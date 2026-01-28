¿Tu mando sabe si estás estresado? Así es el nuevo control con pantalla que mide tu ritmo cardíaco

La empresa mostró que la medición se realiza a través de una función que activa una luz verde. (YouTube: ANBERNIC)

La empresa Anbernic ha presentado el mando inteligente RG G01 capaz de detectar la frecuencia cardíaca del usuario para monitorear su bienestar físico durante sesiones intensas de juego.

De ser funcional, esta herramienta puede tener el potencial de identificar si el jugador siente nervios en títulos de terror, o en shooters, ya que el dispositivo es compatible con Steam (Windows), Linux, Nintendo Switch, iOS y Android.

La compañía mostró que la medición se realiza cuando una luz verde se activa en la parte inferior de ambos lados del mando y el usuario coloca las manos bajo esa luz.

El dispositivo puede tener el potencial de monitorear la frecuencia cardíaca del jugador. (Anbernic)

Asimismo, el dispositivo incorpora una pantalla IPS curva de 2,5 pulgadas en el centro del mando, que permite acceder a menús de configuración mientras se juega.

La compañía no compartió fecha de lanzamiento ni precios de su nuevo controlador inteligente.

Esta empresa de dispositivos de videojuego se popularizó en 2025 debido a que el modelo RG353VS, que imitaba el diseño de la clásica Game Boy de Nintendo, fue retirado de la venta en la plataforma AliExpress.

Según la Unión Europea, este dispositivo “no cumple los requisitos de la Directiva sobre la restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos”.

Esta función de la frecuencia cardíaca puede ser interesante al jugar juegos de terror. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con qué otras características cuenta el Anbernic RG G01

Anbernic RG G01 ofrece conectividad en tres modos: Bluetooth 5.0, inalámbrica 2.4G y conexión por cable, con una tasa de sondeo de alto rendimiento de 1.000 Hz en ambos modos, lo que promete latencia ultrabaja. Es compatible con una amplia variedad de plataformas, como PC, Steam, Linux, Nintendo Switch, Android e iOS.

Incluye joysticks capacitivos, que ofrecen un desplazamiento optimizado, de acuerdo con la empresa. Los gatillos de modo dual permiten alternar instantáneamente entre los modos lineal y de microinterruptor, adaptándose a distintos géneros de juegos.

El mando incluye dos motores de péndulo asimétricos que proporcionan retroalimentación háptica inmersiva y un giroscopio de seis ejes integrado para mayor control.

Además, cuenta con teclas macro programables personalizadas y ajustes rápidos, lo que facilita la adaptación a las preferencias del usuario.

El mando de PS5 incluye una función para ahorrar energía que pocas personas conocen. REUTERS/Claudia Greco/File Photo

Cuál es la función desconocida del mando de PS5 para ahorrar energía

El mando DualSense de PlayStation 5 incorpora una función poco difundida que puede influir en el uso cotidiano: la opción de configurar el apagado automático del control.

Aunque está disponible desde el lanzamiento de la consola, muchos usuarios no la conocen, pese a que su activación contribuye a optimizar la duración de la batería. Esta característica permite ahorrar energía de forma sencilla,mejorando la autonomía en sesiones prolongadas y reduciendo el consumo innecesario.

El proceso para activar esta función es el siguiente:

Enciende la consola y dirígete al menú principal. Accede a la sección ‘Configuración‘ desde el icono de engranaje. Selecciona la opción ‘Sistema‘. Dentro de ‘Sistema‘, busca el apartado ‘Ahorro de energía‘. Localiza la opción llamada ‘Establecer tiempo hasta que se apaguen los mandos‘ o ‘Apagado automático de mandos‘. Elige la opción ‘Después de 10 minutos‘.

Marathon regresa a PlayStation 5 con un DualSense edición limitada que eleva la experiencia shooter - crédito PlayStation

Al seleccionar este ajuste, el mando se apagará automáticamente cuando detecte que no ha sido utilizado durante el periodo programado.

Cómo será la edición especial del DualSense de Marathon en PS5

La edición especial DualSense Marathon para PlayStation 5 estará disponible a partir del 5 de marzo de 2026 como parte de un lanzamiento exclusivo.

Este control de edición limitada surge de la colaboración entre Sony Interactive Entertainment y Bungie, y apuesta por la personalización y la inmersión en la nueva generación de consolas.

El DualSense Marathon presenta un diseño inspirado en el universo futurista de Tau Ceti IV, con gráficos de alto contraste, patrones geométricos y detalles visuales que evocan la atmósfera distintiva de la saga. La paleta de colores y los acabados remiten a la identidad de la colonia perdida del juego.