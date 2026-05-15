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Hezbollah reivindicó un ataque con drones contra fuerzas israelíes en plena ronda de negociaciones en Washington

El Centro Médico Galilee informó que cuatro personas resultaron heridas por la explosión registrada en Rosh HaNikra. Según el hospital, uno de los heridos permanece en estado crítico

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Vista trasera de dos soldados con uniformes militares, cascos tácticos y mochilas, agachados en una zona con vegetación densa
Soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel realizan una operación en el terreno durante una acción militar en el marco de su campaña antiterrorista

El grupo terrorista Hezbollah afirmó este jueves que lanzó un ataque con drones explosivos contra tropas israelíes en el norte de Israel, en una nueva escalada militar que coincidió con otra ronda de negociaciones directas entre Israel y Líbano en Washington para intentar sostener el frágil alto el fuego alcanzado el mes pasado.

El movimiento chiita respaldado por Irán informó en un comunicado que había atacado “una concentración de soldados del ejército enemigo israelí en el sitio de Rosh HaNikra” mediante un dron cargado con explosivos. El objetivo se encuentra cerca de la frontera entre ambos países, una de las zonas más tensas desde el inicio de la guerra regional desencadenada tras la ofensiva contra Irán.

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Poco antes, el ejército israelí había confirmado que un dron lanzado por Hezbollah impactó dentro de territorio israelí y dejó varios civiles heridos.

Un dron explosivo lanzado por la organización terrorista Hezbollah cayó dentro de territorio israelí, cerca de la frontera entre Israel y Líbano”, señaló la fuerza militar israelí en un comunicado.

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El Centro Médico Galilee, ubicado en el norte de Israel, informó que cuatro personas resultaron heridas por la explosión registrada en el área de estacionamiento del sitio de Rosh HaNikra. Según el hospital, uno de los heridos permanece en estado crítico.

Operaciones militares israelíes incluyen el uso de bengalas en Arnoun, visibles desde Marjayoun, en el sur libanés (REUTERS)
Operaciones militares israelíes incluyen el uso de bengalas en Arnoun, visibles desde Marjayoun, en el sur libanés (REUTERS)

El ataque ocurrió mientras delegaciones de Israel y Líbano mantenían en Washington una nueva ronda de conversaciones mediadas por Estados Unidos. Se trata del tercer encuentro entre representantes de ambos países en menos de un mes, en un intento por evitar un colapso definitivo de la tregua anunciada en abril.

Funcionarios estadounidenses describieron las conversaciones como “productivas y positivas” después de más de ocho horas de reuniones. Washington busca consolidar un acuerdo más amplio que permita reducir los enfrentamientos en la frontera y estabilizar la situación regional tras semanas de ataques cruzados.

La tregua vigente comenzó el 17 de abril y expira este domingo si no se alcanza un nuevo entendimiento. Sin embargo, los choques armados nunca se detuvieron por completo. Israel continuó realizando bombardeos sobre territorio libanés y Hezbollah mantuvo ataques contra posiciones israelíes en la frontera.

El grupo chiita rechaza abiertamente las negociaciones directas entre ambos gobiernos. El diputado de Hezbollah Ali Ammar calificó este jueves las conversaciones como “concesiones gratuitas” hacia Israel y reiteró la oposición de la organización a cualquier normalización política.

Imagen de un retrato de Ali Khamenei con columnas de humo elevándose en el distrito de Dahiyeh, en Beirut (AP/Archivo)
Imagen de un retrato de Ali Khamenei con columnas de humo elevándose en el distrito de Dahiyeh, en Beirut (AP/Archivo)

Mientras se desarrollaban las reuniones diplomáticas en Estados Unidos, la agencia estatal libanesa NNA reportó nuevos bombardeos israelíes en el sur y el este del Líbano. Algunas de las zonas alcanzadas, según el medio oficial, no figuraban dentro de las advertencias de evacuación emitidas previamente por Israel.

Las Fuerzas de Defensa de Israel aseguraron que en las últimas 24 horas atacaron “más de 65 infraestructuras de Hezbollah” en distintas áreas del sur libanés. El ejército israelí sostiene que esos objetivos eran utilizados para almacenar armamento y coordinar operaciones militares.

El actual ciclo de enfrentamientos comenzó el 2 de marzo, cuando Hezbollah lanzó cohetes contra Israel tras la muerte del líder supremo iraní, Ali Khamenei, durante ataques atribuidos a Estados Unidos e Israel. Desde entonces, la frontera israelí-libanesa volvió a convertirse en uno de los principales focos de conflicto en Medio Oriente.

De acuerdo con cifras difundidas por autoridades libanesas, los ataques israelíes han dejado más de 2.800 muertos en el Líbano desde marzo, incluidos más de 400 fallecidos desde la entrada en vigor de la tregua de abril. Del lado israelí, el ejército informó la muerte de 18 militares y un contratista civil desde el comienzo de la guerra.

Vehículo militar israelí opera cerca de la frontera con Líbano, en el norte de Israel, el 14 de mayo de 2026 (REUTERS/Shir Torem/Archivo)
Vehículo militar israelí opera cerca de la frontera con Líbano, en el norte de Israel, el 14 de mayo de 2026 (REUTERS/Shir Torem/Archivo)

El presidente libanés, Joseph Aoun, advirtió esta semana que las operaciones militares israelíes están “erosionando los esfuerzos para consolidar el cese de hostilidades”. Beirut insiste en que la continuidad de los bombardeos dificulta cualquier avance diplomático.

(Con información de AFP y EFE)

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