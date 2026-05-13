Clase magistral sobre inteligencia artificial que no te puedes perder: así puedes inscribirte

Entender inteligencia artificial es hoy esencial, sin importar tu área laboral o de estudio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comprender la inteligencia artificial se ha convertido en un factor clave en la actualidad, independientemente del sector en el que trabajes o estudies.

La UNESCO sostiene que la promesa de una “IA para todos” debe garantizar que cualquier persona pueda beneficiarse de la revolución tecnológica en marcha, accediendo a sus innovaciones y avances en conocimiento.

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Si te interesa profundizar en esta tecnología, Claro Colombia ha anunciado una MasterClass titulada “Datos + IA”, que se realizará el 14 de mayo de 2026 y a la que podrás conectarte de forma virtual.

Si buscas profundizar en el tema, Claro realizará la MasterClass gratuita “Datos + IA”. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En qué consiste esta clase

Esta jornada de 90 minutos es diseñada para mostrar cómo el análisis de datos y la inteligencia artificial pueden transformar el discurso en soluciones prácticas para empresas y emprendedores.

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A través de casos concretos, los asistentes descubrirán cómo estas herramientas permiten comprender mejor a las audiencias, identificar oportunidades de mercado, optimizar estrategias comerciales y fortalecer la relación con los clientes en entornos altamente competitivos.

El evento contará con la participación de expertos de Claro media, Claro Cloud y de Mercado Libre como invitado especial.

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Además de la masterclass, puedes reforzar tus conocimientos en inteligencia artificial y tecnología con Google. (Mercado Libre)

Los temas abordarán desde el análisis en tiempo real de audiencias y el valor de los datos para expandir mercados, hasta el papel de la ciberseguridad en la confianza empresarial y el fortalecimiento de la competitividad en negocios de todos los tamaños.

“Con esta MasterClass queremos demostrar, a partir de casos reales, que los datos pueden convertirse en decisiones más inteligentes, nuevos clientes y crecimiento sostenible”, señaló Daniel Rojas, director de Claro media.

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Para participar en esta experiencia educativa, solo es necesario registrarse en la página web de la compañía de telecomunicaciones.

Cómo complementar la educación en IA y tecnología con Google

Google dispone de la plataforma Grow with Google, con cursos online gratuitos enfocados en competencias digitales y desarrollo profesional. REUTERS/Carlos Barria/File Photo/File Photo

Además de la masterclass mencionada, puedes complementar tu formación en inteligencia artificial y tecnología a través de Google.

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La compañía ofrece la plataforma Grow with Google, que reúne cursos online gratuitos sobre diversos temas clave para el desarrollo profesional y la adaptación al entorno digital.

Algunos cursos son:

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Transformación digital para el empleo: Introducción a las principales áreas del sector digital y a los nuevos perfiles profesionales emergentes.

Google Analytics: Uso de la plataforma para recopilar y analizar datos, orientado a potenciar negocios.

Entre sus opciones, incluye formación en computación en la nube para impulsar negocios y carreras. (Google)

Google Marketing Platform: Estrategias de marketing y certificación oficial en la herramienta.

Productividad personal: Herramientas y procesos para mejorar la eficiencia en la búsqueda de empleo o en el desarrollo de proyectos.

Competencias digitales para profesionales: Conocimientos esenciales para adaptarse al mercado laboral digital.

Desarrollo de apps móviles: Habilidades básicas para la creación de aplicaciones para dispositivos móviles.

Google Ads: Capacitación y certificación en el uso de Google Ads para promocionar empresas en Internet.

Biblioteca de cursos de Google Cloud: Formación en computación en la nube para transformar negocios y carreras.

Cloud Computing: Soluciones de innovación y reducción de costos mediante la nube.

Los usuarios también pueden acceder a formación en computación en la nube. REUTERS/Annegret Hilse/File Photo/File Photo

Comercio electrónico: Claves para digitalizar un negocio tradicional o lanzar una idea propia online.

Para acceder a los cursos gratuitos y obtener certificación, solo debes ingresar a la plataforma Grow with Google, elegir el curso de tu interés, completar el formulario de registro y confirmar la inscripción.

Luego, tendrás acceso al contenido y podrás iniciar tu formación de inmediato.

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Cursos del IBM

IBM ofrece cursos gratuitos y con certificación en español a través de IBM SkillsBuild y Coursera, enfocados en habilidades prácticas para ciberseguridad, inteligencia artificial, datos y más.

IBM también ofrece cursos gratuitos y certificaciones en español mediante IBM SkillsBuild y Coursera. REUTERS/Chris Helgren

Opciones destacadas en ciberseguridad

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Curso de Ciberseguridad (IBM SkillsBuild): Incluye 6 microcredenciales en gobernanza, vulnerabilidades, seguridad de red, nube, operaciones y respuesta a incidentes.

Certificado Profesional de Analista de Ciberseguridad (Coursera): Prepara para roles iniciales, abarcando protección de datos y herramientas de seguridad.

Fundamentos de Ciberseguridad: Explica conceptos clave como cifrado y tácticas de atacantes.

Introducción a las herramientas de ciberseguridad: Familiarización básica con amenazas y defensas.