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De la soledad al feed: cómo las comunidades digitales salvaron el hábito de la lectura en Argentina

La importancia de #BookTok es tan grande que ha pasado de ser un simple nicho de adolescentes a convertirse en el motor de la industria editorial

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BookTok - TikTok - libros - tecnología - 5 de mayo
La comunidad de BookTok no es homogénea. (Imagen ilustrativa Infobae)

La forma en que los argentinos descubren libros cambió. Durante años, ese proceso pasaba por librerías, reseñas especializadas o recomendaciones académicas. Hoy ocurre cada vez más en el feed de TikTok, donde #BookTok acumula más de 2 mil millones de visualizaciones solo en Argentina y los hashtags vinculados a #BookTok y #Libros superan los 1,5 millones de creaciones en América Latina.

En el marco de la 50.° edición de la Feria del Libro de Buenos Aires, la plataforma puso en valor ese fenómeno que convirtió la lectura en una experiencia colectiva.

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Cómo BookTok transformó la lectura en una conversación colectiva

Leer dejó de ser una actividad solitaria para convertirse en un intercambio horizontal donde cualquier persona puede opinar, recomendar y descubrir nuevas historias. Ese es el cambio de fondo que describe el crecimiento de #BookTok en la región durante el último año.

BookTok es la vibrante comunidad de lectores en TikTok que transforma la lectura en una experiencia social. REUTERS/Dado Ruvic
BookTok es la vibrante comunidad de lectores en TikTok que transforma la lectura en una experiencia social. REUTERS/Dado Ruvic

A través de reseñas, reacciones y teorías publicadas en la plataforma, los usuarios construyen un espacio donde la recomendación no viene de una institución ni de un crítico especializado, sino de alguien que simplemente leyó el mismo libro y quiere hablar de él.

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Ese modelo de intercambio explica en parte la velocidad con que ciertos títulos ganan visibilidad. Libros publicados hace años pueden volver a posicionarse a partir de un video viral, mientras que autores emergentes encuentran nuevas audiencias gracias a la recomendación de creadores con comunidades activas.

Qué tipos de creadores impulsan el ecosistema de BookTok

La comunidad de BookTok no es homogénea. Dentro de ella conviven perfiles con roles distintos que, en conjunto, sostienen la conversación literaria en la plataforma.

BookTok - TikTok - libros - tecnología - 5 de mayo
También existen perfiles enfocados en géneros específicos, como fantasía, romance o thriller. (Imagen ilustrativa Infobae)

Algunos creadores se especializan en recomendaciones y descubrimiento, viralizando títulos a través de formatos ágiles y accesibles. Otros construyen comunidad desde lo emocional, compartiendo reacciones y reflexiones que generan identificación en sus seguidores.

También existen perfiles enfocados en géneros específicos, como fantasía, romance o thriller, y creadores que aportan análisis más profundos sobre narrativa, autores y tendencias editoriales.

La diversidad de esos perfiles es lo que convierte a BookTok en un ecosistema con distintas capas de profundidad, donde el contenido no solo informa sino que también genera conversación.

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Algunos creadores se especializan en recomendaciones y descubrimiento. (Imagen ilustrativa Infobae)

El impacto de BookTok más allá de la pantalla

El fenómeno no se queda en TikTok. Librerías, editoriales y ferias del libro incorporan cada vez más el pulso de la plataforma para entender qué buscan los lectores y anticipar la demanda de ciertos títulos.

Además de viralizar libros, BookTok impulsa conversaciones más amplias sobre emociones, vínculos, identidad y experiencias generacionales, integrando la lectura a debates culturales que trascienden el libro en sí.

La lectura, en ese marco, no termina en la última página: continúa en los comentarios, en los videos de reacción y en las comunidades que se forman alrededor de una historia compartida. La importancia de #BookTok es tan grande que ha pasado de ser un simple nicho de adolescentes a convertirse en el motor de la industria editorial.

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BookTok impulsa conversaciones más amplias sobre emociones, vínculos, identidad y experiencias generacionales. (Imagen ilustrativa Infobae)

Booktubers: qué hacen y por qué son clave en la comunidad lectora digital

Un booktuber es una persona que crea contenido sobre libros en YouTube, compartiendo opiniones y recomendaciones literarias en formato de video. Esta figura ha llevado la crítica de libros de los medios tradicionales al entorno digital, utilizando un estilo más visual y cercano.

Con el tiempo, la comunidad de amantes de la lectura se ha extendido a otras redes sociales, adoptando nombres como BookToker en TikTok o Bookstagrammer en Instagram. A pesar de las distintas plataformas, el objetivo sigue siendo compartir el gusto por los libros.

Los booktubers emplean formatos variados, como reseñas detalladas, resúmenes de lecturas mensuales, listas de próximos libros a leer, videos mostrando nuevas adquisiciones, recorridos por sus estanterías y retos temáticos. Estos recursos enriquecen la experiencia y fomentan la interacción entre seguidores.

Su importancia radica en que promueven la lectura, influyen en las ventas editoriales y construyen comunidades activas donde lectores de todo el mundo pueden intercambiar opiniones. Además, han popularizado términos propios como “hype”, “spoiler” o “fandom”, que forman parte del lenguaje habitual en este entorno.

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