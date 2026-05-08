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Cómo la nube de AWS se convirtió en el motor que sostiene la operación de Rappi

La compañía opera el 95% de su infraestructura tecnológica sobre Amazon Web Services

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AWS (Amazon Web Services) es la plataforma de servicios en la nube más utilizada a nivel global. REUTERS/Dado Ruvic
AWS (Amazon Web Services) es la plataforma de servicios en la nube más utilizada a nivel global. REUTERS/Dado Ruvic

Rappi procesa más de 28 millones de órdenes mensuales en nueve países de América Latina y opera el 95% de su infraestructura tecnológica sobre Amazon Web Services (AWS).

Esa apuesta por la nube le permitió reducir en un 70% el costo por orden y aumentar en un 30% su capacidad para atender nuevos pedidos, una transformación que convirtió a la compañía fundada en 2015 como una app de delivery en una de las super-apps más relevantes del ecosistema digital de la región.

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Cómo AWS permitió a Rappi escalar su operación y reducir costos

Cuando Rappi nació en 2015, los pagos digitales tenían baja adopción y el comercio electrónico era incipiente en la región. Desde sus primeros años, la compañía apostó por una infraestructura en la nube que le permitiera crecer al ritmo del comercio digital latinoamericano sin que los costos operativos se dispararan.

Gracias a su apuesta por AWS, la empresa aumentó en un 30% su capacidad para atender nuevos pedidos. Noah Berger/AWS/Handout via REUTERS REUTERS
Gracias a su apuesta por AWS, la empresa aumentó en un 30% su capacidad para atender nuevos pedidos. Noah Berger/AWS/Handout via REUTERS REUTERS

Hoy, cerca del 95% de su infraestructura tecnológica corre sobre AWS. Esa arquitectura no solo sostuvo el crecimiento de la plataforma sino que también permitió optimizar su eficiencia en distintos frentes del negocio.

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Uno de los avances más recientes fue la adopción de los procesadores AWS Graviton para servicios de cómputo, que aportaron cerca de un 15% adicional de eficiencia tecnológica durante el último año.

La evolución hacia una arquitectura basada en microservicios también contribuyó a acelerar el desarrollo de nuevas funcionalidades y a mejorar la escalabilidad de la plataforma.

Uno de los avances más recientes fue la adopción de los procesadores AWS Graviton para servicios de cómputo. REUTERS/Dado Ruvic
Uno de los avances más recientes fue la adopción de los procesadores AWS Graviton para servicios de cómputo. REUTERS/Dado Ruvic

Por qué la seguridad digital es un frente crítico para una super-app

El volumen de operaciones de Rappi la convierte en un blanco permanente para los ciberataques. Solo en Colombia, la plataforma recibe aproximadamente un millón de intentos de ataques semanales, todos bloqueados gracias a las soluciones de seguridad implementadas junto con AWS y sus socios tecnológicos.

Para gestionar esa exposición, Rappi utiliza más de 20 servicios de seguridad de AWS orientados a proteger la información de usuarios y transacciones. La escala alcanzada por la compañía hizo que fortalecer esos sistemas dejara de ser una opción para convertirse en una condición operativa básica.

Qué viene después: IA aplicada a la atención al cliente

La colaboración entre Rappi y AWS no se detiene en la infraestructura actual. Como parte de su estrategia de expansión tecnológica, Rappi comenzó a implementar Amazon Connect, el servicio de contact center en la nube de AWS, incorporando herramientas de inteligencia artificial para mejorar la experiencia de atención al cliente.

La iniciativa forma parte de un plan más amplio de ambas compañías para profundizar su colaboración en nuevas tecnologías durante los próximos años, con foco en automatización y personalización del servicio a escala regional.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La nube provee los recursos que la IA requiere para funcionar y la IA devuelve ese soporte mejorando el rendimiento de la infraestructura que la aloja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es AWS: características y servicios clave

AWS (Amazon Web Services) es la plataforma de servicios en la nube más utilizada a nivel global. Permite a empresas y usuarios acceder a recursos informáticos, almacenamiento y bases de datos a través de internet, sin necesidad de comprar o mantener servidores físicos propios.

El modelo de AWS funciona como un sistema de pago por uso: solo se cobra por la capacidad consumida, lo que brinda flexibilidad para ajustarse a picos o caídas en la demanda.

Entre sus principales servicios destacan EC2, que ofrece servidores virtuales para ejecutar aplicaciones o sitios web; S3, un sistema de almacenamiento escalable para todo tipo de archivos; y RDS, que facilita la gestión de bases de datos de gran tamaño. Grandes empresas como Netflix y Disney+, así como bancos y startups, confían en AWS por su seguridad y capacidad de respuesta.

Aunque Amazon es conocida por su comercio electrónico, la mayor parte de sus ganancias provienen de AWS. REUTERS/Benoit Tessier
Aunque Amazon es conocida por su comercio electrónico, la mayor parte de sus ganancias provienen de AWS. REUTERS/Benoit Tessier

Una de las ventajas competitivas de AWS es su infraestructura global, con centros de datos distribuidos en distintas regiones del mundo. Esto asegura la continuidad de los servicios incluso si ocurre alguna falla local. Aunque existen otras opciones como Google Cloud o Microsoft Azure, AWS mantiene el liderazgo gracias a su escala y experiencia en el sector.

Curiosamente, aunque Amazon es conocida por su comercio electrónico, la mayor parte de sus ganancias provienen de AWS. Los servicios en la nube se han convertido en una fuente clave de ingresos para la compañía, superando incluso a su negocio de ventas minoristas.

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