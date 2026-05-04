Modelos generativos de Google ayudan a personas con demencia a reconectar con su pasado

El paciente puede ver la imagen en pantalla, validarla y, si lo desea, imprimirla. (Composición Infobae: REUTERS/Annegret Hilse / Google)

En España, la inteligencia artificial de Google está dando resultados concretos en contextos donde el impacto humano es directo y mensurable. Tres casos documentados por la compañía muestran cómo Gemini se aplica para ayudar a personas con Alzheimer a recuperar fragmentos de su memoria, para dar autonomía a una persona ciega en su vida cotidiana y para preservar las historias de adultos mayores que merecen ser contadas.

Cómo la IA generativa ayuda a personas con Alzheimer a recuperar recuerdos

El proyecto Memorias Sintéticas, desarrollado por Domestic Data Streamers, trabaja con personas en fases iniciales de Alzheimer y otras demencias. Su objetivo es reconstruir visualmente recuerdos que nunca fueron fotografiados ni documentados, a partir de descripciones orales de los propios pacientes.

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El equipo colabora con organizaciones de cuidado como la Fundació Catalunya La Pedrera, que acompaña a personas con Alzheimer a través de su programa Refuerzo de la Memoria. Ese programa busca mejorar la calidad de vida y el bienestar emocional de los participantes, ayudándolos a mantener sus capacidades y autonomía durante el mayor tiempo posible.

En el Alzheimer inicial, la pérdida de memoria complica la vida de personas como Manel. (Google)

En las sesiones de terapia de reminiscencia, el proceso funciona de la siguiente manera: el paciente describe oralmente un recuerdo y el equipo usa inteligencia artificial generativa de imágenes, como la tecnología de Gemini, para construir una representación visual de ese momento.

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El paciente puede ver la imagen en pantalla, validarla y, si lo desea, imprimirla para usarla como recurso en futuras sesiones de estimulación cognitiva y emocional.

Manel, participante del programa de la Fundació Catalunya La Pedrera, es uno de los casos documentados por Google. Para él y para quienes atraviesan una pérdida progresiva de memoria, esas imágenes generadas por IA funcionan como anclajes de identidad: ayudan a recuperar fragmentos del pasado, preservar el legado personal y generar una sensación de conexión y reconocimiento.

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El equipo usa inteligencia artificial generativa de imágenes, como la tecnología de Gemini. (Europa Press)

Gemini Live como herramienta de autonomía para personas con discapacidad visual

Jonatan Armengol es el primer crítico gastronómico ciego de España. Las barreras visuales del entorno físico siempre le obligaron a depender de ayuda externa para tareas cotidianas que para otras personas no representan ningún esfuerzo.

Hoy usa Gemini Live junto con la cámara de su teléfono para resolver esas situaciones de forma independiente. Un ejemplo concreto: identificar y comparar la fecha de extracción en bolsas de leche materna para su bebé. Con un comando de voz, Gemini interpreta la necesidad en contexto y le devuelve la información que necesita para tomar una decisión inmediata.

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Cómo Gemini ayuda a convertir testimonios de personas mayores en libros

La Fundación Lo Que De Verdad Importa lleva adelante un proyecto llamado Tu historia de verdad importa, un diálogo intergeneracional en el que voluntarios convierten las vivencias de personas mayores en libros que preservan sus valores y experiencias.

Cristina escribe la biografía de María usando Deep Research de Gemini. (Google)

Cristina es una de esas voluntarias. A través del chat de Gemini y de la funcionalidad de investigación profunda Deep Research, organiza, investiga y da forma al testimonio de María, una de las participantes del programa.

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La IA se encarga de optimizar el trabajo de documentación para que Cristina pueda concentrarse en lo que más importa: la conexión humana y el intercambio de historias que cambian perspectivas.

Google resumió el sentido de estos tres casos con una frase incluida en su blog: “Estos ejemplos nos recuerdan que el verdadero valor de la IA reside en su capacidad para hacernos la vida un poco más fácil y humana”.

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