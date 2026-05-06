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‘El diablo viste a la moda 2′ y más películas favoritas de 2026, según la IA

Las salas de cine viven un resurgimiento en 2026, con estrenos que baten récords de taquilla y prometen consolidar el año como uno de los más rentables de la década

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Tres carteles de películas cuelgan en una pared gris: 'La Odisea' (azul), 'Michael' (naranja con Jaafar Jackson) y 'El Diablo Viste a la Moda' (blanco con elenco principal).
Algunas de las películas más esperadas del año ya se han estrenado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estamos en pleno mayo de 2026 y, si algo ha quedado claro, es que las salas de cine han recuperado su estatus de templos del entretenimiento masivo. Entre secuelas esperadas por décadas, adaptaciones de ciencia ficción de alto nivel y el regreso de los héroes más icónicos, el 2026 se perfila como el año más rentable de la década.

De acuerdo con Gemini, el asistente con inteligencia artificial de Google, estas son las películas que se perfilan como las más taquilleras —y posiblemente premiadas— del año.

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Los gigantes que ya dominan la taquilla (enero - mayo 2026)

El primer cuatrimestre del año ha dejado el listón altísimo con cuatro títulos que han movilizado a audiencias de todas las edades:

  • Super Mario Galaxy: la película

Tras el éxito de 2023, Nintendo e Illumination lo han vuelto a hacer. Estrenada el 1 de abril, esta secuela ha expandido el universo a las estrellas, literalmente. La crítica ha alabado su despliegue visual y, comercialmente, ya es la película más taquillera de lo que va de año, superando la barrera de los $1,000 millones en tiempo récord.

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“Super Mario Galaxy: la película” lidera la taquilla mundial con más de $1,000 millones recaudados.(Universal Pictures via AP)
“Super Mario Galaxy: la película” lidera la taquilla mundial con más de $1,000 millones recaudados.(Universal Pictures via AP)
  • Proyecto Hail Mary

La ciencia ficción “dura” ha demostrado que también puede ser un éxito de masas. Con un Ryan Gosling carismático y una dirección magistral, la adaptación de la novela de Andy Weir llegó a finales de marzo. Ha logrado lo que pocos: cautivar a los amantes de la ciencia y al público general, convirtiendo a “Rocky” (el alienígena coprotagonista) en el nuevo icono pop del año.

  • Michael (Parte 1)

El biopic de Michael Jackson se estrenó el 24 de abril rodeado de una expectación sin precedentes. Jaafar Jackson ha dejado a todos boquiabiertos con una interpretación que muchos califican de “poseída” por el espíritu de su tío. Las salas de todo el mundo se han llenado de fans nostálgicos, asegurando un éxito financiero masivo para Lionsgate.

  • El diablo viste a la moda 2

La sorpresa de mayo. Estrenada hace apenas unos días (el 1 de mayo), el regreso de Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt ha sido el evento cultural de la primavera. Incluso Christopher Nolan ha salido recientemente a decir que es “fabulosa”. La rivalidad entre la moda tradicional y el caos digital ha resonado con fuerza, llenando los cines de estilo y cinismo de alta costura.

El diablo viste a la moda 2
El regreso de Meryl Streep y Anne Hathaway en “El diablo viste a la moda 2” revoluciona la primavera cinematográfica. (Créditos: 20th Century Studios)

Lo que viene: un calendario sin descanso para los cines

Si creías que lo habías visto todo, prepárate. Lo que queda de 2026 es una procesión de eventos cinematográficos:

  • Toy Story 5 (19 de junio)

Disney y Pixar apuestan sobre seguro. La nostalgia de Andy (ahora adulto) y el regreso de Woody y Buzz prometen ser el refugio familiar del verano.

  • La Odisea (17 de julio)

El regreso de Christopher Nolan. Una adaptación épica de la obra de Homero protagonizada por Matt Damon. Tras el triunfo de Oppenheimer, este es el “cine evento” por excelencia: rodado en IMAX y con una escala técnica que promete redefinir el género histórico.

  • Spider-Man: Un nuevo día (24 de julio)

Tom Holland vuelve a ponerse el traje apenas una semana después del estreno de Nolan. Es el inicio de una nueva trilogía que promete un Peter Parker más maduro y urbano. La preventa ya está colapsando sitios web.

Spider-Man: Un Nuevo Día (Captura de tráiler oficial)
Marvel y Sony preparan “Spider-Man: Brand New Day”, inicio de una nueva trilogía con Tom Holland. (Captura/Marvel Studios)

Diciembre de 2026: el choque de los titanes

El cierre de año será, posiblemente, el duelo más grande en la historia de la taquilla moderna. Dos colosos se enfrentan el mismo día: 18 de diciembre.

  • Avengers: Doomsday

El regreso de los Vengadores con el giro más comentado de la década: Robert Downey Jr. como el Doctor Doom. Marvel Studios se juega el todo por el todo en una película que apunta a ser el mayor estreno de la historia.

  • Dune: Messiah (Dune: Parte 3)

Denis Villeneuve cierra su trilogía épica. Tras el éxito de las dos primeras partes, la conclusión de la historia de Paul Atreides (Timothée Chalamet) es el evento cinematográfico de autor más esperado.

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