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Meta AI en WhatsApp: cómo desactivar la IA del círculo morado de la app móvil

Los usuarios pueden optar por reducir sus interacciones con este asistente de IA eliminando su chat y evitando mencionarlo en conversaciones

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(Meta)
Meta AI es una función integrada en WhatsApp que no puede eliminarse por completo. (Meta)

La inteligencia artificial de Meta AI está incorporada de forma nativa en WhatsApp y no puede eliminarse, funcionando como otras herramientas propias de la aplicación.

Aunque es imposible desactivarla completamente, los usuarios pueden limitar su presencia eliminando el chat de Meta AI, evitando mencionarla en conversaciones y borrando datos asociados de los servidores de Meta.

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Algunos usuarios han sugerido instalar versiones anteriores de WhatsApp para evitar la integración de Meta AI. Sin embargo, esto no es recomendable, ya que las versiones antiguas suelen presentar vulnerabilidades que pueden comprometer la seguridad del dispositivo.

Los usuarios pueden limitar su presencia eliminando el chat de Meta AI y evitando interactuar con ella. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Los usuarios pueden limitar su presencia eliminando el chat de Meta AI y evitando interactuar con ella. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo limitar la presencia de Meta AI en WhatsApp

Aunque no es posible desactivar o eliminar Meta AI completamente, sí se puede reducir su visibilidad en la aplicación siguiendo estos pasos:

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  • Eliminar el chat con Meta AI: Ubica la conversación con Meta AI en la lista de chats, mantén presionado el chat y selecciona la opción “Eliminar”.
  • Evitar mencionarla en grupos o chats individuales: No escribas “@Meta AI” ni interactúes con la inteligencia artificial para impedir que vuelva a aparecer en tus conversaciones.
  • Borrar los datos asociados: Envía el promp “/reset-ai” a la IA.

Estos pasos ayudan a limitar la interacción y la visibilidad de Meta AI dentro de la aplicación, aunque la función permanecerá integrada en el sistema.

(Meta)
La imposibilidad de desactivarla ha generado preocupaciones sobre privacidad y control del usuario, especialmente en Europa. (Meta)

Preocupaciones en Europa por Meta AI

Joshua Breckman, director de Comunicaciones Internacionales de WhatsApp, explicó que Meta AI opera igual que cualquier otra función de la plataforma.

Esta falta de control ha generado inquietudes en Europa: la parlamentaria eslovaca Veronika Cifrová Ostrihoňová expresó que esta integración plantea serias dudas sobre el control del usuario y la seguridad digital, y ya ha trasladado la cuestión a la Comisión Europea.

Privacidad y motivaciones de los usuarios

Muchos usuarios buscan reducir la presencia de Meta AI en WhatsApp por motivos de privacidad, ya que parte de la información puede ser procesada y almacenada en los servidores de Meta.

Una persona sostiene un celular con el logo de WhatsApp sobre un fondo verde y debajo un icono de alerta triangular amarillo y negro, irradiando.
A pesar de las críticas, Meta AI también ofrece ventajas como respuestas rápidas y sugerencias útiles en los chats. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros prefieren limitar su uso por razones personales, considerando que la inteligencia artificial puede resultar invasiva o alterar la experiencia tradicional de mensajería.

Ventajas de Meta AI y recomendaciones de uso

Pese a las críticas, Meta AI ofrece ventajas como respuestas instantáneas, sugerencias de contenido y asistencia en la redacción de mensajes, agilizando la comunicación dentro de la app. Para quienes decidan utilizarla, se recomienda seguir buenas prácticas de seguridad y privacidad.

Un cambio visual: el nuevo icono morado

Como novedad, el ícono del círculo que identifica a Meta AI ha cambiado de imagen y ahora es únicamente de color morado.

WhatsApp está rediseñando su interfaz para separar claramente chats, grupos y canales, mejorando la organización. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
WhatsApp está rediseñando su interfaz para separar claramente chats, grupos y canales, mejorando la organización. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Qué nuevas funciones hay en WhatsApp

WhatsApp ha incorporado nuevas funciones como:

  • Rediseño de la interfaz y gestión avanzada de listas.

WhatsApp está agregando una renovación integral de su interfaz que distingue de manera clara entre chats, grupos y canales a través de pestañas específicas.

Ahora, los usuarios pueden ocultar listas menos relevantes, resaltar canales y acceder rápidamente a los chats más importantes mediante un nuevo botón de filtro denominado ‘Más’.

Este enfoque busca minimizar el desorden visual y optimizar la navegación, especialmente para quienes participan en numerosos grupos, listas o comunidades.

Los chats bloqueados están habilitados desde hace algunos meses. (WhatsApp)
Entre las nuevas funciones destaca el archivo de estados, que permitirá guardar y gestionar historias expiradas dentro de la app. (WhatsApp)
  • Estados y canales integrados en la pestaña de chats.

En la versión beta más reciente de WhatsApp para Android, las actualizaciones de estado y los canales seguidos aparecen directamente en la pestaña de Chats.

Al abrir la aplicación, los estados más recientes se muestran en la parte superior y es posible navegar entre ellos sin salir de la pantalla principal. Los canales disponen de su propio filtro, lo que separa con claridad sus novedades de los chats personales y grupales.

Esta integración facilita el acceso y simplifica la experiencia de uso general.

  • Archivo de Estado: acceso privado a historias expiradas.

WhatsApp prepara una función que permitirá archivar de forma privada e indefinida los estados que han expirado. Una vez que los estados dejan de ser visibles para tus contactos después de 24 horas, podrás consultarlos, gestionarlos y reutilizarlos desde un archivo dentro de la propia app.

Esta opción será voluntaria y se implementará inicialmente en la versión beta para Android, antes de su llegada al resto de usuarios.

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