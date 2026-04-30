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PlayStation tiene más de 3.000 juegos en descuento por tiempo limitado: cuáles son y cómo conseguirlos

Por el Día del Niño, los usuarios pueden encontrar en rebaja títulos de Dragon Ball, Star Wars y más

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PlayStation ofrece hasta 3960 juegos en descuento por el Día del Niño. (PlayStation)
PlayStation ofrece hasta 3960 juegos en descuento por el Día del Niño. (PlayStation)

PlayStation ofrece 3960 juegos en descuento con motivo del Día del Niño, con rebajas de hasta el 75%. Entre los títulos destacados se encuentran juegos de Dragon Ball, Star Wars, Stranger Things y muchos más, compatibles con varios modelos de sus consolas, incluyendo PS4 y PS5.

Para acceder a estos descuentos, los usuarios deben ingresar a la PlayStation Store desde su consola o a través del sitio web oficial, buscar la sección de ofertas y seleccionar los juegos de su interés para realizar la compra.

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Es importante tener en cuenta que los descuentos estarán disponibles por tiempo limitado, por lo que se recomienda aprovechar la promoción lo antes posible.

Los descuentos alcanzan hasta el 75% en títulos seleccionados. REUTERS/Claudia Greco/File Photo
Los descuentos alcanzan hasta el 75% en títulos seleccionados. REUTERS/Claudia Greco/File Photo

Qué juegos están en descuentos en PlayStation Store

Algunos juegos en descuento de la PlayStation Store son:

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  • Dragon’s Dogma 2
  • Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles
  • DAIMA Edition (Dragon Ball)
  • DRAGON BALL Z: KAKAROT - DAIMA (Paquete de complementos)
  • DRAGON BALL Z: KAKAROT Season Pass
  • Pase de temporada 2 de DRAGON BALL Z
  • Pase de temporada de DRAGON BALL Z
  • HITMAN World of Assassination - Deluxe Edition
  • HITMAN 3 - The Banker Pack
  • HITMAN 3 - The Drop Pack
  • Dragon’s Dogma 2
  • Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles
  • DAIMA Edition (Dragon Ball)
  • DRAGON BALL Z: KAKAROT - DAIMA (Paquete de complementos)
  • DRAGON BALL Z: KAKAROT Season Pass
  • Pase de temporada 2 de DRAGON BALL Z
  • Pase de temporada de DRAGON BALL Z
Fondo azul claro con patrón de ondas y texto blanco 'Día del Niño', 'Ahorra hasta 75%', y 'Termina el 6/5'. Formas geométricas 3D naranjas y turquesas
Entre los juegos en oferta hay franquicias populares como Dragon Ball y Star Wars. (PlayStation)
  • HITMAN World of Assassination - Deluxe Edition
  • HITMAN 3 - The Banker Pack
  • HITMAN 3 - The Drop Pack
  • Hollow Knight: Silksong
  • Dead by Daylight PS4 & PS5
  • Stranger Things Edición completa (Dead by Daylight)
  • Dead by Daylight: Tokyo Ghoul Edition
  • Dead by Daylight: Sinister Grace
  • Dead by Daylight: Tokyo Ghoul
  • UFC 5 Edición Definitiva
  • Mortal Kombat: Legacy Kollection PS4 & PS5
  • God of War
  • Sonic Racing: CrossWorlds - Edición Premium
  • DARK SOULS III
  • DARK SOULS III - Deluxe Edition
  • Dark Souls III: Ashes of Ariandel
  • DARK SOULS III - Season Pass
  • Dark Souls III: The Ringed City
  • Five Nights at Freddy’s: Security Breach
  • Tokyo Xtreme Racer
  • Destiny 2: Colección de Legado (2025)
  • Destiny 2: Los Confines del Destino
  • Destiny 2: Año de la Profecía
  • SILENT HILL f - Deluxe Edition
  • Bloodborne
Captura de la web de PlayStation Store: título "Día del Niño", varias portadas de videojuegos en oferta con descuentos y precios visibles
Los títulos son compatibles con varias consolas PlayStation, incluyendo PS4 y PS5. (PlayStation)
  • Bloodborne The Old Hunters
  • Crash Bandicoot 4: It’s About Time
  • Crash Bandicoot - Lote Crashiversary
  • Crash Bandicoot - Lote Quadrilogy
  • Stellar Blade: Edición completa
  • Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint Year 1 Pass
  • RESIDENT EVIL 2 Deluxe Edition
  • Detroit: Become Human
  • Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition
  • Persona 5 Royal
  • War Thunder French Starter Pack
  • War Thunder British Starter Pack
  • War Thunder USA Pacific Campaign Pack
Captura de pantalla de la PlayStation Store mostrando una cuadrícula de portadas de videojuegos en oferta para PS4 y PS5 con sus precios y descuentos
Las promociones están disponibles por tiempo limitado en la PlayStation Store. (PlayStation)
  • The Crew Motorfest | Paquete de coches triple JDM
  • The Crew Motorfest | Pack de motos triple
  • The Last of Us Completo
  • Far Cry 5
  • Alan Wake 2 Deluxe Upgrade

Juegos mensuales de PlayStation Plus

PlayStation Plus anunció los juegos mensuales para mayo de 2026, disponibles a partir del 5 de mayo para todos los suscriptores. Este mes incluye tres títulos destacados: EA Sports FC 26, Wuchang: Fallen Feathers y Nine Sols.

EA Sports FC 26, para PS5 y PS4, ofrece una experiencia renovada en simulación de fútbol con más de 20,000 jugadores, 750 clubes y 35 ligas.

Los usuarios pueden elegir entre modos de juego auténticos y competitivos, participar en Football Ultimate Team, torneos y eventos en vivo, y disfrutar de un nuevo sistema de Rivals y Champs. Además, quienes tengan PlayStation Plus recibirán un paquete especial de íconos exclusivo para este juego.

Gráfico de PlayStation Plus azul con las portadas de los juegos mensuales de mayo: EA Sports FC 26, Wuchang: Fallen Feathers y Nine Sols
En mayo, los suscriptores de PlayStation Plus podrán descargar EA Sports FC 26, Wuchang: Fallen Feathers y Nine Sols sin costo adicional. (PlayStation)

Wuchang: Fallen Feathers, exclusivo para PS5, es un RPG de acción tipo “soulslike” ambientado en los últimos años de la dinastía Ming en China.

El jugador controla a Wuchang, una pirata que debe explorar un mundo oscuro y peligroso, enfrentando enemigos y desvelando misterios en medio de una plaga sobrenatural.

Nine Sols, disponible para PS5 y PS4, es un juego de acción y plataformas en 2D con combates inspirados en el sistema de desvíos de Sekiro. Destaca por su arte dibujado a mano y su narrativa sobre la lucha contra antiguos deidades en un mundo gobernado por una raza alienígena.

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