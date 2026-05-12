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Android Auto se renueva: Google anuncia 6 funciones para mejorar la experiencia del usuario

La actualización de la app busca transformar la experiencia a bordo, combinando innovación tecnológica y mayor seguridad para conductores y pasajeros

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Android Auto - YouTube - videos - tecnología - 30 de marzo
Google anunció una renovación notable de Android Auto, incorporando seis mejoras clave. (Referencial/Reddit)

Google ha presentado en su evento The Android Show una importante actualización para Android Auto, el sistema que conecta los teléfonos Android con los coches.

La compañía ha detallado seis novedades clave que buscan transformar la experiencia a bordo, apostando por mayor personalización, mejoras en la navegación, integración de inteligencia artificial y nuevas opciones multimedia. Aunque algunos de estos cambios ya han empezado a implementarse, la mayoría llegará a todos los países hacia finales de 2026.

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Interfaz completamente renovada

El cambio más visible de Android Auto será su nueva interfaz basada en Material 3. Esta evolución rediseña completamente el sistema, mejorando la estética y adaptándose mejor a todo tipo de pantallas.

Los usuarios podrán personalizar la experiencia con widgets configurables, fondos propios y animaciones más fluidas. Además, la interfaz de las aplicaciones de reproducción ha sido rediseñada para ofrecer un aspecto mucho más pulido, facilitando el acceso y la seguridad durante la conducción.

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Interfaz Material 3
Android Auto adopta un nuevo diseño basado en Material 3, con widgets y fondos personalizables para cada usuario. (Google)

Compatibilidad con vídeo FullHD y YouTube

Por primera vez, Android Auto permitirá la reproducción de vídeo en FullHD y 60 fps directamente en la pantalla del coche. Será posible ver contenido de YouTube y otras fuentes mientras el coche esté parado. Si el vehículo está en movimiento, el sistema limitará la reproducción al audio para evitar distracciones. Esta función busca ofrecer entretenimiento seguro en momentos de espera, como cuando el coche está estacionado.

Google Maps con navegación inmersiva en 3D

La navegación con Google Maps experimenta una de sus mayores actualizaciones, gracias a la función Immersive Navigation. Esta herramienta transforma la visualización del GPS en una escena tridimensional, integrando edificios, información de carriles y señales de tráfico en tiempo real. El objetivo es brindar una experiencia de navegación más intuitiva y detallada, facilitando la orientación tanto en ciudad como en carretera.

Google Maps introduce navegación inmersiva en 3D, integrando edificios y señales para una conducción más intuitiva. (Europa Press)
Google Maps introduce navegación inmersiva en 3D, integrando edificios y señales para una conducción más intuitiva. (Europa Press)

Más aplicaciones compatibles en la pantalla del coche

La compatibilidad de Android Auto se amplía con la llegada de nuevas aplicaciones desde la tienda Google Play. Entre ellas destaca Zoom, que permitirá realizar videollamadas desde la interfaz del coche. Google promete que seguirán llegando más servicios y utilidades, ampliando las opciones de productividad y entretenimiento disponibles mientras se conduce o se está en el vehículo.

Gemini: inteligencia artificial contextual y tareas avanzadas

Gemini, el asistente de inteligencia artificial de Google, promete un salto significativo en Android Auto. Aunque su despliegue se centrará inicialmente en Estados Unidos, Google anticipa que la IA podrá interpretar el contexto de mensajes y correos, ofrecer respuestas automáticas y ejecutar tareas complejas, como pedir comida en restaurantes para recoger desde el coche.

Gemini representa la apuesta de Google por una experiencia más inteligente y personalizada dentro del automóvil.

Gemini, la inteligencia artificial de Google, ofrecerá respuestas automáticas y gestión avanzada de tareas dentro del vehículo. (Europa Press)
Gemini, la inteligencia artificial de Google, ofrecerá respuestas automáticas y gestión avanzada de tareas dentro del vehículo. (Europa Press)

Sonido espacial y Dolby Atmos para una experiencia inmersiva

El apartado musical también recibe una mejora notable. Android Auto será compatible con sonido espacial y Dolby Atmos, lo que permitirá disfrutar de una experiencia auditiva más envolvente en servicios de música en streaming. Además, aplicaciones como Spotify y YouTube Music presentarán interfaces renovadas, optimizadas para un acceso rápido y sencillo a las funciones principales.

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