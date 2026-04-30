Cómo propone Google controlar miles de agentes de IA en las empresas | Exclusivo

Thomas Kurian, CEO de Google Cloud, explicó cómo las empresas podrán gestionar miles de agentes de inteligencia artificial. (Infobae)

Google plantea una plataforma para que las empresas puedan monitorear, gestionar y controlar miles de agentes de inteligencia artificial desde un solo lugar, con trazabilidad, seguridad y permisos definidos, según explicó Thomas Kurian, CEO de Google Cloud, en entrevista exclusiva.

“Podemos ofrecer a los clientes un lugar central para monitorear, gestionar y gobernar todos sus agentes, ya sea que los hayan desarrollado con nosotros o en otra plataforma”, afirmó Thomas Kurian, CEO de Google Cloud, en un encuentro exclusivo con Infobae; donde al plantear esta idea en medio de tanta competencia y opciones en tecnología para las empresas y las personas de a pie, se revela el enfoque que tiene Google a nivel global: un mundo conectado éticamente.

PUBLICIDAD

Inteliencia artificial y todos sus complementos están fácilmente para todos, incluso gratis, si usan Gemini de Google, ChatGPT de OpenAI o Copilot de Microsoft, pero realmente, la decisión final y profesional la están tomando las empresas si encuentran una opción enfocada en proveer herramientas para auditar permisos, definir políticas de acceso y garantizar la trazabilidad de las acciones de los agentes en entornos empresariales.

El directivo explicó los avances en seguridad y gobernanza de agentes inteligentes en la nube con miles de clientes en el mundo.

Seguridad, gobernanza y gestión de agentes en Google Cloud

En entrevista exclusiva con Infobae, Thomas Kurian explicó que uno de los ejes centrales de Google Cloud es la verificación continua de identidad, concepto derivado del “zero trust”, inicialmente orientado a usuarios humanos y trasladado ahora a los agentes inteligentes.

PUBLICIDAD

Zero Trust es un modelo de ciberseguridad que parte de una premisa simple: no confiar en nadie por defecto, ni dentro ni fuera de la red. Todo acceso debe verificarse continuamente —usuario, dispositivo y contexto— para reducir riesgos y proteger datos críticos.

Esta perspectiva permite asignar permisos específicos y auditar detalladamente quién otorga cada acceso y en qué momento.

PUBLICIDAD

Por lo anterior, el directivo precisó que la plataforma de Google impide que un agente se autoasigne privilegios no autorizados, reforzando así la seguridad operacional. Las organizaciones pueden definir políticas estrictas sobre archivos sensibles, como documentos marcados como confidenciales en Google Workspace, para restringir el acceso de los agentes a esa información, y todo el control de acceso queda registrado y trazable, además de gestionarse a través de una capa de gobernanza integrada, el gateway, que centraliza la aplicación y cumplimiento de políticas.

Google Cloud recurre a OTel, el estándar abierto OTel (OpenTelemetry) ampliamente adoptado en la industria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La capacidad de monitoreo y trazabilidad fue otro punto destacado: de acuerdo con Kurian, “Si el CEO pregunta qué agentes están haciendo tareas dentro de la empresa, es posible registrar y visualizar toda la actividad”. Para esta tarea, Google Cloud recurre a OTel, el estándar abierto OTel (OpenTelemetry) ampliamente adoptado en la industria, lo que facilita integrar información de múltiples sistemas y visualizar el comportamiento de los agentes en una sola interfaz.

PUBLICIDAD

Inversiones en infraestructura y expansión global como India y Brasil

Durante la entrevista, Thomas Kurian expuso la estrategia de expansión de Google Cloud en mercados clave como India y Brasil. Respecto a India, el CEO detalló la construcción de un campus en Visakhapatnam compuesto por múltiples centros de datos, cuyos proyectos alcanzarán una capacidad de hasta 5 gigavatios (6,7 millones de caballos de fuerza), consolidando una de las instalaciones más grandes del sector en esa región.

Esta infraestructura permitirá a las empresas replicar datos entre regiones dentro de India —incluyendo ubicaciones en Mumbai y Delhi—, garantizando la soberanía y seguridad de la información incluso en contextos de crisis, de acuerdo a las exigencias regulatorias locales. Kurian ilustró la situación comparando con otros mercados, como Medio Oriente o Europa del Este, donde los gobiernos otorgan flexibilidad adicional en el manejo de datos en contextos de riesgo y señaló que la arquitectura homogénea de Google Cloud facilita esa movilidad.

PUBLICIDAD

Google Cloud apuesta por la eficiencia energética y la sostenibilidad en sus centros de datos alrededor del mundo.

Sobre Brasil, dijo que Google Cloud fue pionera en establecer una región propia y que la inversión en infraestructura continúa en expansión para acompañar el crecimiento de la demanda. El ejecutivo distinguió tres ejes de desarrollo: expansión del número de centros de datos; crecimiento del equipo local (que mencionó como el de mayor expansión global); e incorporación de ingenieros en inteligencia artificial como respuesta a la acelerada demanda de servicios de IA en el mercado brasileño.

Además, la empresa fortalece el ecosistema de socios tecnológicos en Brasil, incluyendo alianzas con software houses y consultoras especializadas en integración de sistemas, para robustecer la oferta y acompañar el progreso del sector.

PUBLICIDAD

Diversidad, liderazgo femenino y talento en Google Cloud

Mi ADN como editora de tecnología también se basa en la importancia de visibilizar el rol de la mujer en el sector, por eso al hablar con Kurian de este liderazgo, me alegró que sonrió y se sintió orgulloso de lo que están haciendo las mujeres en su equipo.

El desarrollo tecnológico depende del acceso al talento, sin distinciones de género ni nacionalidad. Google Cloud apunta a conformar equipos diversos, sumando líderes y especialistas de distintos lugares y trayectorias, para atender las necesidades particulares de sus clientes alrededor del mundo.

PUBLICIDAD

“La diversidad es clave para la innovación”, remarcó Kurian al hablar sobre el liderazgo femenino en Google Cloud.

El CEO habló del papel de las mujeres en puestos clave: “Estamos muy orgullosos de todas las mujeres que forman parte del equipo, no solo en la conducción, sino en todos los niveles”.

Además, hizo hincapie en aquellas que lideran áreas críticas como la gestión de centros de datos y la organización de eventos globales, y ratificó el compromiso de Google Cloud para impulsar un entorno donde las personas puedan desarrollar su visión y contribuir activamente al crecimiento de la empresa.

PUBLICIDAD

Entre los ejemplos citados donde han participado mujeres, mencionó la adaptación de Google Meet a redes de baja calidad en Colombia, ajustándose a los requerimientos del sistema judicial local durante la pandemia. También, proyectos en el sector salud de India, como la colaboración con la red hospitalaria Apollo Hospitals, que requirieron soluciones particulares distintas de las implementadas en Estados Unidos.

TPU, competencia y despliegue tecnológico

Sobre la evolución de las TPU (Tensor Processing Unit) y su posicionamiento ante competidores como Nvidia y Cerebras, Kurian precisó que inicialmente las TPU estaban destinadas a laboratorios de inteligencia artificial, pero que hoy se implementan también en sectores como organismos gubernamentales y mercados financieros.

Señaló el caso de Citadel, la compañía de inversiones, que utiliza TPU para operaciones algorítmicas y requiere la proximidad física de estos procesadores a las bolsas de valores. Del mismo modo, reconoció que algunos laboratorios nacionales almacenan volúmenes de datos generados durante décadas, imposibles de migrar a la nube, ante lo cual Google Cloud ahora permite instalar TPU en centros de datos de clientes.

La arquitectura de inteligencia artificial de Google integra las nuevas TPU 8ª generación y la plataforma Gemini Enterprise para optimizar operaciones corporativas.

La más reciente generación, conocida como arquitectura Eight I, fue creada para responder a esa demanda, con mejoras en conexiones de red y sistemas de integración. Ante la competencia, Kurian destacó: el mercado es lo suficientemente amplio para diversos actores, y aun así Google mantiene alianzas estratégicas con empresas como Nvidia.

Sostenibilidad, energía y responsabilidad ambiental

Kurian remarcó la responsabilidad de Google Cloud en materia de eficiencia energética y sostenibilidad ambiental al desplegar inteligencia artificial y centros de datos. Según él, la empresa optimiza sus sistemas para reducir el consumo de energía y es líder mundial en el indicador PUE, que mide la eficiencia de los centros de datos.

La inversión se dirige también a fuentes alternativas de energía, muchas de las cuales operan fuera de la red (behind the meter), lo que permite abastecer operaciones propias sin impactar el suministro local. Según Kurian, la demanda por nuevas tecnologías puede contribuir a disminuir los costos energéticos, así como sucedió en su momento con los semiconductores.

Kurian resaltó la importancia de invertir en las comunidades donde se desarrollan centros de datos, a través de programas educativos, capacitación laboral y apoyo al desarrollo local, indicando que el próximo anuncio de Google Cloud en India incluirá medidas específicas para impulsar la economía regional.

Respecto a la relación entre inteligencia artificial y cambio climático, Kurian aclaró: “Buscamos que la expansión de la inteligencia artificial ocurra junto con acciones concretas para mitigar el cambio climático. Consideramos posible lograr ambas metas: difundir los beneficios tecnológicos en la sociedad y avanzar hacia fuentes de energía sostenibles”.

Thomas Kurian anticipó a Infobae que Google Cloud seguirá innovando en IA, infraestructura y tecnología responsable.

Estrategia de precios, demanda y modelos de negocio en IA

Sobre monetización, Kurian explicó que la inversión de Google Cloud en inteligencia artificial sigue un modelo de negocios diversificado, donde los ingresos no dependen solamente del entrenamiento de modelos. Dado que Google es una compañía pública, reporta sus inversiones y resultados con transparencia, en todo momento alineados al retorno para accionistas.

Los ingresos provienen de diferentes canales: la venta de hardware especializado, como las TPU; la comercialización de tokens para Gemini —que pasó de 10.000 millones a 16.000 millones de tokens procesados por minuto entre diciembre y marzo—; y las suscripciones a servicios como Workspace y Gemini para consumidores y empresas.

Google Cloud ofrece distintas modalidades de precios y acceso a capacidad computacional destinadas a grandes empresas, startups y desarrolladores. Hay una variedad de planes —Flex, Premium Flex, Provisioned Throughput, Batch y Spot— que permiten, por ejemplo, contratar opciones más económicas en horas de baja demanda o garantizar máxima capacidad en campañas comerciales claves.

Kurian añadió que la demanda de inteligencia artificial supera ampliamente la capacidad actual, y que la empresa ajusta su oferta para equilibrar crecimiento y calidad de servicio en cada mercado.

Por último, Thomas Kurian adelantó a Infobae que Google Cloud continuará presentando novedades en inteligencia artificial, infraestructura y sostenibilidad, reafirmando su estrategia de innovación responsable a escala global.