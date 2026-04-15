Filtran tres nuevos juegos para PlayStation Plus Extra y Premium: llegarían en abril

Sony prepara la llegada de tres juegos destacados a PlayStation Plus Extra y Premium en abril de 2026, según filtraciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se han filtrado tres juegos que llegarían al catálogo de PlayStation Plus Extra y Premium en abril de 2026, que son aparte de los títulos que mensualmente regala la suscripción.

A través de Dealab y el filtrador billbil-kun, se revelaron los nombres de estos juegos que ya fueron lanzados a hace un tiempo, a excepción de uno que hace parte de una saga anualizada de deportes.

Cuáles son los juegos que llegarían a PlayStation Plus Extra y Premium

Los títulos filtrados estarían disponibles desde el 21 de abril, por lo que se espera que Sony confirme en los próximos días esta información o revele finalmente cuáles son los juegos que llegan al servicio para la segunda parte del mes.

El listado filtrado incluye:

Horizon Zero Dawn Remastered.

The Crew Motorfest.

Football Manager 26 Console.

Sony aún no ha confirmado oficialmente la selección filtrada para la segunda mitad de abril en PlayStation Plus Extra y Premium.(Foto: PlayStation)

Aunque normalmente la selección de este tipo de lanzamientos suele ser más extensa, hasta el momento solo se han identificado estos tres juegos como parte de la nueva oleada.

Horizon Zero Dawn Remastered

Una de las grandes novedades es el retorno de Horizon Zero Dawn al servicio, esta vez con su versión remasterizada. Lanzada originalmente en octubre de 2024, esta edición renovada ofrece mejoras gráficas y técnicas, permitiendo a los usuarios revivir la aventura de Aloy con un aspecto más actual.

Este título ya formó parte del catálogo de PlayStation Plus en el pasado, pero fue retirado el 21 de mayo de 2024. Ahora, su regreso en versión remasterizada busca atraer tanto a quienes no lo probaron en su momento como a los que desean redescubrirlo con las mejoras implementadas.

Horizon Zero Dawn Remastered regresa al catálogo de PlayStation Plus con mejoras gráficas y técnicas para una experiencia renovada.

The Crew Motorfest

El segundo título destacado en la filtración es The Crew Motorfest, el último juego de carreras desarrollado por Ubisoft. Este título ofrece una experiencia de conducción variada, con escenarios que permiten explorar diferentes estilos y vehículos.

Cabe mencionar que The Crew Motorfest fue añadido previamente al catálogo de Game Pass de Xbox en noviembre de 2025, lo que refuerza la tendencia actual de distribución multiplataforma que siguen algunas compañías.

Football Manager 26 Console

El tercer juego incluido en la filtración es Football Manager 26 Console, una propuesta para los seguidores de la gestión deportiva. Este título supone el primer lanzamiento de la franquicia Football Manager que utiliza el nuevo motor Unity, lo que implica mejoras en rendimiento, interfaz y posiblemente nuevas funcionalidades en la simulación futbolística.

Esta safa suele ser anual, pero la compañía canceló la versión de 2025, por lo que 2026 es su regreso con varias mejoras a nivel gráfico y de rendimiento, por lo que los amantes de los juegos de gestión deportiva tendrán mucho por explorar.

Football Manager 26 Console marca el regreso de la serie tras la cancelación de la edición 2025, incorporando el motor Unity. (SEGA)

Las crítricas a Starfield en PS5

El lanzamiento de Starfield en PlayStation 5 ha desatado una oleada de reclamos por parte de los jugadores, quienes describen el título como “injugable” debido a constantes cuelgues, cierres inesperados y errores que impiden avanzar. Las quejas se han multiplicado en foros y redes sociales, abarcando tanto la PS5 estándar como la PS5 Pro, lo que indica un problema generalizado.

Muchos intentaron resolver los fallos por sí mismos, desactivando el autoguardado o reinstalando el juego, pero estas medidas no han sido efectivas. La acumulación de errores ha llevado a numerosos usuarios a solicitar reembolsos, alegando que el producto no cumple con las condiciones mínimas de funcionamiento.

Bethesda, la desarrolladora, aún no ha ofrecido una respuesta oficial, pese a la preocupación por la falta de solución tras el parche inicial lanzado junto con la expansión Terran Armada el 7 de abril. La comunidad permanece a la espera de una actualización urgente que corrija los fallos y permita disfrutar del juego, mientras crecen las dudas sobre la calidad con la que algunos títulos llegan al mercado.