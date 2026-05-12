Apple rompe una racha de 19 años: su producto más importante ya no es el iPhone

Apple ya no centraría todos sus esfuerzos en el iPhone. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante casi dos décadas, el iPhone fue el centro absoluto de la estrategia de Apple. Desde su lanzamiento en 2007, el teléfono definió el negocio de la compañía, impulsó sus ingresos y se convirtió en el dispositivo más importante de la industria tecnológica.

Sin embargo, en 2026, la empresa parece estar preparando un cambio histórico: el foco ya no estaría puesto únicamente en el smartphone, sino en una nueva plataforma basada en computación ambiental, inteligencia artificial y dispositivos portátiles como gafas inteligentes y realidad mixta.

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Aunque el iPhone continúa siendo el principal generador de ingresos de Apple —con 57.000 millones de dólares registrados en el último trimestre, un crecimiento interanual del 22 %—, la estrategia de la compañía apunta a una transición hacia dispositivos que integren la inteligencia artificial de forma permanente en la vida cotidiana de los usuarios.

iPhone sigue siendo el principal generador de ingresos de Apple. REUTERS/Hollie Adams/File Photo

El cambio gira alrededor de la familia Vision, las futuras gafas inteligentes similares a las Ray-Ban Meta y otros accesorios impulsados por Apple Intelligence. Bajo esta visión, el iPhone dejaría de ser el dispositivo principal para convertirse en el centro de procesamiento que alimenta a estos nuevos equipos ligeros y portátiles.

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El CEO de Apple, Tim Cook, adelantó esta tendencia durante una reciente conferencia financiera al señalar que la infraestructura tecnológica de la empresa está atrayendo cada vez más a investigadores de inteligencia artificial interesados en desarrollar sistemas basados en agentes inteligentes.

La apuesta de Apple responde a un cambio más amplio dentro de la industria tecnológica. Los smartphones tradicionales requieren interacción manual constante, mientras que la computación ambiental busca integrar la tecnología en el entorno del usuario mediante comandos de voz, sensores, cámaras y sistemas de IA que funcionen de manera continua y menos invasiva.

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Sus lentes Vision serían el futuro de Apple.(apple.com)

Dentro de esta hoja de ruta aparecen varios productos que marcarían la próxima etapa de la compañía. Según los planes proyectados, el Vision Pro con chip M5 habría iniciado producción masiva en 2025, mientras que entre 2026 y 2027 llegarían nuevos AirPods con inteligencia artificial, cámaras integradas y grabación de video. También se trabaja en un colgante con doble cámara y capacidades de IA.

El proyecto más ambicioso serían las gafas inteligentes de Apple, previstas para 2027. Estos dispositivos tendrían un diseño similar al de unas gafas convencionales, sin pantalla visible, pero con control mediante voz, gestos y sistemas de audio potenciados por inteligencia artificial. Posteriormente, la empresa lanzaría Vision Air, una versión más ligera del Vision Pro original, y más adelante unas gafas XR completas con realidad extendida.

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Uno de los principales desafíos para esta nueva generación de dispositivos es el peso. Para que las gafas sean realmente cómodas y ligeras, Apple estaría trasladando parte del procesamiento y la batería fuera del dispositivo. Ahí es donde el iPhone mantendría un papel relevante: actuar como unidad de procesamiento externa capaz de ejecutar tareas complejas y conectar el ecosistema.

Apple ya planea realizar sus propias gafas inteligentes, al mismo estilo de Ray-Ban Meta. (Fotógrafo: David Paul Morris/Bloomberg)

La compañía también está reforzando su estrategia desde la cadena de suministro. Apple habría reservado más de la mitad de la capacidad de producción de chips de 2 nanómetros de TSMC para 2026, destinada a los futuros procesadores A20 y M5. Esta tecnología promete hasta un 30 % más de eficiencia energética frente a la generación actual de 3 nanómetros.

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Además, la sólida posición financiera de Apple —con una reserva de efectivo superior a los 123.000 millones de dólares— le permite asegurar contratos de suministro de memoria y componentes clave en un contexto donde los costos de hardware continúan aumentando.

La competencia también se mueve en la misma dirección. Google desarrolla el Proyecto Aura junto a empresas como Xreal, Warby Parker y Samsung para impulsar gafas inteligentes con inteligencia artificial. Sin embargo, la ventaja de Apple radica en su ecosistema integrado y en la enorme base instalada de más de mil millones de usuarios de iPhone.

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Apple planea un sistema más integrado entre iPhone y sus nuevos dispositivos. REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo

Detrás de esta transformación también existe una fuerte apuesta por los servicios digitales. Durante el segundo trimestre de 2026, la división de servicios de Apple alcanzó ingresos de 31.000 millones de dólares, con márgenes cercanos al 77 %. Este negocio incluye suscripciones, almacenamiento, entretenimiento y herramientas digitales que podrían integrarse directamente en la futura experiencia de computación ambiental.

Con este cambio, Apple busca definir cómo será la próxima era tecnológica: una en la que la inteligencia artificial y los dispositivos portátiles podrían reemplazar progresivamente al smartphone como centro de la vida digital.

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