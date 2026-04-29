Mira hasta cuatro contenidos al tiempo con esta función de YouTube en la tele

YouTube TV habilita la función Multiview personalizable que permite ver hasta cuatro transmisiones en vivo a la vez en una sola pantalla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

YouTube TV introdujo la función Multiview personalizable, que permite a los usuarios visualizar hasta cuatro transmisiones en vivo de manera simultánea en una sola pantalla.

Esta herramienta, que inicialmente se limitaba a combinaciones predefinidas y principalmente a eventos deportivos, ahora se ha expandido para ofrecer una experiencia de visualización mucho más flexible y adaptada a las preferencias de cada suscriptor.

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El avance representa una transformación en la forma de consumir contenidos digitales, permitiendo que cada usuario configure su propia cuadrícula de canales en tiempo real.

Con la actualización, es posible elegir y combinar transmisiones en vivo desde la biblioteca completa de canales disponibles en la suscripción, incluyendo opciones como NFL Sunday Ticket.

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La herramienta Multiview de YouTube TV, ahora disponible más allá del deporte, amplía la experiencia de visualización a noticias, series y eventos en vivo.

Qué es YouTube Multiview y a quién está dirigido

La función Multiview de YouTube TV fue diseñada para satisfacer una demanda creciente de los usuarios: la posibilidad de seguir varios eventos, partidos o programas en paralelo, sin tener que cambiar entre canales ni perderse momentos claves.

Inicialmente orientada a los aficionados al deporte, la herramienta se ha extendido a todo tipo de contenidos, incluyendo noticias, series, películas y eventos especiales en vivo como festivales musicales.

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Multiview permite que hasta cuatro transmisiones en vivo se muestren simultáneamente en la pantalla del televisor, lo que transforma la experiencia de quienes desean estar al tanto de varios sucesos a la vez. Esta prestación es útil en jornadas con múltiples partidos deportivos, coberturas especiales o durante grandes eventos de entretenimiento, donde el usuario puede elegir qué seguir de manera paralela y sin interrupciones.

Cómo funciona Multiview en YouTube TV

El sistema Multiview está disponible en la aplicación de YouTube TV para smart TVs y reproductores de streaming como Roku, Google TV y Apple TV. Para acceder a la función, el usuario debe seleccionar un contenido en vivo y, utilizando el control remoto, desplegar el menú de opciones donde aparecerá la alternativa para agregar transmisiones adicionales a la cuadrícula.

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La función Multiview está diseñada para usuarios que desean seguir varios eventos o programas en paralelo, sin necesidad de cambiar canales constantemente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso es simple: tras elegir la primera transmisión, se van sumando otras disponibles, hasta un máximo de cuatro, en la misma pantalla. Desde el menú interactivo, se puede alternar cuál de las vistas tendrá el audio principal, cambiar entre diferentes combinaciones y ampliar cualquiera de las transmisiones a pantalla completa en cualquier momento. El regreso a la vista múltiple se realiza también de manera sencilla, sin salir de la transmisión principal.

En dispositivos móviles, como iPhone, iPads y teléfonos o tablets Android, el procedimiento es similar. El usuario selecciona el primer partido o evento, presiona el ícono de Multiview y luego puede añadir hasta tres transmisiones más. La navegación entre vistas y el cambio de audio se realizan tocando la pantalla, lo que hace que la experiencia sea intuitiva también en dispositivos portátiles.

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Configuración y pasos para crear una Multiview personalizada

Para configurar una cuadrícula Multiview personalizada en un televisor compatible, los pasos son los siguientes:

Ingresa a la aplicación de YouTube TV y selecciona una transmisión en vivo compatible con Multiview. Utiliza el control remoto para abrir el menú de opciones, donde aparecerá la opción de “Agregar a Multiview”. Selecciona hasta tres transmisiones adicionales, según la disponibilidad y tus preferencias. Cambia el audio activo utilizando el pad direccional para destacar la vista que deseas escuchar. Para ver un canal a pantalla completa, resáltalo y presiona el botón de selección. Puedes volver a la vista múltiple pulsando el botón de retroceso.

En dispositivos móviles, la configuración requiere seleccionar el evento inicial, pulsar el ícono de Multiview, y añadir las transmisiones que desees hasta completar la cuadrícula. El cambio de audio y la transición a pantalla completa también están disponibles con controles táctiles simples.

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Los controles de Multiview permiten alternar el audio principal, ampliar transmisiones a pantalla completa y regresar fácilmente a la vista múltiple según las preferencias del usuario. (REUTERS/Dado Ruvic/)

No todas las combinaciones de partidos y canales están disponibles, ya que la selección depende de la programación y de las restricciones técnicas. En deportes, por ejemplo, algunas combinaciones solo pueden armarse con eventos específicos, como partidos de la NFL.

La función Multiview está disponible en televisores inteligentes recientes (modelos posteriores a 2018) y en los principales dispositivos de streaming. Aunque la plataforma ha iniciado un despliegue gradual de esta actualización, no todos los suscriptores la reciben al mismo tiempo, ya que el lanzamiento se realiza por fases.

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Actualmente, no se admite el uso de Multiview desde navegadores web ni mediante AirPlay. Además, las combinaciones posibles de transmisiones pueden estar limitadas por la capacidad de procesamiento y por el número de usuarios simultáneos, ya que cada cuadrícula personalizada consume recursos adicionales en los servidores de la plataforma.