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Clase magistral sobre inteligencia artificial que no te puedes perder: así puedes inscribirte

El curso en Colombia contará con la participación de Mercado Libre, que compartirá su caso de éxito al usar esta tecnología

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Un oficinista mira un curso de Inteligencia Artificial y redes neuronales en la pantalla de su PC en un escritorio de oficina, con auriculares y tazas de café.
Entender inteligencia artificial es hoy esencial, sin importar tu área laboral o de estudio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comprender la inteligencia artificial se ha convertido en un factor clave en la actualidad, independientemente del sector en el que trabajes o estudies.

La UNESCO sostiene que la promesa de una “IA para todos” debe garantizar que cualquier persona pueda beneficiarse de la revolución tecnológica en marcha, accediendo a sus innovaciones y avances en conocimiento.

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Si te interesa profundizar en esta tecnología, Claro Colombia ha anunciado una MasterClass titulada “Datos + IA”, que se realizará el 14 de mayo de 2026 y a la que podrás conectarte de forma virtual.

Un grupo de profesionales sentados en una sala de reuniones, mirando a un presentador frente a una pantalla con texto, con laptops y cuadernos sobre la mesa. Una persona levanta la mano.
Si buscas profundizar en el tema, Claro realizará la MasterClass gratuita “Datos + IA”. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En qué consiste esta clase

Esta jornada de 90 minutos es diseñada para mostrar cómo el análisis de datos y la inteligencia artificial pueden transformar el discurso en soluciones prácticas para empresas y emprendedores.

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A través de casos concretos, los asistentes descubrirán cómo estas herramientas permiten comprender mejor a las audiencias, identificar oportunidades de mercado, optimizar estrategias comerciales y fortalecer la relación con los clientes en entornos altamente competitivos.

El evento contará con la participación de expertos de Claro media, Claro Cloud y de Mercado Libre como invitado especial.

Además de la masterclass, puedes reforzar tus conocimientos en inteligencia artificial y tecnología con Google. (Mercado Libre)
Además de la masterclass, puedes reforzar tus conocimientos en inteligencia artificial y tecnología con Google. (Mercado Libre)

Los temas abordarán desde el análisis en tiempo real de audiencias y el valor de los datos para expandir mercados, hasta el papel de la ciberseguridad en la confianza empresarial y el fortalecimiento de la competitividad en negocios de todos los tamaños.

“Con esta MasterClass queremos demostrar, a partir de casos reales, que los datos pueden convertirse en decisiones más inteligentes, nuevos clientes y crecimiento sostenible”, señaló Daniel Rojas, director de Claro media.

Para participar en esta experiencia educativa, solo es necesario registrarse en la página web de la compañía de telecomunicaciones.

Cómo complementar la educación en IA y tecnología con Google

Google dispone de la plataforma Grow with Google, con cursos online gratuitos enfocados en competencias digitales y desarrollo profesional. REUTERS/Carlos Barria/File Photo/File Photo
Google dispone de la plataforma Grow with Google, con cursos online gratuitos enfocados en competencias digitales y desarrollo profesional. REUTERS/Carlos Barria/File Photo/File Photo

Además de la masterclass mencionada, puedes complementar tu formación en inteligencia artificial y tecnología a través de Google.

La compañía ofrece la plataforma Grow with Google, que reúne cursos online gratuitos sobre diversos temas clave para el desarrollo profesional y la adaptación al entorno digital.

Algunos cursos son:

  • Transformación digital para el empleo: Introducción a las principales áreas del sector digital y a los nuevos perfiles profesionales emergentes.
  • Google Analytics: Uso de la plataforma para recopilar y analizar datos, orientado a potenciar negocios.
Captura de pantalla de la página de "Cursos online" de Google, mostrando tarjetas de cursos sobre Inteligencia Artificial, Gemini y prompting
Entre sus opciones, incluye formación en computación en la nube para impulsar negocios y carreras. (Google)
  • Google Marketing Platform: Estrategias de marketing y certificación oficial en la herramienta.
  • Productividad personal: Herramientas y procesos para mejorar la eficiencia en la búsqueda de empleo o en el desarrollo de proyectos.
  • Competencias digitales para profesionales: Conocimientos esenciales para adaptarse al mercado laboral digital.
  • Desarrollo de apps móviles: Habilidades básicas para la creación de aplicaciones para dispositivos móviles.
  • Google Ads: Capacitación y certificación en el uso de Google Ads para promocionar empresas en Internet.
  • Biblioteca de cursos de Google Cloud: Formación en computación en la nube para transformar negocios y carreras.
  • Cloud Computing: Soluciones de innovación y reducción de costos mediante la nube.
Los usuarios también pueden acceder a formación en computación en la nube. REUTERS/Annegret Hilse/File Photo/File Photo
Los usuarios también pueden acceder a formación en computación en la nube. REUTERS/Annegret Hilse/File Photo/File Photo
  • Comercio electrónico: Claves para digitalizar un negocio tradicional o lanzar una idea propia online.

Para acceder a los cursos gratuitos y obtener certificación, solo debes ingresar a la plataforma Grow with Google, elegir el curso de tu interés, completar el formulario de registro y confirmar la inscripción.

Luego, tendrás acceso al contenido y podrás iniciar tu formación de inmediato.

Cursos del IBM

IBM ofrece cursos gratuitos y con certificación en español a través de IBM SkillsBuild y Coursera, enfocados en habilidades prácticas para ciberseguridad, inteligencia artificial, datos y más.

IBM también ofrece cursos gratuitos y certificaciones en español mediante IBM SkillsBuild y Coursera. REUTERS/Chris Helgren
IBM también ofrece cursos gratuitos y certificaciones en español mediante IBM SkillsBuild y Coursera. REUTERS/Chris Helgren

Opciones destacadas en ciberseguridad

  • Curso de Ciberseguridad (IBM SkillsBuild): Incluye 6 microcredenciales en gobernanza, vulnerabilidades, seguridad de red, nube, operaciones y respuesta a incidentes.
  • Certificado Profesional de Analista de Ciberseguridad (Coursera): Prepara para roles iniciales, abarcando protección de datos y herramientas de seguridad.
  • Fundamentos de Ciberseguridad: Explica conceptos clave como cifrado y tácticas de atacantes.
  • Introducción a las herramientas de ciberseguridad: Familiarización básica con amenazas y defensas.

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