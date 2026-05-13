Estos cuatro hábitos están afectando el rendimiento de tu computador sin que lo sepas

Los errores más comunes en el uso del computador incluyen abrir demasiados programas, lo que ralentiza el sistema y puede provocar fallos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay cuatro errores o hábitos más frecuentes que afectan el rendimiento de un computador suelen pasar desapercibidos en la rutina diaria, pero con el tiempo pueden deteriorar el sistema, ralentizar las tareas y poner en riesgo la seguridad de la información. Identificar estos descuidos y modificar la manera de utilizar el equipo es clave para mantener su eficacia y prolongar su vida útil.

Según consejos de ASUS, abrir demasiados programas al mismo tiempo o postergar actualizaciones son parte de estas malas practicas, que aunque habituales, tienen consecuencias directas en el desempeño y la estabilidad del computador.

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Cuáles son los errores que suelen afectar el rendimiento de tu PC

Abrir programas en exceso y mantener aplicaciones innecesarias activas

Uno de los hábitos más comunes consiste en abrir varios programas o mantener numerosas pestañas del navegador funcionando simultáneamente. Esta práctica sobrecarga la memoria RAM y obliga al procesador a trabajar por encima de su capacidad recomendada, lo que se traduce en una disminución notable de la velocidad y en posibles bloqueos o fallos del sistema operativo.

Muchas laptops y computadores se ralentizan porque mantienen en segundo plano aplicaciones de mensajería, servicios de sincronización en la nube o utilidades que el usuario no utiliza de forma habitual. Estos programas consumen recursos de manera constante, incluso cuando no están en uso activo.

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Mantener programas en segundo plano y permitir el arranque automático de aplicaciones innecesarias disminuye la velocidad del equipo desde el inicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, es frecuente que varias aplicaciones se ejecuten automáticamente al encender el equipo, sin que el usuario lo perciba, lo que contribuye a un arranque lento y a un menor rendimiento general.

La recomendación es cerrar los programas que no se estén utilizando a través del Administrador de tareas (Ctrl + Shift + Esc) y desactivar aquellas aplicaciones innecesarias que se inician con el sistema. Mantener solo las herramientas esenciales abiertas facilita una experiencia más ágil y reduce la probabilidad de sobrecalentamiento, prolongando la vida útil de los componentes internos del computador.

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Postergar o ignorar actualizaciones del sistema y del software

Evitar o retrasar la instalación de actualizaciones del sistema operativo y del software puede parecer una medida cómoda para no interrumpir el trabajo, pero tiene efectos negativos a largo plazo.

Las actualizaciones suelen incluir mejoras en la gestión de recursos, correcciones de errores y refuerzos en la seguridad digital. Ignorarlas deja el equipo expuesto a vulnerabilidades que pueden ser aprovechadas por virus, malware o ataques cibernéticos.

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Postergar o ignorar las actualizaciones del sistema operativo deja el computador vulnerable a virus, malware y ataques cibernéticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No instalar las actualizaciones implica que el computador funcione con versiones obsoletas y menos eficientes, lo que afecta tanto la rapidez como la protección de la información personal.

Especialistas aconsejan activar el modo de actualizaciones automáticas o programarlas en horarios donde no interfieran con las tareas diarias. De este modo, se garantiza que el sistema esté protegido ante amenazas emergentes y que funcione de manera más estable y consistente.

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Descuidar la limpieza física y permitir el sobrecalentamiento

La acumulación de polvo y residuos en el teclado, los ventiladores o los puertos del computador puede parecer un aspecto menor, pero con el tiempo incide directamente en el rendimiento del sistema.

Un equipo sucio tiende a sobrecalentarse con mayor facilidad, lo que obliga al sistema a reducir su velocidad para evitar daños en los componentes. Este proceso, conocido como thermal throttling, puede provocar apagones inesperados y una disminución significativa en la eficiencia operativa.

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El exceso de calor afecta especialmente a dispositivos que no cuentan con un buen diseño térmico o un sistema de ventilación eficiente. Las laptops modernas incluyen sistemas de enfriamiento optimizados y gestión térmica avanzada en el firmware, lo que permite sostener cargas de trabajo intensas sin una caída drástica en el desempeño. No obstante, la limpieza regular sigue siendo fundamental.

La acumulación de polvo y residuos en los ventiladores y puertos puede causar sobrecalentamiento y reducir la vida útil del computador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Descargar archivos o programas sin verificar su origen

Bajar programas, documentos o música de sitios no verificados es una de las prácticas más riesgosas para la seguridad y el funcionamiento del computador.

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Muchos archivos provenientes de fuentes dudosas contienen virus o software malicioso que puede infiltrarse en el sistema operativo, robar información sensible o deteriorar el hardware y el software del equipo.

La descarga irresponsable no solo pone en peligro la información personal, sino que puede dejar el computador inutilizable por la acción de ransomware u otros tipos de ataques digitales. Para evitarlo, los especialistas recomiendan descargar únicamente desde páginas oficiales, verificar siempre la autenticidad de los archivos y contar con un antivirus actualizado que supervise cada descarga.

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