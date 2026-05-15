La Legislatura porteña aprobó los proyectos del RIGI y el RIMI: cómo funcionarán

La Legislatura porteña aprobó dos proyectos claves para buscar la reactivación económica de la Ciudad (@MatiasLopezBA)

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó este jueves los proyectos del RIGI y el RIMI, dos iniciativas que estaban enfocadas en promover las inversiones y reactivar la economía porteña. Ambas normativas habían sido presentadas por La Libertad Avanza, que logró una votación positiva después de un tenso debate.

En ese sentido, en lo que fue la segunda sesión ordinaria que se llevó a cabo en el edificio ubicado en Perú al 100, los proyectos presentados por los libertarios obtuvieron el acompañamiento del bloque oficialista Vamos por Más y Confianza y Desarrollo que encabeza el ex jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.

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Las dos normativas se aprobaron con 32 votos a favor y 27 en contra. Fuerza por Buenos Aires, la Unión Cívica Radical (UCR) y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) votaron en contra. La adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y la creación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (RIMICABA) quedaron así incorporados al ordenamiento jurídico porteño en una misma jornada legislativa.

La presidenta del bloque de LLA, Pilar Ramírez, defendió ambas iniciativas y afirmó: "La Ciudad no se podía seguir quedando afuera. Hoy todos los temas que se discuten en la Ciudad vienen de nuestra agenda libertaria. La transformación es gigantesca“.

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A través de la adhesión al RIGI, apuntan a que CABA pueda incentivar grandes inversiones nacionales y extranjeras con el objetivo de promover el desarrollo económico, fortalecer la competitividad sectorial, incrementar las exportaciones de bienes y servicios, favorecer la generación de empleo y crear condiciones de previsibilidad y estabilidad jurídica. Ramírez subrayó ese último punto: “Las grandes inversiones no piensan en el corto plazo. Van donde hay garantías y estabilidad. Eso da el RIGI”.

El régimen se circunscribe a proyectos correspondientes a sectores determinados como IA, data centers, telecomunicaciones, turismo prémium e infraestructura urbana. La norma apunta a posicionar a Buenos Aires como centro de servicios tecnológicos y financieros para grandes proyectos nacionales. Incluso cuando los proyectos estén radicados en otras provincias, la Ciudad podría captar actividad por la demanda de servicios profesionales, legales, tecnológicos y financieros.

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La legisladora libertaria, Pilar Ramírez

En tanto, el proyecto del RIGI habilita una serie de beneficios fiscales porteños para los proyectos radicados en la Ciudad: exención de Ingresos Brutos sobre las ganancias generadas por el proyecto, exención de Sellos en contratos y actos vinculados, y exención de Derechos de Construcción Sustentable.

En la misma sesión, la Legislatura aprobó también la creación del RIMICABA, el régimen local orientado a medianas inversiones. Su objetivo es incentivar la inversión privada en la Ciudad para generar empleo, actividad económica y modernización productiva, con beneficios impositivos para quienes inviertan en tecnología, obras, equipamiento y eficiencia energética. La iniciativa reduce el umbral de acceso para microempresas a USD 100.000 y permite acumular distintos tipos de inversión para alcanzar ese mínimo.

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Entre los incentivos fiscales del RIMICABA se encuentran la exención de Sellos e Inmobiliario/ABL vinculados al proyecto, y un pago a cuenta de Ingresos Brutos equivalente al 25% de la inversión realizada. El régimen excluye expresamente las actividades financieras, bursátiles y los activos especulativos, con el propósito de orientar los beneficios hacia la inversión productiva concreta.

El Banco Ciudad aparece en el texto como socio financiero del crecimiento mediante líneas de crédito específicas, y la norma exige una permanencia mínima de cuatro años en la Ciudad, junto con registro local, monitoreo y control del impacto.

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Los beneficios locales del RIMICABA quedan vinculados exclusivamente a la inversión productiva aprobada en el régimen nacional. De esa manera, el texto evita desvíos, extensiones impropias o usos ajenos a la finalidad económica perseguida por la iniciativa.

“Es importantísimo haber aprobado estos proyectos. La Ciudad no tiene yacimientos, pero sí talento, servicios, turismo. Y todo esto hay que potenciarlo”, sostuvo Ramírez al concluir el debate.

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