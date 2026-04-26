Descubre el botón secreto que acelera tu Android al máximo

Para acceder a este ajuste avanzado, es necesario activar el menú de opciones para desarrollador. (Imagen ilustrativa Infobae)

La personalización es una de las grandes virtudes de Android, y entre sus ajustes menos conocidos se esconde una opción capaz de mejorar la fluidez del sistema, sobre todo en dispositivos antiguos o de gama baja.

Desactivar las animaciones del sistema, un ajuste oculto en el menú de desarrollador, puede hacer que las transiciones y la apertura de aplicaciones se perciban mucho más rápidas, optimizando la experiencia sin necesidad de restaurar el móvil o realizar cambios drásticos.

Cómo acceder al menú oculto para desactivar animaciones en Android

El rendimiento de los móviles Android puede verse afectado con el tiempo, especialmente en equipos con hardware limitado. Aunque liberar espacio, eliminar aplicaciones poco usadas o vaciar la caché son pasos útiles, existe un ajuste específico que puede marcar la diferencia: modificar las animaciones del sistema.

La personalización es una de las grandes virtudes de Android. (Reuters)

Estas animaciones, presentes al abrir ventanas o cambiar entre aplicaciones, aportan estética a la interfaz, pero también pueden ralentizar el uso cotidiano.

Para acceder a este ajuste avanzado, es necesario activar el menú de opciones para desarrollador. El proceso es sencillo: desde Ajustes, hay que pulsar repetidas veces sobre “Número de compilación” hasta que el sistema confirme la activación de este menú oculto.

Una vez habilitado, se accede a la sección Sistema y luego a “Opciones para desarrolladores”. Dentro de la categoría “Dibujo”, se encuentran las opciones de escala de animación de ventana, de transición y de duración. Al desactivar estas animaciones, las acciones en el sistema se vuelven instantáneas, eliminando cualquier espera visual y aportando una sensación de mayor velocidad en el uso diario.

Para desactivar las animaciones, primero debes habilitar el menú de desarrolladores en tu Android. (Imagen ilustrativa Infobae)

Alternativas rápidas para usuarios de Xiaomi, Redmi o POCO

Los dispositivos con HyperOS, como los Xiaomi, Redmi o POCO, facilitan aún más este ajuste sin necesidad de activar el modo desarrollador. Basta con ingresar a Ajustes, dirigirse a Pantalla de inicio y seleccionar la opción “Rápida” en Velocidad de animación.

De esta manera, las animaciones se ejecutan mucho más velozmente, contribuyendo a una experiencia de uso más fluida, especialmente en móviles con menos potencia.

Ajustes personalizables y recomendaciones finales

Si bien desactivar completamente las animaciones ofrece la máxima rapidez, es posible experimentar con la reducción de su duración en lugar de eliminarlas. Seleccionar la opción “0.5x” permite mantener la estética y la suavidad de las transiciones, pero acelerando su ejecución para un equilibrio entre rendimiento y apariencia visual.

Al finalizar, se recomienda desactivar nuevamente las opciones de desarrollador para evitar cambios accidentales en otros parámetros avanzados del sistema. Modificar este ajuste es un recurso eficaz y seguro para dar nueva vida a un móvil Android, logrando que se sienta más ágil sin recurrir a soluciones drásticas ni aplicaciones externas.

Si bien desactivar completamente las animaciones ofrece la máxima rapidez, es posible experimentar con la reducción de su duración en lugar de eliminarlas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo borrar la caché en Android para liberar espacio y mejorar el rendimiento

Eliminar la memoria caché en un celular Android es una medida efectiva para liberar espacio y mejorar el funcionamiento de las aplicaciones, especialmente cuando presentan lentitud o errores. En los dispositivos actuales, ya no es posible borrar toda la caché de una sola vez desde los ajustes generales, por lo que el proceso debe hacerse de manera individual para cada aplicación.

El método más recomendado consiste en limpiar la caché de aquellas apps que más utilizas, como redes sociales o navegadores. Los pasos son los siguientes:

Abre la app de Ajustes o Configuración del teléfono.

Dirígete a la sección Aplicaciones (puede llamarse “Administrar aplicaciones” o “Apps y notificaciones”).

Busca y selecciona la aplicación que deseas limpiar (por ejemplo, Instagram o WhatsApp).

Ingresa en Almacenamiento y caché (o solo “Almacenamiento”).

Pulsa el botón “Borrar caché”.

La memoria caché es un almacenamiento temporal que guarda datos de apps y sitios web para que abran más rápido y consuman menos datos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Es importante no seleccionar “Borrar datos” o “Borrar almacenamiento”, ya que eso restablecería la app y podría cerrar tu sesión.

Para borrar la caché del navegador Google Chrome, sigue estos pasos:

Abre Google Chrome en tu celular.

Toca el menú de los tres puntos en la parte superior derecha.

Selecciona “Historial” y luego “Borrar datos de navegación”.

Elige “Todos los periodos” en el intervalo de tiempo.

Marca únicamente “Archivos e imágenes almacenados en caché” (puedes desmarcar otras opciones si no deseas perder historial o contraseñas).

Finalmente, toca “Borrar datos”.

Estos procedimientos ayudan a mantener el dispositivo ágil y con suficiente espacio libre, sin perder información importante.