Nintendo sube los precios de Switch en todo el mundo: esto es lo que costarán las consolas en 2026

Nintendo anunció un aumento global en los precios de la consola Switch que entrará en vigor en 2026. REUTERS/Issei Kato/File Photo

Nintendo anunció un aumento global en los precios de sus consolas Switch, efectivo en Japón a partir del 25 de mayo de 2026 y en Estados Unidos, Canadá y Europa desde el 1 de septiembre del mismo año.

El ajuste responde a cambios en las condiciones del mercado y al análisis de las perspectivas de negocio a mediano y largo plazo, explicó la empresa.

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Cuáles son los nuevos precios para Nintendo Switch y Switch 2

En Japón, la Nintendo Switch 2 pasará de ¥49.980 a ¥59.980, mientras que la Switch OLED subirá de ¥37.980 a ¥47.980.

El ajuste afectará a Japón desde el 25 de mayo y a Estados Unidos, Canadá y Europa a partir del 1 de septiembre. REUTERS/Issei Kato/File Photo

El modelo estándar de Switch aumentará de ¥32.978 a ¥43.980 y la Switch Lite de ¥21.978 a ¥29.980.

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En Estados Unidos, la Switch 2 se incrementará de USD $449,99 a USD $499,99, y en Canadá de 629,99 a 679,99 dólares. En Europa, la Switch 2 tendrá un precio de €499,99, frente a los €469,99 previos.

Qué cambios habrá en Nintendo Switch Online y otros productos

Nintendo también revisará los precios de Nintendo Switch Online, que en Japón aumentará, por ejemplo, la suscripción individual anual de ¥2.400 a ¥3.000.

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El servicio Switch Online + Expansion Pack también tendrá incrementos. Además, la compañía ajustará los valores de productos tradicionales como las cartas Hanafuda, debido al encarecimiento de materiales.

Las distintas versiones de Switch, incluyendo la OLED y la Lite, tendrán incrementos que van de USD $50 a $80 según el mercado. REUTERS/Issei Kato

Cuándo entran en vigor las nuevas tarifas

Las modificaciones de precios serán efectivas en Japón desde el 25 de mayo de 2026 y en América del Norte y Europa a partir del 1 de septiembre de 2026.

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Nintendo comunicó que los cambios se implementarán también en otras regiones y que sus subsidiarias informarán los detalles específicos para cada mercado.

Qué características tiene la Nintendo Switch 2

La Nintendo Switch 2 incorpora mejoras técnicas y funcionales orientadas a consolidar la experiencia híbrida de la familia Switch.

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El nuevo sistema cuenta con una pantalla OLED de 8,2 pulgadas, que ofrece mayor resolución y brillo respecto a la generación anterior, así como un marco más fino para optimizar el área de visualización.

Nintendo también modificará los precios de servicios como Switch Online y productos tradicionales debido al encarecimiento de materiales. REUTERS/Sarah Meyssonnier/File Photo

Entre sus novedades destaca el procesador NVIDIA Tegra personalizado, que permite gráficos avanzados y un rendimiento más fluido, tanto en modo portátil como en sobremesa.

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El almacenamiento interno se amplía a 256 GB, con posibilidad de expansión mediante tarjetas microSD. La autonomía de la batería alcanza hasta 9 horas, según el uso.

La Switch 2 mantiene la compatibilidad con los controles Joy-Con y suma conectividad Wi-Fi 6, mejorando la estabilidad en partidas en línea.

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El sistema operativo incluye opciones de control parental, acceso rápido a Nintendo eShop y soporte integrado para Nintendo Switch Online. La consola es compatible con el catálogo de juegos de la primera Switch y añade títulos exclusivos para la nueva plataforma.

La Nintendo Switch 2 incorpora una pantalla OLED de 8,2 pulgadas y un procesador NVIDIA Tegra personalizado. REUTERS/Issei Kato

Qué es Nintendo Switch Online

Nintendo Switch Online es el servicio de suscripción que brinda Nintendo para su consola Switch, diseñado para habilitar funciones en línea y ampliar la experiencia de juego.

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A través de esta plataforma, los usuarios pueden acceder al modo multijugador en línea en títulos como Mario Kart 8 Deluxe o Splatoon 3, permitiendo competir o cooperar con jugadores de todo el mundo.

Una de las características principales es el acceso a una biblioteca de juegos clásicos de consolas como NES, Super NES, Game Boy y Nintendo 64, disponibles sin costo adicional mientras dure la suscripción.

El almacenamiento interno aumenta a 256 GB, con opción de expansión mediante microSD. REUTERS/Toru Hanai/File Photo

Además, los miembros cuentan con almacenamiento en la nube para guardar partidas, lo que protege el progreso ante cualquier inconveniente técnico con la consola.

Nintendo Switch Online también ofrece la aplicación móvil complementaria, que facilita funciones de chat de voz y gestión de amigos. Existen dos modalidades de suscripción: individual y familiar, esta última permite que hasta ocho cuentas compartan los beneficios.

El servicio se actualiza periódicamente con nuevos juegos y funciones, adaptándose a las necesidades de la comunidad.