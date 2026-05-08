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¿Sin regalo para mamá? El truco con la IA de Google para encontrar el detalle perfecto según su personalidad

Al usar el Modo IA, puedes conversar con la herramienta y obtener recomendaciones de regalos según los gustos de tu mamá

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Una madre y su hija pequeña sentadas en un sofá. La hija entrega a la madre una caja de regalo y una tarjeta que dice 'Feliz Día, Mamá'. Detrás, un cartel.
El Modo IA de Google ofrece recomendaciones personalizadas para encontrar el regalo ideal en el Día de la Madre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si todavía no sabes qué regalarle a tu mamá por el Día de la Madre, la inteligencia artificial de Google puede ser una herramienta útil para encontrar recomendaciones directamente en el buscador.

Solo necesitas acceder a la página principal de Google y, debajo de la barra de búsqueda, hacer clic en la opción ‘¿Mamá dice que no quiere nada? Pide al Modo IA que descifre su lista de deseos’.

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Al activar el Modo IA, podrás interactuar con esta tecnología de manera conversacional y recibir sugerencias de regalos adaptadas a los intereses o la personalidad de tu mamá.

Captura de pantalla de la página de inicio de Google con el logo, barra de búsqueda y una flecha negra apuntando a la opción 'Modo IA' y un texto descriptivo
Al activar el Modo IA, los usuarios pueden recibir sugerencias basadas en los intereses y preferencias de sus mamás. (Google)

Cómo interactuar con el Modo IA para obtener recomendaciones de regalo

Interactuar con el Modo IA de Google para obtener recomendaciones de regalo es un proceso sencillo que facilita la búsqueda personalizada de opciones, especialmente en fechas clave como el Día de la Madre.

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Este sistema está integrado en la página principal del buscador y permite a los usuarios acceder a sugerencias adaptadas a las preferencias de la persona a quien desean obsequiar.

Para comenzar, solo debes ingresar a Google y ubicar, debajo de la barra de búsqueda, la opción que invita a probar el Modo IA. Al seleccionarla, se habilita una ventana de chat en la que puedes escribir tus consultas de manera natural, como si dialogaras con una persona.

El sistema utiliza inteligencia artificial para analizar las consultas y proponer alternativas originales y útiles. REUTERS/Carlos Barria/File Photo
El sistema utiliza inteligencia artificial para analizar las consultas y proponer alternativas originales y útiles. REUTERS/Carlos Barria/File Photo

La clave para obtener respuestas precisas radica en la formulación de los prompts, es decir, las instrucciones o preguntas que le haces a la inteligencia artificial.

Por ejemplo, puedes escribir: “Recomiéndame un regalo para una mamá que disfruta la jardinería y la lectura”.

El Modo IA analizará la información y te ofrecerá opciones como kits de jardinería, libros especializados o accesorios para el hogar relacionados con esas aficiones.

La normativa colombiana fija la conmemoración del Día de la Madre el segundo domingo de mayo para todo el país - crédito Visuales IA
Basta con escribir un prompt sencillo para que el Modo IA sugiera opciones de regalo adaptadas a diferentes perfiles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro ejemplo útil es: “¿Qué le puedo regalar a mi mamá si le gusta la tecnología y la cocina?”, lo que puede generar sugerencias como asistentes inteligentes, electrodomésticos innovadores o recetarios digitales.

También es posible solicitar recomendaciones según la personalidad o el estilo de vida.

Un prompt como: “Sugiere un regalo para una mamá deportista y viajera” puede derivar en ideas de accesorios deportivos, experiencias de viaje o equipamiento para actividades al aire libre. El sistema tiene la capacidad de afinar las propuestas si se le añade contexto, por ejemplo: “Mi mamá es amante del café y prefiere regalos prácticos”.

Modo IA
Esta herramienta permite agilizar la búsqueda y optimizar el tiempo al momento de elegir un obsequio especial. (Google)

El Modo IA responde en segundos, mostrando una lista de alternativas con descripciones breves y, en muchos casos, enlaces para ampliar la información o concretar la compra.

Qué es el Modo IA del Buscador de Google

El Modo IA del buscador de Google es una función que integra inteligencia artificial generativa directamente en la plataforma de búsqueda. Permite a los usuarios interactuar mediante lenguaje natural para solicitar recomendaciones, resolver dudas o recibir información personalizada.

Al activar este modo, Google responde de manera conversacional, generando sugerencias, resúmenes o listas adaptadas a las necesidades del usuario.

Un MacBook plateado abierto sobre un escritorio de madera muestra el logo de Gemini en su pantalla blanca. A su lado derecho, una taza blanca y un ratón.
El Modo IA responde de forma conversacional, facilitando la interacción y la toma de decisiones informadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta herramienta busca optimizar la experiencia de búsqueda y facilitar la toma de decisiones, como encontrar regalos, planificar actividades o descubrir soluciones específicas en función de las preferencias o intereses individuales.

Gemini puede apoyar la búsqueda del regalo para mamá

Gemini, el sistema de inteligencia artificial de Google, puede facilitar la búsqueda del regalo ideal para mamá a través de respuestas personalizadas y recomendaciones precisas.

Al interactuar con Gemini, basta con describir los intereses, hobbies o características personales de la destinataria para recibir sugerencias adaptadas, desde productos tecnológicos hasta experiencias o artículos para el hogar.

Esta herramienta analiza el contexto y ofrece opciones variadas, agilizando la elección y permitiendo que cada sugerencia se ajuste tanto al perfil de la mamá como al presupuesto disponible.

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