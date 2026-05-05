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Google renueva Gemini en iOS con diseño semitransparente y menú mejorado

El término Liquid Glass describe una interfaz construida con elementos semitransparentes, gradientes adaptativos y un efecto de desenfoque de fondo

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Gemini - IA - Google - tecnología - 5 de mayo
De momento, el nuevo diseño está disponible solo para un grupo reducido de usuarios de iOS como parte de una prueba gradual. (Imagen ilustrativa Infobae)

Google prepara un rediseño visual de la app Gemini para iOS que abandona el lenguaje Material Design y adopta una estética semitransparente conocida como Liquid Glass. Algunos usuarios ya comenzaron a recibirlo de forma gradual y compartieron las primeras capturas en la comunidad r/GeminiAI de Reddit, donde el cambio fue detectado y documentado por 9to5Google.

Qué es el diseño Liquid Glass y cómo cambia la apariencia de Gemini en iPhone

El término Liquid Glass describe una interfaz construida con elementos semitransparentes, gradientes adaptativos y un efecto de desenfoque de fondo en la pantalla de chat. La pantalla de inicio incorpora un fondo animado que envuelve el cuadro de búsqueda, un detalle que marca una diferencia visual inmediata respecto a la versión anterior.

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La tipografía también cambió. Las fuentes son más legibles y la jerarquía visual está más trabajada, lo que mejora la experiencia de lectura dentro de la aplicación.

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El botón “+” despliega ahora un menú considerablemente más completo que el anterior. (9to5Google)

El resultado de esos cambios es una app que se integra de forma natural en el ecosistema de Apple, sin dar la sensación de ser una aplicación portada desde Android. Google abandona así una estética que caracterizó sus aplicaciones durante años para acercarse visualmente al entorno de iOS.

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Más allá del aspecto visual, el rediseño incluye cambios funcionales concretos. El botón “+” despliega ahora un menú considerablemente más completo que el anterior, desde el que se puede adjuntar imágenes, usar la cámara, subir archivos, acceder a recursos de NotebookLM, abrir el lienzo de trabajo, lanzar una búsqueda profunda o activar el aprendizaje guiado.

Cuándo llegará el rediseño a todos los usuarios y qué pasa en Android

De momento, el nuevo diseño está disponible solo para un grupo reducido de usuarios de iOS como parte de una prueba gradual. Google no confirmó una fecha para su despliegue general ni informó cuándo llegaría a Android, aunque es razonable esperar que acabe alcanzando ambas plataformas.

Gemini - IA - Google - tecnología - 5 de mayo
La tipografía también cambió. (Imagen ilustrativa Infobae)

En Android ya existe una actualización de interfaz que introdujo fondos con gradientes animados y el nuevo botón “Responde ahora” en la parte inferior. También circulan filtraciones sobre el proyecto Google Omni, descrito como una apuesta en el terreno de la inteligencia artificial multimodal autónoma.

El cambio visual en Gemini no será la única novedad relevante para los usuarios de iPhone en los próximos meses. Durante la próxima WWDC 2026, debutará una nueva versión de Siri basada en los modelos de Google, una actualización que busca cerrar la brecha que existe desde hace más de dos años, cuando se anunció originalmente Apple Intelligence.

Gemini tiene una nueva función para organizar tus chats y archivos por temas

La función de cuadernos que Google incorporó a Gemini resuelve un problema concreto para quienes usan la IA de forma intensiva: la acumulación desordenada de chats y archivos sobre un mismo tema. Cada cuaderno agrupa esa información en un solo espacio dentro del panel lateral de la aplicación y admite un nombre personalizado para identificarlo con facilidad.

Primer plano del icono de Gemini de Google. Muestra una estrella multicolor (rojo, amarillo, verde, azul) en un fondo blanco cuadrado redondeado, sobre azul
Los cuadernos de Gemini funcionan como espacios de organización temática dentro de la propia interfaz de la app. (Google)

Activarla es inmediato. Desde el panel lateral de la app, el usuario selecciona “Nuevo cuaderno” y comienza a añadir las fuentes que necesita. A partir de ese momento, Gemini combina el contenido almacenado en ese cuaderno con sus capacidades de inteligencia artificial y búsqueda web para generar respuestas más precisas y adaptadas al contexto de cada proyecto.

El perfil al que apunta la herramienta es claro: estudiantes e investigadores que manejan grandes volúmenes de información y necesitan acceder a ella de forma ordenada sin tener que buscar entre conversaciones antiguas o archivos dispersos.

Los cuadernos de Gemini funcionan como espacios de organización temática dentro de la propia interfaz de la aplicación. Están diseñados para quienes necesitan reunir en un solo lugar los chats y archivos relacionados con un proyecto, una materia o una línea de investigación específica.

Cada cuaderno se aloja en el panel lateral de Gemini y agrupa tanto conversaciones anteriores como documentos adjuntos, lo que elimina la necesidad de buscar información dispersa cada vez que se retoma un tema.

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