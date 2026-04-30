Convierten una PS5 en un PC gracias a un truco usando Linux

El proyecto PS5-Linux convierte la PlayStation 5 en una potente máquina para ejecutar juegos de PC usando Linux. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un proyecto no oficial llevó Linux a PlayStation 5, convirtiendo la consola en un dispositivo capaz de ejecutar juegos de PC.

El responsable de este avance es Andy Nguyen, profesional de la seguridad informática y figura reconocida en el mundo del modding, quien ha publicado abiertamente el proyecto PS5-Linux, permitiendo instalar y ejecutar una distribución completa de Linux sobre la consola de Sony.

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Lo más destacado de todo este experimiento es permitir ejecutar juegos de Steam, con teclado y ratón, algo que muchos jugadores quisieran tener.

Cómo fue el proyecto que llevo Linux a PS5

El corazón del proyecto PS5-Linux reside en la explotación de una vulnerabilidad crítica en el hipervisor de la PS5. Esta capa del sistema operativo es la encargada de proteger el hardware y controlar la ejecución de software autorizado. Mediante un exploit denominado “umtx2”, se consigue primero ejecutar código no autorizado en la consola. Un segundo exploit sobre el hipervisor permite a Linux tomar el control total del procesador, la memoria y la GPU.

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La consola modificada ejecuta juegos de Steam y emuladores con alto rendimiento, rivalizando con PCs de gama media-alta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez logrado este acceso, el cargador de PS5-Linux arranca una imagen de Ubuntu, exponiendo toda la potencia del hardware de la consola. El sistema resultante puede utilizar los ocho núcleos Zen 2 con 16 hilos de procesamiento hasta 3,5 GHz, y la GPU RDNA 2 que llega a 2,23 GHz.

La salida de vídeo por HDMI soporta resoluciones de 1080p, 1440p y 4K a 60 cuadros por segundo. Los puertos USB permanecen completamente funcionales, permitiendo la conexión de periféricos esenciales como teclado, ratón y adaptadores de red.

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El proceso no es permanente ni modifica el sistema de manera irreversible. Se trata de un “softmod”, lo que significa que cada vez que la consola se reinicia, PS5 vuelve a su sistema operativo original y, si se desea usar Linux nuevamente, hay que repetir todo el procedimiento.

Compatibilidad, requisitos y limitaciones técnicas

No todas las consolas PS5 pueden beneficiarse de esta transformación. El proyecto es compatible únicamente con los modelos originales “Phat” y con firmwares específicos: desde la versión 3.00 a la 4.51.

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PS5-Linux sólo es compatible con modelos originales 'Phat' y firmwares entre las versiones 3.00 y 4.51.

Para instalar Linux, es imprescindible preparar una unidad USB con la distribución adecuada y configurar la red local para lanzar el exploit. El proceso exige conocimientos técnicos avanzados, ya que involucra la ejecución de comandos específicos y la manipulación de archivos del sistema.

El mando DualSense tampoco funciona de forma nativa por Bluetooth, aunque sí puede usarse mediante un adaptador externo.

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Los desarrolladores recomiendan activar perfiles de ventilación adecuados al utilizar el modo boost de la CPU y la GPU, ya que la refrigeración de la PS5 está diseñada para cargas de trabajo propias del sistema oficial y no para uso prolongado como ordenador de escritorio.

Qué se puede hacer con una PS5 bajo Linux

Uno de los logros más notables del experimento es la posibilidad de ejecutar juegos de PC y emuladores con fluidez. Pruebas iniciales muestran títulos como GTA V funcionando con trazado de rayos y tasas de hasta 60 cuadros por segundo, lo que sitúa a la PS5 modificada a la altura de un PC de gama media-alta en cuanto a rendimiento gráfico y de procesamiento.

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El sistema soporta periféricos mediante puertos USB y ofrece resoluciones de salida por HDMI en 1080p, 1440p y 4K a 60 fps.(EPA/Rungroj Yongrit)

El acceso a la tienda de Steam y a aplicaciones de escritorio convierte a la consola en una plataforma híbrida, capaz de tareas de productividad, desarrollo de software y, por supuesto, juegos.

Además, la compatibilidad con aplicaciones tradicionales de Linux y la posibilidad de instalar emuladores de consolas retro amplían significativamente el rango de usos de la PS5. El sistema soporta periféricos a través de USB, almacenamiento adicional y salida de audio por HDMI, lo que facilita su adaptación a diferentes entornos y necesidades.

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Es relevante subrayar que este proyecto no busca facilitar la piratería ni ejecutar juegos de PlayStation de manera no autorizada. El enfoque es experimental y técnico, centrado en explorar los límites del hardware y demostrar que, con los conocimientos adecuados, una consola cerrada puede transformarse en una computadora funcional.