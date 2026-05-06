El teléfono de OpenAI ya tendría fecha: así sería el smartphone con IA integrada

La propuesta apuntaría a una versión personalizada basada en el Dimensity 9600, un chip que todavía no ha sido anunciado oficialmente. (AP Foto/Michael Dwyer)

El smartphone de OpenAI tendría fecha concreta. Según nuevas informaciones del analista Ming-Chi Kuo, el dispositivo podría entrar en producción en el primer semestre de 2027, adelantando el calendario previsto inicialmente para 2028.

Cabe señalar que la compañía de Sam Altman aspira a enviar alrededor de 30 millones de unidades durante 2027 y 2028.

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Qué procesador llevaría el smartphone de OpenAI y quién lo fabricaría

Kuo aportó detalles sobre el chip que impulsaría el dispositivo. Aunque OpenAI estaría explorando colaboraciones con MediaTek y Qualcomm para el diseño del procesador, MediaTek sería la mejor posicionada para desarrollarlo.

La compañía de Sam Altman aspira a enviar alrededor de 30 millones de celulares durante 2027 y 2028. (AP Foto/Michael Dwyer, Archivo)

La propuesta apuntaría a una versión personalizada basada en el Dimensity 9600, un chip que todavía no ha sido anunciado oficialmente y cuya llegada se espera para finales de año.

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En cuanto a la fabricación del dispositivo, el analista no confirmó si Luxshare, proveedor con experiencia en montaje tecnológico, seguiría siendo el encargado de esa tarea, algo que sí había asegurado en filtraciones anteriores.

Por qué OpenAI quiere entrar al mercado de los smartphones

La razón detrás de este proyecto va más allá de competir en el mercado móvil. Según Kuo, OpenAI considera que el teléfono es el dispositivo más adecuado para registrar la actividad diaria del usuario, un contexto que resulta clave para que una inteligencia artificial pueda anticiparse a sus necesidades y ofrecer ayuda en tiempo real.

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Según nuevas informaciones del analista Ming-Chi Kuo, el dispositivo podría entrar en producción en el primer semestre de 2027. (AP foto/Peter Morgan)

La idea no es desarrollar un teléfono convencional con funciones de IA añadidas, sino diseñar un dispositivo en el que la inteligencia artificial sea el núcleo de toda la experiencia.

El objetivo es que el usuario hable o haga una solicitud y sea la IA quien busque información, organice acciones y ejecute procesos, reduciendo la dependencia de aplicaciones individuales.

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Sin apps ni íconos: así sería la interfaz del teléfono de OpenAI

El teléfono que desarrolla OpenAI no tendría apps tradicionales. Según el analista Ming-Chi Kuo, la interfaz estaría basada en un agente de IA con el que el usuario interactuaría mediante lenguaje natural, sin menús ni íconos convencionales. El acceso a funciones y servicios sería directo y conversacional, lo que implicaría un cambio profundo en la experiencia móvil tal como se conoce hoy.

El teléfono que desarrolla OpenAI no tendría apps tradicionales. (Foto AP/Michael Dwyer, Archivo)

En lugar de abrir aplicaciones para cada tarea, el usuario le hablaría al dispositivo y la IA ejecutaría las acciones, resolvería consultas y anticiparía necesidades. Kuo presentó un diseño conceptual de interfaz para ilustrar ese modelo y lo comparó con el esquema actual del iPhone.

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El procesamiento del dispositivo sería híbrido. Las tareas sencillas se ejecutarían de forma local para optimizar el consumo energético y la velocidad de respuesta, mientras que las funciones más complejas recurrirían a la nube para garantizar un rendimiento más robusto.

La gestión del contexto del usuario sería uno de los ejes del dispositivo. El teléfono analizaría de forma proactiva la ubicación, la actividad y las preferencias del usuario para ofrecer respuestas y servicios personalizados antes de que sean solicitados. El acceso nativo a los servicios de OpenAI permitiría usar modelos avanzados de generación de texto, imagen y voz desde el propio dispositivo.

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El smartphone no sería el único hardware que OpenAI tiene en mente. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo

En cuanto al modelo de negocio, la propuesta combinaría la venta del hardware con suscripciones que garantizarían actualizaciones continuas de la inteligencia artificial y acceso a un ecosistema abierto para desarrolladores de agentes.

Los otros dispositivos con IA que OpenAI estaría desarrollando en secreto

El smartphone no sería el único hardware que OpenAI tiene en mente. Según reportes y filtraciones de medios como Time, la compañía trabaja en prototipos minimalistas centrados en la interacción natural con inteligencia artificial, alejados del formato convencional de los teléfonos.

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Uno de los dispositivos más mencionados es un bolígrafo inteligente capaz de registrar notas manuscritas y grabar mensajes de voz con integración directa de ChatGPT. El aparato digitalizaría la escritura al instante y funcionaría como asistente personal de uso continuo, ofreciendo respuestas contextuales según lo que el usuario escriba o diga.

El otro prototipo que ha trascendido es un accesorio de audio portátil, similar a unos auriculares o un dispositivo de oreja, diseñado para dar acceso manos libres a ChatGPT mediante comandos de voz. Ese proyecto se habría desarrollado bajo el nombre en clave “Sweetpea” y apuntaría a una experiencia de asistencia sin pantalla, basada exclusivamente en el audio.

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