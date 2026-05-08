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Qué regalar en el Día de la Madre 2026: opciones tecnológicas útiles y modernas

La tecnología se consolida como una de las opciones favoritas para regalar en el Día de la Madre, con celulares, laptops y dispositivos inteligentes

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Madre sonríe con audífonos y smartphone en mano, junto a laptop, tablet y parlante en mesa de madera. Familia en el fondo. Sala decorada para el Día de la Madre.
Una madre moderna sonríe mientras disfruta de sus regalos tecnológicos, como un smartphone, audífonos y laptop, en un ambiente cálido y familiar durante el Día de la Madre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las flores y los chocolates siguen presentes cada Día de la Madre, pero en 2026 los regalos tecnológicos ganan cada vez más espacio entre las preferencias de los consumidores. Celulares, laptops, tablets y dispositivos inteligentes para el hogar lideran las búsquedas de quienes buscan un obsequio práctico, funcional y pensado para acompañar la rutina diaria de mamá.

La tendencia refleja un cambio en los hábitos de compra. Ahora, más personas priorizan productos que aporten comodidad, conectividad y entretenimiento, en lugar de regalos tradicionales de corta duración. Especialistas del sector retail coinciden en que la tecnología dejó de ser un lujo y pasó a convertirse en una herramienta cotidiana tanto para el trabajo como para la organización del hogar y el tiempo libre.

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Las campañas comerciales por el Día de la Madre también impulsan este fenómeno. Diversas tiendas y plataformas de comercio electrónico han lanzado promociones especiales en categorías como smartphones, electrodomésticos inteligentes y accesorios tecnológicos, aprovechando el incremento de la demanda en esta temporada.

El Día de la Madre en Perú se celebra en honor a todas las madres peruanas, reconociendo su sacrificio, amor y dedicación hacia sus hijos y familias.
Cada vez más consumidores piensan en regalos tecnológicos por el Día de la Madre.

Celulares y laptops encabezan las preferencias

Uno de los productos más buscados para regalar este Día de la Madre son los smartphones. Los consumidores priorizan equipos con buena cámara, batería de larga duración y sistemas fáciles de usar, especialmente porque permiten mantenerse conectadas con familiares y amigos, además de capturar fotografías y videos en alta calidad.

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La facilidad de uso se ha convertido en un aspecto clave. Muchos usuarios buscan dispositivos con pantallas amplias, buena autonomía y herramientas de seguridad integradas, características que hoy predominan en la mayoría de equipos de gama media y alta.

Las laptops también aparecen entre las opciones favoritas. El trabajo remoto, las clases virtuales y la necesidad de realizar múltiples tareas desde casa han incrementado el interés por equipos ligeros y portátiles. En este segmento, destacan las computadoras con baterías de larga duración, diseño compacto y rendimiento suficiente para videollamadas, navegación y productividad diaria.

Laptops - reparación - Apple - Lenovo - tecnología - 9 de abril
Las laptops son una opción para regalar por el Día de la Madre. (Imagen ilustrativa Infobae)

Por otro lado, las tablets continúan posicionándose como una alternativa intermedia para quienes desean un dispositivo cómodo para leer, ver series, revisar redes sociales o realizar tareas básicas sin recurrir a una laptop tradicional.

Dispositivos inteligentes transforman el hogar

La tecnología aplicada al hogar también se ha convertido en una de las grandes protagonistas de esta campaña comercial. Entre los productos más demandados aparecen las aspiradoras robot, focos inteligentes y parlantes con asistentes virtuales.

Estos dispositivos permiten automatizar tareas y ahorrar tiempo, algo especialmente valorado en la vida cotidiana. Las aspiradoras robot, por ejemplo, limpian de manera autónoma y pueden programarse desde el celular, mientras que los focos inteligentes permiten controlar iluminación y horarios mediante aplicaciones móviles o comandos de voz.

Aspiradora robot redonda con luces azules limpia una alfombra gris en una lujosa suite de hotel moderna. Se observan una cama, una ventana con vistas a la ciudad y una estación de carga.
Las aspiradores inteligentes también son una opción de regalo para la madre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los parlantes inteligentes también han ganado popularidad gracias a sus múltiples funciones. Además de reproducir música, sirven para configurar recordatorios, responder preguntas o controlar otros dispositivos conectados dentro del hogar.

A esta lista se suman los audífonos inalámbricos, especialmente aquellos con cancelación de ruido y larga autonomía. Su practicidad para llamadas, reuniones virtuales y entretenimiento los ha convertido en uno de los accesorios tecnológicos más vendidos en fechas especiales.

Las promociones impulsan las ventas

Las ofertas juegan un papel fundamental durante la campaña por el Día de la Madre. Muchas personas esperan esta temporada para acceder a descuentos en productos tecnológicos que normalmente tienen precios más elevados.

Poemas para dedicar el Día de la Madre en Perú
Diferentes comercios electrónicos lanzan promociones de descuento por el Día de la Madre.

Las promociones incluyen rebajas directas, cuotas sin intereses y paquetes con accesorios adicionales, estrategias que han incrementado el interés de los consumidores por adquirir equipos más completos y modernos.

El crecimiento del comercio electrónico también ha facilitado el acceso a estas ofertas. Actualmente, gran parte de las compras se realizan desde aplicaciones móviles o plataformas digitales, donde los usuarios comparan precios, características y opiniones antes de tomar una decisión.

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