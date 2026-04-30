PlayStation tiene más de 3.000 juegos en descuento por tiempo limitado: cuáles son y cómo conseguirlos

PlayStation ofrece hasta 3960 juegos en descuento por el Día del Niño. (PlayStation)

PlayStation ofrece 3960 juegos en descuento con motivo del Día del Niño, con rebajas de hasta el 75%. Entre los títulos destacados se encuentran juegos de Dragon Ball, Star Wars, Stranger Things y muchos más, compatibles con varios modelos de sus consolas, incluyendo PS4 y PS5.

Para acceder a estos descuentos, los usuarios deben ingresar a la PlayStation Store desde su consola o a través del sitio web oficial, buscar la sección de ofertas y seleccionar los juegos de su interés para realizar la compra.

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Es importante tener en cuenta que los descuentos estarán disponibles por tiempo limitado, por lo que se recomienda aprovechar la promoción lo antes posible.

Los descuentos alcanzan hasta el 75% en títulos seleccionados. REUTERS/Claudia Greco/File Photo

Qué juegos están en descuentos en PlayStation Store

Algunos juegos en descuento de la PlayStation Store son:

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Dragon’s Dogma 2

Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles

DAIMA Edition (Dragon Ball)

DRAGON BALL Z: KAKAROT - DAIMA (Paquete de complementos)

DRAGON BALL Z: KAKAROT Season Pass

Pase de temporada 2 de DRAGON BALL Z

Pase de temporada de DRAGON BALL Z

HITMAN World of Assassination - Deluxe Edition

HITMAN 3 - The Banker Pack

HITMAN 3 - The Drop Pack

Dragon’s Dogma 2

Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles

DAIMA Edition (Dragon Ball)

DRAGON BALL Z: KAKAROT - DAIMA (Paquete de complementos)

DRAGON BALL Z: KAKAROT Season Pass

Pase de temporada 2 de DRAGON BALL Z

Pase de temporada de DRAGON BALL Z

Entre los juegos en oferta hay franquicias populares como Dragon Ball y Star Wars. (PlayStation)

HITMAN World of Assassination - Deluxe Edition

HITMAN 3 - The Banker Pack

HITMAN 3 - The Drop Pack

Hollow Knight: Silksong

Dead by Daylight PS4 & PS5

Stranger Things Edición completa (Dead by Daylight)

Dead by Daylight: Tokyo Ghoul Edition

Dead by Daylight: Sinister Grace

Dead by Daylight: Tokyo Ghoul

UFC 5 Edición Definitiva

Mortal Kombat: Legacy Kollection PS4 & PS5

God of War

Sonic Racing: CrossWorlds - Edición Premium

DARK SOULS III

DARK SOULS III - Deluxe Edition

Dark Souls III: Ashes of Ariandel

DARK SOULS III - Season Pass

Dark Souls III: The Ringed City

Five Nights at Freddy’s: Security Breach

Tokyo Xtreme Racer

Destiny 2: Colección de Legado (2025)

Destiny 2: Los Confines del Destino

Destiny 2: Año de la Profecía

SILENT HILL f - Deluxe Edition

Bloodborne

Los títulos son compatibles con varias consolas PlayStation, incluyendo PS4 y PS5. (PlayStation)

Bloodborne The Old Hunters

Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Crash Bandicoot - Lote Crashiversary

Crash Bandicoot - Lote Quadrilogy

Stellar Blade: Edición completa

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint Year 1 Pass

RESIDENT EVIL 2 Deluxe Edition

Detroit: Become Human

Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition

Persona 5 Royal

War Thunder French Starter Pack

War Thunder British Starter Pack

War Thunder USA Pacific Campaign Pack

Las promociones están disponibles por tiempo limitado en la PlayStation Store. (PlayStation)

The Crew Motorfest | Paquete de coches triple JDM

The Crew Motorfest | Pack de motos triple

The Last of Us Completo

Far Cry 5

Alan Wake 2 Deluxe Upgrade

Juegos mensuales de PlayStation Plus

PlayStation Plus anunció los juegos mensuales para mayo de 2026, disponibles a partir del 5 de mayo para todos los suscriptores. Este mes incluye tres títulos destacados: EA Sports FC 26, Wuchang: Fallen Feathers y Nine Sols.

EA Sports FC 26, para PS5 y PS4, ofrece una experiencia renovada en simulación de fútbol con más de 20,000 jugadores, 750 clubes y 35 ligas.

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Los usuarios pueden elegir entre modos de juego auténticos y competitivos, participar en Football Ultimate Team, torneos y eventos en vivo, y disfrutar de un nuevo sistema de Rivals y Champs. Además, quienes tengan PlayStation Plus recibirán un paquete especial de íconos exclusivo para este juego.

En mayo, los suscriptores de PlayStation Plus podrán descargar EA Sports FC 26, Wuchang: Fallen Feathers y Nine Sols sin costo adicional. (PlayStation)

Wuchang: Fallen Feathers, exclusivo para PS5, es un RPG de acción tipo “soulslike” ambientado en los últimos años de la dinastía Ming en China.

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El jugador controla a Wuchang, una pirata que debe explorar un mundo oscuro y peligroso, enfrentando enemigos y desvelando misterios en medio de una plaga sobrenatural.

Nine Sols, disponible para PS5 y PS4, es un juego de acción y plataformas en 2D con combates inspirados en el sistema de desvíos de Sekiro. Destaca por su arte dibujado a mano y su narrativa sobre la lucha contra antiguos deidades en un mundo gobernado por una raza alienígena.

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