadas de presentación (demodays) en las que los equipos finalistas expondrán sus proyectos ante un jurado de expertos.

Los emprendimientos elegidos accederán a un programa de acompañamiento y escalamiento que se desarrollará entre agosto y diciembre. Este proceso culminará con un demoday regional donde se anunciarán los ganadores del premio económico.

El programa prioriza soluciones que ya estén en marcha y que puedan demostrar impacto tangible en las áreas de salud, agricultura o seguridad alimentaria. Las postulaciones para LEGADO 2026 permanecerán abiertas hasta el 31 de mayo y pueden realizarse a través de https://www.bayer.com/es/co/sostenibilidad-paca.

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