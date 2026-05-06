¿Zillenials o Boomers? El estudio que revela quiénes son los viajeros más responsables en Colombia

Una mujer sonriente disfruta de un momento de paz y relajación en unas pintorescas aguas termales, con cascadas rocosas y un frondoso paisaje montañoso al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de la alta intención declarada de realizar viajes sostenibles por parte de turistas de todo el mundo, persiste una brecha entre el deseo de adoptar prácticas responsables y su puesta en práctica real. Según Booking, Colombia se destaca por integrar criterios de sostenibilidad climática y el auge de los viajes junto a mascotas en la planificación de las vacaciones para 2026.

Las principales tendencias digitales en turismo combinan una preocupación creciente por el impacto ambiental y social de los desplazamientos, junto con la creciente importancia de las mascotas en la elección de destinos, alojamientos y transporte. En Colombia, casi todos los viajeros dan relevancia al turismo responsable y ajustan fechas o destinos para mitigar riesgos climáticos o priorizar opciones pet-friendly, lo que transforma sus preferencias y comportamientos de viaje.

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Evolución de los viajes sostenibles en Colombia y el mundo

El 85% de los viajeros globales considera importante el turismo responsable, pero la adopción de acciones concretas es desigual entre generaciones. Los jóvenes como la Generación Z (75%) y los millennials (71%) expresan mayor intención sostenible, aunque son los ‘boomers’ quienes efectúan más prácticas responsables: reducir residuos (67%), ahorrar energía (60%) y apoyar el comercio local (59%).

El turismo responsable transforma la temporada de viajes, con más del 53% de colombianos optando por viajar fuera de temporada alta para evitar masificación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Colombia, la conciencia por la sostenibilidad es aún más alta: el 95% de los turistas la considera fundamental al planificar sus viajes. Esta visión ha pasado de ser una acción puntual a convertirse en un criterio influyente sobre cómo, cuándo y a dónde viajar, incorporándose desde la fase de organización.

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Impacto del turismo responsable en la planificación de viajes colombianos

Los riesgos climáticos y la presión sobre destinos turísticos son factores clave en la toma de decisiones para los viajeros colombianos. El 73% evalúa el riesgo de fenómenos extremos al escoger fechas y lugares, y el 31% ha modificado o cancelado algún viaje por estas razones.

Más del 53% planea viajar fuera de temporada alta; el 42% busca evitar destinos masificados y el 36% opta por lugares con climas más frescos. Estas tendencias reflejan tanto la búsqueda de experiencias más tranquilas como una mayor conciencia sobre el impacto del turismo en comunidades y entornos locales.

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Las mascotas modifican la planificación de viajes: el 42% de los colombianos prefiere apartamentos vacacionales pet-friendly antes que hoteles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las mascotas como protagonistas de las tendencias de viaje 2026

De forma simultánea, las mascotas adquieren protagonismo en la planificación de los viajes de 2026, modificando la elección de alojamiento y actividades. En 2025, las búsquedas de alojamiento que admite mascotas rondaron los 15 millones a nivel global, situándose entre los filtros más utilizados.

El 52% de los viajeros latinoamericanos que se desplazan con animales prefiere alquiler vacacional o apartamentos (42% en el caso de Colombia), valorando mayor espacio y flexibilidad; en contraste, solo el 34% de los colombianos elige hoteles. Uno de cada cuatro viajeros en la región deja a su mascota en el alojamiento durante sus actividades, haciendo que los servicios especializados sean cada vez más determinantes al reservar.

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La presencia de animales influye en los itinerarios: el 49% de los colombianos realiza caminatas o actividades en la naturaleza, el mismo porcentaje hace turismo urbano en ciudades adaptadas para mascotas, el 40% visita playas aptas para animales y el 44% prefiere restaurantes donde se permite su ingreso.

El 49% de turistas en Colombia realiza actividades en la naturaleza o turismo urbano adaptado para mascotas durante sus viajes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto al transporte, solo el 35% opta por volar junto a su mascota, mientras que los viajes por carretera se imponen. El 93% de los colombianos prioriza desplazamientos terrestres flexibles y espontáneos, anticipando una mayor presencia de animales de compañía en las rutas regionales durante el próximo año.

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La continua integración de las mascotas en la planificación de viajes refuerza su rol central en las decisiones de los turistas que buscan experiencias personalizadas y sostenibles en los próximos años.