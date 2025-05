Probarse ropa en el celular ya es posible con esta herramienta de Google que analiza con IA todo el cuerpo: se transforma el comercio

Los usuarios van a poder realizar consultas complejas debido a que la IA tendrá la capacidad de entender indicaciones más complejas. (Infobae)

Google ha sorprendido con el anuncio de una herramienta que podría cambiar para siempre la relación entre compradores en línea y comercios digitales.

Se trata de Try it on (“Pruébatelo”), una función impulsada por inteligencia artificial que permite a los usuarios visualizar cómo les quedaría una prenda con solo subir una fotografía de cuerpo completo. El anuncio fue realizado durante la conferencia Google I/O y marca un hito en la apuesta del gigante tecnológico por redefinir el comercio electrónico.

La inteligencia artificial entra al vestidor: Google prueba nueva función en Shopping

Dónde se puede usar la nueva función

Disponible inicialmente en Estados Unidos a través de Search Labs, la herramienta no busca replicar una prueba de ropa exacta en términos de tallaje o ajuste físico, sino generar una representación visual realista.

Google realizó un anunció que sorprendió al comercio digital - REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

La función está diseñada para ayudar al comprador a tomar decisiones más informadas al visualizar directamente cómo podría verse con una blusa, un vestido o un pantalón específico.

Cómo se usa la función para probarse ropa

El funcionamiento es simple, al buscar una prenda en Google Shopping, el usuario tiene la opción de activar el probador virtual. En ese momento, puede elegir subir una fotografía personal de cuerpo entero, siguiendo instrucciones precisas sobre postura, iluminación y ángulo.

Esa imagen se convierte en la base para que el sistema, impulsado por el modelo generativo Gemini, cree un avatar tridimensional personalizado.

A diferencia de otros sistemas de prueba que utilizan modelos estándar o preestablecidos, este se adapta a las particularidades del cuerpo del usuario. Según Google, la inteligencia artificial ha sido entrenada específicamente en moda y puede interpretar con precisión cómo se comportan diferentes tipos de tela (cómo se doblan, estiran o ajustan) dependiendo de la silueta y postura del cuerpo.

Con un modelo generativo entrenado en comportamiento textil, la plataforma integra simulación virtual y asistentes de compra automatizada en su ecosistema de comercio electrónico, iniciando pruebas en Estados Unidos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La imagen cargada por el usuario no se almacena ni se comparte. Solo se utiliza durante el proceso de visualización, lo que garantiza un nivel de privacidad alineado con las exigencias actuales en protección de datos.

Limitaciones de la herramienta de Google

En esta primera etapa, Try it on no permite seleccionar distintas tallas ni combinar prendas, como en los antiguos simuladores de moda cinematográficos. La herramienta se limita a mostrar cómo quedaría un producto específico sobre el cuerpo del comprador.

Pese a esta limitación, la posibilidad de ver el efecto visual de una prenda en una imagen real propia representa un avance importante para quienes dudan antes de concretar una compra.

La función ya incluye un catálogo inicial compuesto por prendas de marcas como H&M, LOFT, Everlane o Anthropologie. Los usuarios pueden visualizar cómo se adapta una blusa, una falda o un par de jeans en sus proporciones corporales antes de decidir si los añaden al carrito.

Con esta nueva opción Google busca contrarrestar las entregas por pedidos que no satisfacen al comprador - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El asistente de IA también podrá comprar por el usuario

Google no solo presentó mejoras en la visualización de ropa. También anunció un agente de compras con inteligencia artificial capaz de realizar pedidos por el usuario una vez que se cumplan ciertos criterios. Por ejemplo, si una persona está interesada en un par de zapatos de un color y talla específicos, puede pedirle al sistema que se los compre automáticamente si bajan de precio.

Una vez que eso sucede, el asistente añade el producto al carrito y lo adquiere en nombre del usuario, siempre con confirmación previa. Este nuevo enfoque integra visualización, personalización y automatización en un mismo ecosistema.

Según Rincon, el objetivo no es monetizar la herramienta inmediatamente con anuncios, sino ofrecer valor real al consumidor. “Una vez que descubrimos que algo realmente conecta con los consumidores, probamos anuncios en las experiencias”, explicó, refiriéndose a funciones anteriores como el Modo IA.

La iniciativa de Google responde a una necesidad creciente de reducir la brecha entre la experiencia física y la digital en el comercio de moda.

A medida que las tiendas físicas pierden terreno frente a las plataformas virtuales, funciones como Try it on se presentan como una solución que podría reducir devoluciones, aumentar la confianza en las compras remotas y dar al consumidor más control visual sobre sus decisiones.