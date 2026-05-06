Remy sería el nuevo asistente de Google que actuaría de forma autónoma y aprendería de ti

Remy estaría profundamente integrado en todo el ecosistema de Google. GOOGLE

Google estaría trabajando en un agente de inteligencia artificial para Gemini que va más allá de responder preguntas o generar contenido. Se llama Remy, actúa de forma autónoma en nombre del usuario y aprende sus preferencias con el tiempo.

La información fue publicada por Business Insider a partir de un documento interno y dos personas familiarizadas con el proyecto.

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Qué es Remy y cómo funcionaría dentro del ecosistema de Google

La descripción interna del producto es precisa sobre su propósito: “Remy es tu agente personal disponible las 24 horas para el trabajo, los estudios y la vida cotidiana, impulsado por Gemini”.

Google estaría trabajando en un agente de inteligencia artificial para Gemini que va más allá de responder preguntas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El documento añade que su objetivo es “elevar la aplicación Gemini hasta convertirla en un verdadero asistente que puede tomar decisiones en tu nombre, no solo responder preguntas o generar contenido”.

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Según esa misma descripción, Remy estaría “profundamente integrado en todo el ecosistema de Google” y podría “monitorizar lo que importa al usuario, gestionar tareas complejas de forma proactiva y aprender sus preferencias con el tiempo”.

Eso lo situaría por encima de las funciones de Agent Mode que Google ha ido desplegando en los últimos meses, cuyo acceso varía según el nivel de suscripción y la región.

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El documento añade que su objetivo es “elevar la aplicación Gemini hasta convertirla en un verdadero asistente". (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agente se está probando actualmente entre empleados de la compañía en una versión restringida de la aplicación Gemini, en lo que el documento describe como un proyecto de “dogfooding”, la práctica habitual en las grandes tecnológicas de probar productos internamente antes de lanzarlos al público.

Remy recuerda en varios aspectos a OpenClaw, el agente de inteligencia artificial que se convirtió en fenómeno viral a principios de este año por su capacidad para responder mensajes y realizar investigaciones de forma autónoma. En febrero, Sam Altman anunció que OpenAI había contratado a su creador.

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Cuándo podría presentarse Remy al público y qué significa su nombre

Google no ha confirmado cuándo llegará Remy a los usuarios. Lo que sí tiene fecha es la conferencia anual I/O de la compañía, que se celebra a finales de este mes y donde se esperan anuncios sobre su próxima generación de productos de inteligencia artificial.

La conferencia anual I/O de Google se celebra a finales de este mes. (Google)

Es menester señalar que los agentes autónomos, como Remy, serán previsiblemente uno de los temas centrales del evento que se avecina.

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Demis Hassabis, CEO de Google DeepMind, lleva años describiendo su visión de construir un asistente digital genuino. Remy podría ser la respuesta más concreta a esa idea hasta la fecha.

En cuanto al nombre, tiene su origen en el latín Remigius, que significa “remero”, una metáfora que encaja con la función del agente: trabajar en nombre del usuario, de fondo y sin que este tenga que intervenir en cada paso.

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OpenClaw nació como un proyecto de código abierto que permite conectar distintos modelos de inteligencia artificial. Europa Press

Remy vs. OpenClaw

La rivalidad entre Remy y OpenClaw podría convertirse en uno de los enfrentamientos más relevantes en el sector de la inteligencia artificial. Ambos competirían por ocupar el mismo lugar: ser el agente personal que ejecuta tareas por el usuario en lugar de limitarse a responder preguntas.

La diferencia entre los dos agentes estaría en su enfoque. Remy, desarrollado por Google, apostaría por la integración profunda con su propio ecosistema: Gmail, Drive, Docs y Calendar. Su propuesta sería que el usuario no necesite salir de la app de Gemini para que la IA gestione su vida laboral y cotidiana de forma automática.

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OpenClaw, creado por Peter Steinberger, quien recientemente fichó por OpenAI, nació como un proyecto de código abierto que permite conectar distintos modelos de inteligencia artificial, como los de Anthropic o Meta, a las herramientas del usuario. Su ventaja es la flexibilidad y el control total sobre la automatización.