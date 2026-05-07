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Modo ‘trébol naranja’ en WhatsApp: qué es y cómo se activa

Para conseguirlo, hace falta instalar una aplicación externa llamada Nova Launcher

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WhatsApp - trébol naranja - app - tecnología - 7 de mayo
El proceso requiere básicamente de una imagen de un trébol naranja en formato PNG con fondo transparente. (Imagen ilustrativa Infobae)

El modo 'trébol naranja’ en WhatsApp no es una función oficial de la aplicación ni una actualización de Meta. Se trata de un cambio estético que reemplaza el ícono de WhatsApp en la pantalla del teléfono por una imagen de un trébol naranja, sin modificar ninguna funcionalidad interna de la app.

Para conseguirlo, hace falta instalar una aplicación externa llamada Nova Launcher, un lanzador que permite modificar los íconos de la pantalla principal en dispositivos Android.

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Qué es Nova Launcher y por qué es necesario para activar el modo ‘trébol naranja’

Nova Launcher pertenece al género de los launchers o lanzadores, aplicaciones que permiten modificar la interfaz principal de un teléfono Android. Con estas herramientas es posible cambiar estilos de letra, fondos de pantalla, widgets y los íconos de las aplicaciones instaladas, incluyendo el de WhatsApp.

WhatsApp - trébol naranja - app - tecnología - 7 de mayo
El modo trébol naranja en WhatsApp no es una función oficial de la aplicación. (Imagen ilustrativa Infobae)

La estructura de la mayoría de los lanzadores se compone de tres elementos: las pantallas de escritorio donde se ubican los íconos y widgets, una barra inferior que aloja las aplicaciones de uso más frecuente y un cajón de aplicaciones que agrupa todas las herramientas instaladas en el dispositivo.

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Es importante tener en cuenta que Nova Launcher es una aplicación de terceros y no cuenta con el respaldo ni la garantía de Meta, la empresa propietaria de WhatsApp, Facebook e Instagram. El único cambio que permite realizar sobre WhatsApp es visual: el color, la forma o el tamaño del ícono.

Cómo activar el modo ‘trébol naranja’ en WhatsApp paso a paso

El proceso requiere dos elementos previos: una imagen de un trébol naranja en formato PNG con fondo transparente, que puede descargarse de internet o generarse con herramientas de inteligencia artificial, y la aplicación Nova Launcher instalada desde Google Play Store.

El único cambio que permite realizar sobre WhatsApp es visual: el color, la forma o el tamaño del ícono. REUTERS/Dado Ruvic
El único cambio que permite realizar sobre WhatsApp es visual: el color, la forma o el tamaño del ícono. REUTERS/Dado Ruvic

Una vez descargada Nova Launcher, hay que abrirla y establecerla como el lanzador predeterminado del teléfono. Ese paso le otorga los permisos necesarios para modificar los íconos de la pantalla principal.

Con Nova Launcher configurada, el siguiente paso es ir a la pantalla de inicio, mantener presionado el ícono de WhatsApp durante aproximadamente dos segundos y seleccionar la opción Editar en el menú emergente. Dentro de la ventana de edición, hay que hacer clic sobre el logo, elegir Aplicaciones y luego Fotos o Galería, buscar la imagen del trébol naranja guardada, ajustar su tamaño y confirmar con Listo.

Al completar esos pasos, el ícono original de WhatsApp quedará reemplazado por la imagen del trébol naranja en la pantalla principal del dispositivo.

Un celular en primer plano muestra el logo de WhatsApp, con siluetas de personas desenfocadas al fondo.
WhatsApp prepara un rediseño de su pestaña principal que cambiará la forma en que se organizan los chats, los grupos y los canales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Restaurar el logo original de WhatsApp es tan simple como desinstalar Nova Launcher desde la Play Store o desde la configuración del teléfono. Al eliminar el lanzador, todas las modificaciones visuales desaparecen de forma automática y el sistema operativo regresa a su configuración de fábrica o al lanzador que estaba establecido previamente.

El rediseño de WhatsApp que cambiará la forma en que ves tus chats y canales

WhatsApp prepara un rediseño de su pestaña principal que cambiará la forma en que se organizan los chats, los grupos y los canales. El objetivo es reducir el desorden visual y facilitar la navegación para quienes gestionan múltiples conversaciones y comunidades dentro de la app.

El cambio responde al crecimiento del ecosistema de WhatsApp. A medida que los canales y las listas personalizadas ganan protagonismo, mantener una interfaz ágil y ordenada se vuelve más difícil, especialmente para los usuarios más activos.

Una característica clave de WhatsApp es su sistema de cifrado de extremo a extremo. REUTERS/Dado Ruvic
Una característica clave de WhatsApp es su sistema de cifrado de extremo a extremo. REUTERS/Dado Ruvic

La novedad más concreta es la incorporación de un filtro de canales en la pestaña de Chats. Con esa función, los canales seguidos aparecerán en una lista separada, sin mezclarse con los mensajes personales ni con los grupos. Esa separación busca que las conversaciones privadas y los canales de difusión sean fácilmente accesibles sin saturar la vista principal.

El resultado práctico es que el usuario podrá consultar canales de noticias, entretenimiento o comunidades sin perder de vista sus conversaciones habituales. La independencia de esas listas también prepara el terreno para futuros servicios y funciones dentro de la aplicación.

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