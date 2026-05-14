SpaceX y Google estarían en conversaciones para lanzar centros de datos en órbita

La industria tecnológica mundial observa de cerca a SpaceX y Google tras conocerse que ambas compañías estarían manteniendo conversaciones para lanzar centros de datos orbitales impulsados por inteligencia artificial.
La información, difundida primero por The Wall Street Journal el pasado 12 de mayo y luego confirmada por Reuters, revela que las empresas buscan aprovechar la energía solar del espacio para alimentar servidores avanzados y superar así las limitaciones energéticas y de infraestructura que afectan a los centros de datos terrestres.
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El proyecto de Google: Suncatcher y la apuesta por la nube orbital
Google ha iniciado un esfuerzo denominado Project Suncatcher, cuyo objetivo es crear una red de satélites alimentados por energía solar y equipados con sus propias unidades de procesamiento tensorial (TPU), optimizadas para inteligencia artificial. El plan contempla el lanzamiento de un prototipo en colaboración con Planet Labs alrededor de 2027, según detalló el director ejecutivo Sundar Pichai en la presentación oficial del proyecto a finales de 2025.
The Wall Street Journal indicó que Google mantiene negociaciones con varios proveedores de lanzamientos espaciales, aunque SpaceX aparece como el socio principal en las conversaciones actuales. El propósito es establecer una constelación orbital que funcione como una extensión de alta velocidad de los centros de datos actuales, utilizando comunicación láser para transferir grandes volúmenes de datos entre satélites.
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La iniciativa de Google responde a la creciente demanda energética de la inteligencia artificial, que supera con creces la capacidad de muchas redes eléctricas terrestres. La empresa apunta a una solución que utilice la energía solar disponible de forma continua en el espacio, evitando las interrupciones y limitaciones de la infraestructura terrestre.
SpaceX: visión estratégica y apuesta por la computación orbital
Por su parte, SpaceX, liderada por Elon Musk, también prepara su incursión en el segmento de los centros de datos orbitales. El desarrollo de esta infraestructura espacial figura entre los principales impulsores de la esperada salida a bolsa de la compañía, que podría alcanzar una valoración de entre 1,75 y 2 billones de dólares.
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La estrategia de SpaceX incluye una solicitud regulatoria para lanzar hasta un millón de satélites, una cifra que supera ampliamente la constelación actual de Starlink. Parte central del plan es el acuerdo alcanzado con la empresa de inteligencia artificial Anthropic, que accederá a 300 megavatios de capacidad informática gracias a más de 220.000 GPU de Nvidia operando desde la instalación Colossus 1 en Memphis, según informó Quartz.
Musk sostiene públicamente que los cohetes reutilizables de SpaceX permitirán abaratar el costo de trasladar servidores y hardware al espacio, al punto de convertir la órbita en el entorno más eficiente para ejecutar modelos de inteligencia artificial.
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Sinergias empresariales y retos técnicos
La relación entre SpaceX y Google va más allá de la coyuntura actual. Alphabet, matriz de Google, posee el 6,1% de SpaceX, y Don Harrison, ejecutivo de Google, es miembro del consejo de administración de la empresa aeroespacial. Esta alianza estratégica financiera y directiva proporciona una base sólida para los nuevos proyectos conjuntos en el espacio.
El despliegue de centros de datos orbitales promete ventajas energéticas y de eficiencia, pero enfrenta obstáculos importantes. La viabilidad a gran escala dependerá de la evolución de los costos de lanzamiento y de la capacidad de mantener y actualizar los servidores en un entorno extremo.
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Como parte de su hoja de ruta, Google y Planet Labs ya trabajan en dos satélites prototipo que serán lanzados a principios de 2027. Estos servirán como prueba de concepto para un clúster de 81 satélites, que podría compartir cargas de trabajo de inteligencia artificial a través de comunicaciones láser, creando un ecosistema orbital complementario a la infraestructura terrestre.
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