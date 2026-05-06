Cinzia Francischiello sufrió un accidente en Gran Hermano y tuvo que abandonar la casa en ambulancia

La participante Cinzia Francischiello sufrió un accidente ocular en Gran Hermano Generación Dorada y debió ser trasladada en ambulancia a un centro médico (Video: GH, Telefe)

Momentos de máxima tensión y preocupación se vivieron en la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) cuando Cinzia Francischiello, una de las participantes más carismáticas y recientes reincorporaciones al juego, sufrió un fuerte accidente doméstico que requirió atención médica urgente e incluso la obligó a abandonar temporalmente el reality en ambulancia.

El episodio ocurrió durante la tarde de este martes, mientras los participantes preparaban el almuerzo en la cocina. Yanina Zilli estaba cocinando acompañada por Cinzia cuando, en un descuido, a Juanicar se le cayó un plato desde una estantería. El objeto se rompió y una de las astillas saltó hacia el rostro de Cinzia, impactando directamente en su ojo. El instante quedó registrado por las cámaras y la reacción fue inmediata: “¡Ay, me cayó en el ojo!”, exclamó la venezolana, mientras se dirigía rápidamente a mirarse en el espejo para evaluar la gravedad de la lesión.

PUBLICIDAD

El accidente generó alarma entre los presentes, que se acercaron de inmediato para asistirla y ver cómo se encontraba. La producción, al advertir la situación, decidió cortar la transmisión en vivo, lo que alimentó la preocupación tanto dentro como fuera de la casa. En las redes sociales, los fanáticos del programa no tardaron en viralizar los clips y expresar su incertidumbre ante la falta de información oficial.

Tras recibir atención profesional, Cinzia Francischiello regresó rápidamente a la casa de Gran Hermano con el ojo vendado y se reincorporó a la competencia

Minutos después, las cámaras volvieron a mostrar a Cinzia entrando a la habitación, visiblemente afectada y en compañía de algunas compañeras que la rodearon para contenerla. En ese momento, la joven comunicó que debía ir a la clínica para ser atendida. Se supo entonces que fue retirada de la casa en ambulancia y trasladada a un centro médico para recibir asistencia profesional.

PUBLICIDAD

Según detalló Laura Ubfal en su portal, “le sacaron la astilla, la curaron, le vendaron el ojo y antes de las seis de la tarde ya estaba de vuelta en el reality”. Afortunadamente, la intervención médica fue rápida y efectiva, lo que permitió que Cinzia regresara a la competencia en pocas horas. Al reanudar la transmisión, se la pudo ver con el ojo vendado pero comportándose con naturalidad y tratando de retomar su rutina habitual dentro de la casa.

El regreso de Cinzia a Gran Hermano había sido uno de los grandes eventos de la última semana. La participante, que reingresó gracias al “Golden Ticket”, lo hizo en simultáneo con la expulsión de Solange, lo que generó un efecto sorpresa total entre sus compañeros y un reacomodamiento de las estrategias dentro de la casa. Su presencia no pasó inadvertida y, en pocos días, ya había marcado el ritmo del juego con su energía y sus posturas firmes.

PUBLICIDAD

La reincorporación de Cinzia al reality había generado sorpresa y reacomodamientos estratégicos dentro de la casa tras su reciente retorno con el Golden Ticket (Video: Gran Hermano/ Telefe)

El accidente, aunque resuelto rápidamente, deja una marca en la convivencia y genera incógnitas sobre las medidas de seguridad en la casa más famosa del país. No es la primera vez que un participante debe salir temporalmente del reality para recibir asistencia médica, pero cada episodio de este tipo pone en discusión el protocolo de actuación y la responsabilidad de la producción ante situaciones de riesgo.

Cinzia, por su parte, demostró entereza y voluntad para seguir en el juego pese al susto. Sus compañeros la recibieron con muestras de afecto y solidaridad, y el tema no tardó en convertirse en tendencia en redes sociales, donde muchos destacaron su fortaleza y expresaron alivio al verla de vuelta en competencia.

PUBLICIDAD

Por ahora, la producción no emitió un comunicado oficial sobre el estado de salud de la participante ni sobre los pasos a seguir en caso de que la lesión requiera controles adicionales. Se espera que en la próxima gala Santiago del Moro brinde precisiones y resuma el episodio.