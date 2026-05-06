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Cuánto dura ‘El diablo viste a la moda 2’: lo más buscado de la película en Google

La secuela protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway recaudó 233,6 millones de dólares en su primer fin de semana a nivel mundial

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El diablo viste a la moda 2
'El diablo viste a la moda 2' se estrenó el 30 de abril en Colombia y Latinoamérica, generando alto interés en búsquedas de Google. (20th Century Studios)

‘El diablo viste a la moda 2′ se estrenó el pasado 30 de abril en Colombia y el resto de Latinoamérica. La secuela protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway generó gran expectativa desde las semanas previas a su aparición en la pantalla grande, lo cual ha tenido consecuencia directa en su recibimiento masivo y en las búsquedas de Google relacionadas a la cinta.

Según datos de Google Trends, la consulta más recurrente actualmente tiene que ver con la duración de la película, lo que suele deberse al limitado tiempo que disponen las personas en los días laborales.

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Cuánto dura ‘El diablo viste a la moda 2’

De acuerdo con la ficha oficial en la plataforma IMDB, ‘El diablo viste a la moda 2’ tiene una duración de 119 minutos, lo que equivale a una hora y 59 minutos.

Se trata de una extensión promedio para una comedia moderna, aunque es ligeramente más larga que la primera película (una hora y 49 minutos).

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La preventa de boletos está próxima por comenzar. Foto: 20th Century Studios.
El filme superó las proyecciones en Estados Unidos y Canadá, con 77 millones de dólares en ingresos en esos mercados. (20th Century Studios)

Un éxito en taquilla

La nueva película recaudó USD 233,6 millones en su primer fin de semana a nivel mundial, situándose como el segundo mejor estreno del año y desplazando a Michael del primer puesto en la taquilla norteamericana. La película producida por 20th Century Studios y distribuida por Disney logró USD 77 millones en Estados Unidos y Canadá, mientras que en el resto del mundo sumó USD 156,6 millones, de acuerdo con las estimaciones del estudio.

La cinta dirigida por David Frankel superó las proyecciones iniciales para el mercado doméstico, que oscilaban entre USD 73 y 80 millones. Solo en el fin de semana de estreno, la recaudación ya representa el 72 % de todo lo que el filme original acumuló en cines, que llegó a USD 326,5 millones.

Paul Dergarabedian, director de tendencias de mercado de Comscore, calificó el desempeño como “un fin de semana realmente sólido” y subrayó ante la prensa: “Es una combinación irresistible que más que compensa la ausencia de una película de Marvel para inaugurar la temporada de verano”.

Nuevo póster oficial de 'El diablo viste a la moda'. Foto: X/@20thcenturyla.
Italia lideró la taquilla internacional fuera de Norteamérica, impulsada por la presencia de Lady Gaga y una escena en Milán. (X/@20thcenturyla)

La película se exhibió en 4.150 salas en Norteamérica. Según encuestas de salida de PostTrak, las mujeres representaron el 76 % de los espectadores, y el 74 % afirmó que recomendaría el filme a sus conocidos. La calificación obtenida en CinemaScore fue de A-, por encima de la B que recibió la primera entrega en 2006.

Impacto internacional y récords personales

Fuera de Estados Unidos y Canadá, Italia lideró la recaudación internacional con USD 16,6 millones, favorecida por la presencia de Lady Gaga y una secuencia ambientada en Milán. En ese país, la película registró la cuarta mayor apertura de la historia para un título de Hollywood.

El estreno también marcó récords personales para dos de sus protagonistas. Para Meryl Streep se convirtió en el mayor debut de su carrera tanto en el mercado doméstico como internacional, superando los USD 90 millones de ‘Mamma Mia: Here We Go Again’. En el caso de Emily Blunt, es su mayor estreno internacional y global, por encima de Oppenheimer, que abrió con USD 176 millones a nivel mundial.

El diablo viste a la moda 2
Con una duración de 119 minutos, la secuela ofrece una extensión ligeramente mayor que la primera entrega y una producción de 100 millones de dólares. (20th Century Studios)

Reparto y producción

La secuela, nuevamente bajo la dirección de David Frankel, reúne a Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt y Stanley Tucci en una historia que retoma los personajes originales en un entorno mediático distinto al de 2006. El presupuesto de producción llegó a USD 100 millones, frente a los USD 35 millones de la primera parte.

Consultado por la diferencia, Frankel explicó a la prensa: “Cuando terminas de pagar a todas las mayores estrellas del mundo, igual terminas básicamente con el mismo presupuesto para hacer la película que tuvimos la primera vez”.

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