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Cómo se verían Los Padrinos Mágicos en el universo de GTA, según la IA

Nano Banana 2 en Gemini de Google puede crear imágenes de Cosmo y Wanda con el estilo callejero característico de este videojuego

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The Fairly OddParents: Fairly Odder. Los padrinos mágicos live-action. (Paramount Plus)
La inteligencia artificial permite visualizar cómo serían Los padrinos mágicos dentro del universo de Grand Theft Auto (GTA). (Paramount Plus)

Gracias a la inteligencia artificial, es posible imaginar cómo se verían Los padrinos mágicos si formaran parte del universo del videojuego Grand Theft Auto (GTA).

El modelo de generación de imágenes Nano Banana 2, integrado en la plataforma Gemini de Google, permite crear este tipo de combinaciones de manera gratuita. Los usuarios solo deben escribir una instrucción en español, por ejemplo: “Los padrinos mágicos al estilo del videojuego GTA”.

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Al ingresar el prompt, la herramienta genera ilustraciones que fusionan la estética de ambos mundos. Esta función facilita la creación de imágenes personalizadas y creativas, sin requerir experiencia en edición o dibujo digital.

Cosmo y Wanda, con coronas y varitas, posan frente a un coche deportivo en una calle urbana con grafitis, palmeras y rascacielos al atardecer.
En la imagen, los personajes aparecen adaptados al estilo visual de GTA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se verían Los Padrinos Mágicos en GTA

En la imagen, Los Padrinos Mágicos aparecen transformados bajo la estética del universo Grand Theft Auto (GTA).

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Cosmo, con cabello verde y cejas gruesas, viste una chaqueta de cuero negra, camiseta blanca y pantalones oscuros, evocando el estilo rebelde característico de los protagonistas de GTA.

Wanda luce un peinado rosa llamativo, maquillaje acentuado y ropa ajustada con accesorios dorados, manteniendo su varita mágica.

El estilo de GTA destaca por ambientes urbanos, autos deportivos y una estética realista. REUTERS/Mike Blake/File Photo
El estilo de GTA destaca por ambientes urbanos, autos deportivos y una estética realista. REUTERS/Mike Blake/File Photo

Ambos personajes posan con actitud segura frente a un automóvil deportivo cubierto de grafitis, rodeados de un escenario urbano con palmeras, edificios altos y calles típicas de Los Ángeles, reforzando la fusión entre el mundo animado y el ambiente de acción propio del videojuego.

Cómo crear más imágenes de este estilo con Nano Banana 2

Para crear imágenes de Los padrinos mágicos en estilos de otros videojuegos usando Nano Banana 2 en Gemini, puedes adaptar tus prompts según el universo visual que te interese.

Algunos ejemplos que puedes usar son:

  • Minecraft: “Los padrinos mágicos al estilo de Minecraft, con aspecto pixelado y bloques de colores, en un paisaje cuadrado.”
  • Fortnite: “Los padrinos mágicos como personajes de Fortnite, con atuendos modernos y fondo de isla de batalla.”
Puedes crear versiones de Los padrinos mágicos en otros videojuegos, como Fortnite, adaptando los prompts en Nano Banana 2 de Gemini. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo
Puedes crear versiones de Los padrinos mágicos en otros videojuegos, como Fortnite, adaptando los prompts en Nano Banana 2 de Gemini. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo
  • The Legend of Zelda: “Los padrinos mágicos inspirados en The Legend of Zelda, con trajes medievales y fondo de bosque fantástico.”
  • Super Mario Bros: “Los padrinos mágicos en el mundo de Super Mario Bros, con colores brillantes, plataformas y tubos verdes.”
  • Call of Duty: “Los padrinos mágicos en el universo de Call of Duty, con ropa militar, fondo urbano en guerra y actitud seria.”
  • Among Us: “Los padrinos mágicos como tripulantes de Among Us, con trajes espaciales y fondo de nave espacial.”

Solo debes ingresar la instrucción en español en Nano Banana 2 y la herramienta generará imágenes fusionando la estética de Los padrinos mágicos con el videojuego elegido.

Collage digital con seis imágenes flotando alrededor del texto azul 'Nano Banana 2', mostrando personas, animales, naturaleza, arquitectura y objetos
Nano Banana 2 es el modelo avanzado de generación de imágenes de Google y está accesible gratuitamente en Gemini, el Buscador y otras plataformas de la empresa. (Google)

Qué es Nano Banana 2

Nano Banana 2 es el modelo avanzado de generación de imágenes lanzado por Google, disponible de forma gratuita en plataformas como Gemini, el Buscador, AI Studio + API, Google Cloud y Flow Google Ads.

Una de sus principales ventajas es la rapidez de respuesta ante las solicitudes de los usuarios.

Según Google, Nano Banana 2 aprovecha la base de conocimiento de Gemini y accede a información en tiempo real, así como a imágenes obtenidas mediante búsquedas web, para representar temas específicos con mayor precisión.

El modelo Nano Banana 2, disponible en Gemini de Google, permite generar estas combinaciones sin costo. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
El modelo Nano Banana 2, disponible en Gemini de Google, permite generar estas combinaciones sin costo. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Además de generar imágenes, Nano Banana 2 permite crear textos claros y precisos para maquetas de marketing o tarjetas de felicitación, y ofrece herramientas para traducir y localizar el texto incluido en una imagen, facilitando la compartición de contenidos a nivel global.

Mientras que Nano Banana Pro está diseñado para tareas que exigen un alto grado de fidelidad factual, Nano Banana 2 se orienta a la generación rápida, el seguimiento detallado de instrucciones y la integración con búsquedas de imágenes.

Las imágenes creadas con Nano Banana incorporan la tecnología SynthID y credenciales de contenido C2PA interoperables, lo que proporciona mayor transparencia sobre el uso de inteligencia artificial en la creación y el proceso de elaboración de cada imagen.

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