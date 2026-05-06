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Try On, la función de Google que permite probarte ropa y zapatos sin salir de casa, llega a México

La herramienta utiliza inteligencia artificial para simular cómo lucen las prendas en el usuario

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Try On - Google
Try On facilita probar ropa y calzado virtualmente antes de comprar por internet en México. (Google)

Google anunció la disponibilidad en México de su herramienta de prueba virtual de ropa y calzado, Try On, que permite a los usuarios visualizar cómo lucen diferentes prendas en su propia imagen antes de comprar por internet.

El lanzamiento progresivo de la función busca transformar la experiencia de compra digital y reducir la incertidumbre al elegir tallas, colores y estilos en tiendas en línea. La tecnología ya está disponible en el país a través de la pestaña Shopping en el buscador de Google, con acceso a un extenso catálogo de productos.

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Una nueva experiencia de compra digital

La función Try On responde a una demanda creciente de los consumidores mexicanos que realizan compras en línea y buscan mayor certeza sobre cómo les quedará la ropa o el calzado. Al seleccionar una prenda en el inventario de Google Shopping o en los resultados de Google Imágenes, los usuarios pueden cargar una foto propia de cuerpo completo y activar el botón “Pruébalo”.

Compras digitales, smartphone moderno, tarjeta blanca, mujer feliz, estilo actual, transacciones seguras, tecnología accesible. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Try On busca reducir devoluciones y fortalecer la confianza en el comercio electrónico mexicano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En menos de un minuto, la herramienta utiliza inteligencia artificial para generar una imagen personalizada que muestra cómo luciría la prenda elegida en el usuario.

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Try On permite probar tops, pantalones, vestidos y zapatos, así como experimentar combinaciones de colores y estilos antes de decidir una compra. El proceso también facilita guardar looks favoritos y compartirlos con amigos, o acceder directamente a la página del vendedor para completar la compra si el resultado es satisfactorio.

Tecnología impulsada por inteligencia artificial

El modelo detrás de la herramienta utiliza algoritmos avanzados de inteligencia artificial desarrollados por Google, que interpretan las proporciones y poses del cuerpo humano, y reconocen los detalles de las prendas, como pliegues, texturas y adaptaciones a diferentes formas corporales.

El sistema respeta la privacidad de las fotografías usadas para la prueba virtual. (Europa Press)
El sistema respeta la privacidad de las fotografías usadas para la prueba virtual. (Europa Press)

Esta tecnología garantiza que la simulación tenga realismo y ayude al usuario a tomar una decisión informada. El sistema conserva los matices de los materiales y adapta las prendas virtualmente según la pose y la complexión de la persona en la foto.

Uno de los principales atractivos de Try On es el acceso a miles de millones de artículos ofrecidos por anunciantes y vendedores en el inventario global de Google Shopping. Esta amplitud permite comparar opciones de distintas marcas y estilos, sin limitar la selección a catálogos reducidos o modelos genéricos.

Cómo utilizar Try On paso a paso

El uso de Try On requiere ingresar a la pestaña Shopping en el buscador de Google o seleccionar un producto de ropa en los resultados de Google Imágenes. Tras elegir la prenda, basta con hacer clic en el ícono “Pruébalo” y subir una fotografía. La inteligencia artificial genera una visualización fiel en cuestión de segundos. Los usuarios pueden probar tantas prendas como deseen y explorar nuevas tendencias, colores o estilos antes de completar la compra.

Try On
Los consumidores pueden comparar miles de opciones y guardar sus looks favoritos desde Google Shopping. (Google)

Además, la función permite guardar los looks creados y compartirlos, lo que facilita recibir opiniones o recomendaciones antes de decidir la compra. El sistema prioriza la privacidad de las imágenes subidas, que se utilizan únicamente para la simulación virtual y no se almacenan para otros fines.

Un “probador virtual” también en Google Fotos

Recientemente, Google presentó una nueva función de probador virtual integrada en Google Fotos, enfocada en la ropa que los usuarios ya poseen. Esta herramienta, impulsada por inteligencia artificial, crea un armario virtual a partir de las fotos almacenadas en la galería y permite combinar prendas, crear conjuntos y visualizarlos en una simulación personalizada.

El sistema organiza las prendas identificadas en las imágenes, permite elegir blusas, pantalones, faldas, vestidos y zapatos, y genera visualizaciones de nuevos looks. Además, incluye un botón que activa la prueba virtual del conjunto seleccionado. Esta función estará disponible primero en dispositivos Android a finales del verano y luego llegará a iOS.

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