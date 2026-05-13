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Epic Games regala dos juegos gratis desde el 14 de mayo: cómo reclamarlos

El evento anual de obsequios digitales impulsa la competencia en el sector y permite ampliar la biblioteca de juegos con títulos AAA e independientes

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Logo de Epic Games Store sobre una ilustración de superhéroes y villanos luchando con armas y poderes en una ciudad destruida, con explosiones y rayos.
Epic Games Store relanza “Mystery Games”: cómo reclamar gratis los nuevos videojuegos sorpresa desde el 14 de mayo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Epic Games Store vuelve a captar la atención de la comunidad gamer con el regreso de los “Mystery Games”, su tradicional evento de obsequios digitales.

Desde el 14 de mayo, la plataforma ofrece dos videojuegos gratuitos, una propuesta que despierta expectativas cada año y consolida la competencia con otros servicios. Estos lanzamientos no solo permiten ampliar la biblioteca personal de manera gratuita, también marcan el pulso de las tendencias en consumo de videojuegos digitales.

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¿Qué juegos regala Epic Games y cómo se descubren?

Vista lateral de un joven concentrado usando auriculares con micrófono y luces LED, jugando un videojuego shooter en su monitor de computadora.
Así puedes aprovechar los Mystery Games de Epic Games Store y sumar títulos gratis a tu biblioteca digital - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Epic Games mantiene el misterio hasta último momento. Las imágenes promocionales y pistas cromáticas han sido analizadas por la comunidad en redes y foros como Reddit. Este año, la primera imagen muestra tonos verdes y azulados, lo que sugiere títulos como Dragon Age: Inquisition o Cities: Skylines.

La segunda pista, con una paleta de rojo, blanco y negro, apunta a Persona 5 Royal, aunque algunos usuarios consideran que Control podría ser la alternativa elegida. Filtraciones recientes también mencionan Borderlands 3 y Watch Dogs: Legion como posibles candidatos.

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La estrategia de Epic Games de no revelar los títulos hasta la fecha de lanzamiento alimenta la conversación y el interés, generando especulación y viralidad entre los jugadores. El jueves 14 de mayo a las 12:00 (hora de Argentina), se levantará el velo sobre los Mystery Games, y los usuarios tendrán siete días para reclamarlos sin coste alguno.

Guía para reclamar los juegos gratis en Epic Games Store

El proceso para aprovechar estos obsequios es sencillo y accesible para cualquier usuario de PC. A continuación, los pasos recomendados por especialistas y la propia plataforma:

Primer plano de una mano derecha con el dedo índice presionando una tecla en un teclado gaming retroiluminado con luces LED azules y verdes.
Epic Games vuelve a sorprender con dos juegos gratis: claves para no perderte los Mystery Games semanales (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Crear o iniciar sesión en la cuenta: Accede a store.epicgames.com, registra una cuenta gratuita con tu correo electrónico o inicia sesión si ya la tienes.

2. Ir a la sección Tienda: Desde la página principal, selecciona la pestaña “Tienda” para explorar los juegos destacados.

3. Ubicar los juegos gratuitos de la semana: Busca los títulos señalados como gratuitos. Haz clic en el que desees para acceder a su ficha detallada.

4. Procesar la compra a coste cero: Verifica que el precio sea “0” en tu moneda local. Haz clic en “Obtener” y completa el proceso de compra sin necesidad de ingresar datos de pago.

5. Añadir los juegos a la biblioteca: Finalizada la compra, el juego queda vinculado a tu cuenta de forma indefinida y podrás instalarlo cuando desees.

6. Instalar el juego: Descarga el cliente de Epic Games, inicia sesión y accede a tu biblioteca. Selecciona el título y comienza la descarga e instalación en tu equipo.

Antes de instalar, revisa siempre los requisitos mínimos y recomendados para asegurarte de que tu PC sea compatible y evitar problemas de rendimiento. Los títulos gratuitos permanecen en tu cuenta, incluso si los desinstalas, permitiendo reinstalaciones futuras sin restricciones.

El auge del formato digital en videojuegos

Un hombre con auriculares juega en una configuración de PC con dos monitores y un teclado iluminado, con un letrero del logo de Epic Games Store en la pared.
Reclamar los regalos semanales permite diversificar la colección, descubrir mecánicas innovadoras y apoyar a estudios independientes, reflejando la evolución del consumo de videojuegos en la era digital - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El formato digital transformó la industria por su accesibilidad, rapidez y variedad. Permite a los usuarios predescargar juegos, acceder a catálogos globales y recibir actualizaciones constantes. Plataformas como Epic Games Store y Steam han impulsado modelos de suscripción y licencias temporales, donde la propiedad del juego depende de la cuenta y las políticas de la tienda.

Si bien el formato digital ofrece inmediatez y comodidad, también presenta desafíos: no existe valor de reventa, la permanencia de los juegos depende de los servidores y la política de la plataforma, y si la cuenta es suspendida el acceso puede perderse. Reclamar juegos gratuitos es una estrategia inteligente para diversificar la biblioteca, probar nuevas experiencias y apoyar a estudios independientes, sin coste adicional.

Participar en estos eventos permite descubrir títulos AAA y joyas independientes, mantener la biblioteca actualizada y explorar mecánicas novedosas. Epic Games Store se consolida como una referencia para quienes buscan variedad, creatividad y acceso global en el mundo digital.

Mantente atento a las próximas novedades, revisa tu cuenta y reclama los juegos disponibles desde el 14 de mayo para disfrutar de nuevas aventuras sin gastar dinero.

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