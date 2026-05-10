Por qué tus compras en Amazon, Netflix o Spotify sigue siendo caras aunque el dólar baje

La caída del dólar en Colombia no se traduce en menores precios para compras digitales internacionales debido a comisiones y diferenciales cambiarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reciente caída del dólar en Colombia parecía anticipar un alivio inmediato para quienes realizan compras digitales internacionales. Sin embargo, el impacto no ha sido directo en el bolsillo de los consumidores, que continúan enfrentando una cadena de costos y cargos poco visibles.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) alcanzó $3.551,17 de pesos colombianos, el nivel más bajo en cinco años, pero plataformas como Netflix, Amazon, Airbnb, Spotify o Google mantienen precios elevados debido a mecanismos de conversión, diferenciales cambiarios y comisiones bancarias que rara vez se transparentan durante la compra.

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Lo que sucede con comercio electrónico colombiano, es un ejemplo, de lo que podría pasar en otros mercados, que a pesar del entorno cambiario favorable, los pagos internacionales siguen atravesando una estructura de cargos que encarece cada operación, desde la suscripción de streaming hasta la reserva de un viaje o la compra en un marketplace extranjero.

Razones por las que un dólar bajo no significa más compras digitales

El consumidor colombiano que paga servicios internacionales con tarjetas tradicionales descubre que el precio final suele ser mucho mayor al esperado. Al abonar una suscripción como Netflix, Spotify, ChatGPT, Adobe, Notion, iCloud o Microsoft 365, la operación se realiza en dólares, pero la conversión a pesos activa una serie de comisiones y márgenes cambiarios.

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El comercio electrónico en Colombia refleja cómo los pagos internacionales suman sobrecostos desde la suscripción de streaming hasta compras en marketplaces extranjeros.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Para alguien que gasta USD 100 mensuales en herramientas digitales y entretenimiento, la comisión por compra internacional puede llegar a $190.000 pesos anuales, sin contar el margen adicional que aplican bancos y franquicias.

Este mismo sistema de cargos se replica en reservas de viaje a través de plataformas como Airbnb, Booking, Hotels.com o Vrbo. Aunque permiten pagar en pesos colombianos, el valor mostrado ya incorpora la tasa de cambio del día y un sobrecosto por procesamiento internacional, que puede ubicarse entre 3 % y 8 % por encima de la TRM oficial. En una reserva de USD 800, la diferencia frente al pago en la moneda original puede superar los $90.000.

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Comprar en Amazon, Shein o Temu tampoco escapa a este fenómeno. Utilizar una tarjeta tradicional implica asumir una comisión por compra internacional que varía entre 1 % y 4 %, dependiendo del emisor y la franquicia, sumada a un diferencial cambiario que, en operaciones procesadas en pesos, puede ubicarse entre 3 % y 8 % sobre la TRM oficial.

Una compra de USD 200 puede implicar más de $50.000 en sobrecostos combinados, que no suelen aparecer desglosados en el comprobante de pago.

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Una persona que gasta USD 100 mensuales en servicios digitales puede pagar hasta $190.000 pesos solo por comisiones bancarias en Colombia. (Imagen ilustrativa Infobae)

Por qué el dólar barato no se traduce en precios bajos digitales

El fenómeno tiene su raíz en la arquitectura financiera tradicional, diseñada para una economía principalmente local. Cada vez que un usuario colombiano paga en el exterior con una tarjeta local, atraviesa una cadena de intermediarios financieros: emisor de la tarjeta, franquicia, banco y, en ocasiones, procesadores de pago adicionales.

Cada uno aplica cargos propios, que se suman y terminan elevando el costo final para el consumidor.

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El error más común es optar por pagar en pesos cuando la plataforma ofrece esa opción. Aunque parece más sencillo y transparente, en realidad significa aceptar una tasa de cambio menos favorable, además de cargos adicionales por conversión. Así, el beneficio de un dólar bajo en la TRM termina siendo absorbido por las comisiones y márgenes de los intermediarios.

Para el usuario promedio, la diferencia entre pagar en dólares digitales y pagar con una tarjeta tradicional se vuelve evidente tras varios meses de consumo internacional: el dinero que se va en comisiones rara vez aparece en la factura, pero drena el presupuesto anual.

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El flujo récord de remesas y la tendencia creciente al ingreso en dólares digital hacen que la optimización en la conversión de moneda sea clave para millones de hogares colombianos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ppagar en dólares puede costar menos que pagar en pesos

Ante este panorama, algunas fintechs, como Littio, han desarrollado soluciones para reducir la fricción cambiaria. Tarjetas Mastercard fondeadas con dólares digitales (USDC) permiten pagar en la moneda original y disminuyen los costos asociados a conversiones y diferenciales.

El reto principal sigue siendo la educación financiera: muchos consumidores desconocen el impacto real de las comisiones y cargos invisibles en sus compras digitales. La estructura de costos favorece a los intermediarios financieros, mientras que el usuario final rara vez ve desglosado todo lo que paga.

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Así, el descenso del dólar no siempre representa un alivio real para quien consume en plataformas internacionales, pues la cadena de comisiones y márgenes sigue absorbiendo buena parte del beneficio teórico de una TRM baja.

“El consumo internacional dejó de ser un evento ocasional. Hoy la pregunta no es si el colombiano paga afuera, porque eso ocurre todos los días, sino con qué herramientas se está pagando”, concluye Christian Knudsen, CEO y cofundador de Littio.

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