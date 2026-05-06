Panamá

Llaman a la población panameña a reforzar la eliminación del mosquito transmisor del dengue

El grupo más afectado por la enfermedad está entre 10 a 14 años de edad, con una tasa de 61.2 casos por 100,000 habitantes

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los mosquitos representan una amenaza para la salud pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dengue en Panamá suma 2,035 casos acumulados a nivel nacional, por lo que las autoridades sanitarias reiteran el llamado a la población a reforzar las medidas de prevención y eliminación de criaderos del mosquito transmisor de esta enfermedad.

Al desglosar la cifra, correspondiente a la semana epidemiológica No. 14, que abarca del 5 al 11 de abril de este año, el Ministerio de Salud señala que 1,784 casos son sin signos de alarma, mientras que 238 presentan signos de alarma y se reportan 13 casos de dengue grave.

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La enfermedad está presente en la Región Metropolitana, que encabeza la lista con 540 casos, seguido por la provincia de Colón con 331 casos, el distrito de San Miguelito con 198 y la provincia de Bocas del Toro registra 197 casos.

A la lista se suma la provincia de Panamá Oeste con 176 casos, la región de Panamá Este con 153 casos, mientras que en la provincia de Herrera se reportan 108, unos 94 casos en Panamá Norte y 82 en la provincia de Chiriquí.

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El registro del Ministerio de Salud coloca a la provincia de Los Santos con 48 casos, 33 en la provincia de Veraguas, 32 en la comarca indígena Kuna Yala, en tanto que las provincias de Coclé, Darién y la comarca Ngäbe Buglé tienen 22,13 y ocho casos, respectivamente.

Las campañas de fumigación contribuyen a eliminar el mosquito adulto, más no así las crías en recipientes o aguas empozadas.
Las campañas de fumigación contribuyen a eliminar el mosquito adulto, más no así las crías en recipientes o aguas empozadas.

Sobre las hospitalizaciones a causa de este mal, el ministerio informa que en la semana de análisis se han dado un total de 248 en distintos nosocomios.

Hay seis defunciones, que se han registrado en las provincias de Bocas del Toro con tres, Los Santos con dos y uno en Coclé.

Los corregimientos con más casos hasta la semana observada son, en la región metropolitana, Tocumen (146 casos), 24 de diciembre (83), y Belisario Frías (68); en tanto que en Puerto Pilón se han dado 67casos, en Veracruz (66); Las Garzas (64), en Cristóbal (57) y en Cristóbal Este 49 casos, estos últimos en la provincia de Colón.

Las tasas de incidencia demuestran durante la semana que el grupo más afectado es el de 10 a 14 años, con una tasa de 61.2 casos por 100,000 habitantes.

El Ministerio de Salud continúa intensificando los operativos en todo el país, apoyándose en el equipo de Control de Vectores y en las estrategias de Promoción de la Salud para reducir los casos de dengue.

Recipientes con agua estancada son ideales para la propagación del mosquito transmisor del dengue. (Cortesía: Poder Noticia)
Recipientes con agua estancada son ideales para la propagación del mosquito transmisor del dengue. (Cortesía: Poder Noticia)

Las autoridades sanitarias insisten en la importancia de la participación ciudadana para la eliminación de todos los criaderos del mosquito, tanto dentro como alrededor de las viviendas.

De igual manera, se insta a la población a eliminar todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua (latas, botellas, neumáticos, entre otros.), tapar los recipientes utilizados para la recolección de agua y limpiar los alrededores de las viviendas con regularidad.

Entre los principales síntomas del dengue se cuentan: fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolores musculares y dolor ocular.

Se recomienda a la población no automedicarse y acudir oportunamente a un centro de salud ante la sospecha de la enfermedad, prestando especial atención a los signos de alarma.

En otro orden de ideas, el Ministerio de Salud también informó que desde el 6 de abril está en funcionamiento la Sala de Cuidados Paliativos y Alivio del Dolor Oncológico del Instituto Oncológico Nacional, ubicada en el Hospital de Cancerología de la Ciudad de la Salud, que responde al incremento de casos de cáncer registrado en los últimos años.

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