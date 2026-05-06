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Google activó “Fuentes Preferidas” en todo el mundo: cómo hacer que Infobae aparezca primero en tus búsquedas

La nueva herramienta permite personalizar las noticias que aparecen en el buscador y elegir a Infobae como medio preferido. Es muy fácil: hay un botón en cada nota

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Boton agregar infobae a google
Infobae puede ser seleccionado como medio preferido a través de un nuevo botón integrado en cada artículo

Google activó en todo el mundo su función “Fuentes Preferidas”, una herramienta que permite a los usuarios decidir qué medios de comunicación quieren ver con mayor frecuencia dentro de las noticias destacadas del buscador.

Entre esos medios aparece Infobae, el sitio de noticias en español más leído del mundo, con redacciones en Argentina, México, Colombia, Perú, Centroamérica y España. De hecho, desde hoy, Infobae tiene la función integrada directamente en cada artículo.

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Boton agregar infobae a google
La función “Fuentes Preferidas” de Google permite personalizar las noticias destacadas según las preferencias del usuario

La novedad cambia la manera en que millones de personas consumen información: ya no dependerán únicamente del algoritmo. Ahora pueden indicar directamente cuáles son los medios que consideran más confiables o relevantes.

Sin configuraciones complicadas

Boton agregar infobae a google
El botón “Agregar Infobae en Google” simplifica el proceso para recibir noticias seleccionadas del medio en el buscador

No hace falta buscar ni configurar nada. Debajo del titular de esta nota —y de todas las notas de Infobae— hay un botón nuevo: “Agregar Infobae en Google”. Con un solo click, el medio queda registrado como fuente preferida en tu cuenta de Google.

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A partir de ese momento, Google mostrará con más frecuencia los contenidos de Infobae cuando haya noticias relevantes sobre los temas que te interesan.

Captura de pantalla de la página "Preferencias de fuentes" con un campo de búsqueda que muestra "infobae.com" y la opción "Infobae" marcada
Esta es la confirmación de que la función “Agregar Infobae en Google” fue correctamente activada

El dato no es menor: según Google, los lectores tienen el doble de probabilidades de hacer click en un sitio una vez que lo marcaron como preferido.

Qué ventajas tiene esta nueva función

Boton agregar infobae a google
La herramienta facilita el acceso prioritario a coberturas exclusivas de Infobae en distintos países y temáticas

La herramienta busca que los usuarios tengan una experiencia más personalizada y basada en confianza informativa. Infobae ya comenzó a impulsar esta opción para fortalecer la relación directa con sus lectores.

En nuestro caso, te permite acceder con mayor facilidad a coberturas exclusivas y actualizadas sobre:

  • Noticias de Colombia, México, Argentina, Perú, Centroamérica, España y Estados Unidos.
  • Política nacional e internacional
  • Economía y finanzas
  • Deportes
  • Entretenimiento
  • Salud y ciencia
  • Tendencias digitales
  • Tecnología e inteligencia artificial
  • Videojuegos y cultura geek
Boton agregar infobae a google
La personalización de fuentes fomenta una experiencia informativa más confiable y relevante para los lectores

Un medio global en español

Infobae tiene redacciones en Bogotá, Ciudad de México, Buenos Aires, Lima, El Salvador y Madrid, además de un equipo en EEUU y corresponsales internacionales. Se consolidó como uno de los principales referentes del periodismo digital en español gracias a su cobertura en tiempo real y su presencia en todas las áreas informativas.

Con esta herramienta, los lectores ahora encontrarán los contenidos de Infobae directamente en el buscador. Y la forma más simple de hacerlo ya está en cada nota: un botón, un click y listo.

A los usuarios que hablan un mismo idioma y son del mismo territorio se les muestran noticias sobre los mismos temas en Google News.
A los usuarios que hablan un mismo idioma y son del mismo territorio se les muestran noticias sobre los mismos temas en Google News.

Cómo se seleccionan las noticias de Google News

La selección de noticias en Google News se realiza a través de algoritmos informáticos que determinan tanto el contenido mostrado como el orden en que aparece. Estas decisiones automáticas consideran el idioma y el territorio del usuario, permitiendo que las noticias reflejen los intereses y el contexto geográfico de cada persona.

Por lo tanto, es clave que diseñes tu propio algoritmo eligiendo a Infobae como tu fuente preferida.

Las secciones como “Ver más titulares y perspectivas”, “Fuentes en Play Kiosco”, “Resultados de búsqueda”, “Tus temas”, “Noticias locales” y las notificaciones sobre noticias destacadas son configuradas por estos algoritmos diseñados desde hoy previamente por ti.

Un hombre sentado en un escritorio de madera opera un laptop y un teléfono móvil. Ambas pantallas muestran el logo de Google. Cables conectan los dispositivos.
La nueva opción de Google impulsa la relación directa entre medios de comunicación y sus audiencias a nivel global

Los titulares de noticias se presentan de distintas formas según la plataforma utilizada. En la aplicación móvil, los usuarios pueden ver titulares bajo la sección “Titulares” dentro del resumen, mientras que en la versión de escritorio se encuentran en la sección “Noticias destacadas”.

En dispositivos móviles, los titulares aparecen tanto en “Noticias destacadas” como en la sección “Titulares”. En todas estas secciones, los usuarios que comparten idioma y territorio reciben información sobre los mismos temas.

El contenido personalizado de Google News depende de varios factores, entre ellos la configuración de intereses y fuentes especificada por el usuario, así como la actividad previa en servicios de Google y YouTube.

Las secciones personalizadas incluyen “Para ti” en la página principal, temas, fuentes y ubicaciones seleccionados en “Siguiendo”, la sección “Seleccionadas para ti” del resumen, “Tus temas”, noticias locales y notificaciones. Estos algoritmos buscan mostrar noticias relevantes de manera rápida y sencilla, adaptándose a las preferencias individuales de cada usuario.

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