La PlayStation 6 ya está en marcha: Sony revela el plan que tiene para su próxima consola

Sony ya destina un presupuesto para la nueva PS6. (Sony)

La próxima generación de consolas de Sony dejó de ser solo una colección de rumores y filtraciones. La compañía confirmó en sus resultados financieros correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2026 que ya está destinando parte de su presupuesto a una “plataforma de próxima generación”, una referencia que apunta directamente al desarrollo de la futura PlayStation 6.

Aunque la empresa no mencionó oficialmente el nombre comercial de la consola ni reveló imágenes o especificaciones técnicas, la inclusión de esta inversión en un documento dirigido a accionistas e inversores representa la confirmación más clara hasta ahora de que el proyecto ya está en marcha.

PUBLICIDAD

La mención aparece dentro del apartado financiero de la división de juegos y servicios de red de Sony. Allí, la empresa explica que espera mantener un crecimiento sólido en su negocio de videojuegos durante el actual ejercicio fiscal, aunque parte de ese avance se verá compensado por el incremento de gastos destinados a la nueva plataforma.

Sony tiene previsto entre sus inversiones la creación de su nueva consola. (Imagen ilustrativa Infobae)

En términos financieros, este tipo de referencias suelen interpretarse como inversiones de gran escala. Las compañías cotizadas no acostumbran detallar partidas relacionadas con productos futuros a menos que estas tengan un impacto relevante en sus cuentas, lo que sugiere que el desarrollo de la próxima PlayStation ya cuenta con equipos asignados, planificación interna y presupuesto considerable.

PUBLICIDAD

Sony acelera el desarrollo de su próxima consola

La confirmación llega en un momento clave para la industria de los videojuegos. Mientras la actual generación de consolas sigue consolidándose, las grandes compañías ya comienzan a preparar la transición tecnológica que marcará los próximos años.

Históricamente, Sony inicia las inversiones más importantes en una nueva consola entre tres y cuatro años antes de su lanzamiento. Algo similar ocurrió con la PlayStation 5, cuyo desarrollo comenzó mucho antes de su presentación oficial en 2019 y su llegada al mercado en noviembre de 2020.

PUBLICIDAD

Bajo ese precedente, la aparición de gastos vinculados a la nueva plataforma durante 2026 refuerza la posibilidad de que la futura PlayStation llegue entre finales de 2027 y 2028, una ventana que coincide con diversas estimaciones surgidas en la industria durante los últimos meses.

La PlayStation 6 sería una realidad y no saldría al mercado hasta fines del 2027 o 2028.

Además, Mark Cerny —arquitecto principal de las últimas consolas de Sony— ya había dejado entrever en entrevistas recientes que la compañía continuaba trabajando en nuevas tecnologías de hardware y procesamiento gráfico orientadas a la siguiente generación.

PUBLICIDAD

El contexto tecnológico también influye

La preparación de una nueva consola no ocurre en un vacío. Sony también reconoció en el mismo informe financiero que las ventas de PS5 seguirán condicionadas por factores externos, especialmente por el precio y la disponibilidad de componentes como la memoria RAM.

La industria tecnológica atraviesa todavía tensiones relacionadas con la cadena de suministro global, algo que afecta no solo a Sony, sino también a otros fabricantes de hardware y empresas vinculadas al gaming y la inteligencia artificial.

PUBLICIDAD

Estos problemas podrían influir directamente en la estrategia de lanzamiento de la futura PlayStation. Una eventual escasez de componentes o un incremento sostenido en los costos de fabricación obligaría a Sony a ajustar márgenes de ganancia o incluso replantear el precio final de la consola.

Sony reconoce que las ventas de la PS5 han caído en los último meses por el encarecimiento de la RAM y SSD.

La compañía ya enfrentó una situación similar con PS5, cuya disponibilidad estuvo limitada durante sus primeros años debido a la crisis mundial de semiconductores. Ese escenario derivó además en aumentos de precio en varios mercados internacionales.

PUBLICIDAD

Una transición generacional cada vez más cercana

La industria del videojuego atraviesa actualmente una etapa de transformación acelerada. El crecimiento de los servicios digitales, la expansión del juego en la nube y el avance de tecnologías basadas en inteligencia artificial están modificando la manera en que se diseñan y consumen los videojuegos.

En ese contexto, la próxima consola de Sony no solo representará un salto de potencia gráfica, sino también una plataforma preparada para nuevas experiencias conectadas y ecosistemas digitales más amplios.

PUBLICIDAD

Sony no solo prepara un salto en potencia gráfica para su nueva consola, también tendrá que construir una nueva plataforma para la venta de videojuegos online.

Por ahora, Sony mantiene absoluto silencio sobre las características técnicas de la futura máquina. No existen detalles oficiales sobre procesador, capacidad gráfica, retrocompatibilidad o funciones vinculadas a inteligencia artificial.

Sin embargo, el hecho de que la compañía ya reconozca inversiones específicas destinadas a una nueva plataforma marca un punto de inflexión. La próxima PlayStation dejó de ser únicamente una especulación del sector para convertirse en un proyecto confirmado dentro de los documentos oficiales de Sony.

PUBLICIDAD