Mendoza: detuvieron a un hombre con pedido de captura gracias al nuevo sistema de reconocimiento facial

La Policía de Mendoza logró la primera detención con reconocimiento facial (Video/@alfredocornejo)

A pocos días de su presentación oficial, el sistema de reconocimiento facial que implementó el Gobierno de Mendoza ya tuvo su primera detención: un hombre con dos pedidos de captura fue identificado y arrestado.

El procedimiento comenzó este martes cerca de las 11, en inmediaciones de calle Burgos y avenida San Martín, tras una alerta generada por una cámara de seguridad, que identificó a un hombre de contextura delgada, tez blanca y de aproximadamente 1,70 metro de altura, que vestía un mameluco azul y beige y una gorra blanca. En las imágenes se lo observa caminando junto a otro individuo.

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A partir de esa detección, el operativo se activó en cuestión de segundos. Efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) de Las Heras se dirigieron a un minimercado de la zona, donde finalmente capturaron al sospechoso. Fuentes del caso confirmaron a Infobae que se trata de Rafael Ángel Villegas González (35), de profesión changarín, quien contaba con dos pedidos de captura solicitados en noviembre y diciembre de 2025 por dos causas de Violencia de Género.

Tras la detención, el sospechoso fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia. La causa quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción N° 10, dependiente de la UFI de Violencia de Género, que dispuso su alojamiento en la Subcomisaría Iriarte.

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Rafael Ángel Villegas González contaba con dos pedidos de captura solicitados en noviembre y diciembre de 2025

Desde el Gobierno mendocino celebraron el operativo. “Las cámaras del Centro Estratégico de Operaciones del Ministerio de Seguridad, detectaron a un individuo con dos pedidos de captura y un paradero vigente. En segundos, el sistema activó el operativo, la Policía actuó y fue detenido”, publicó en su cuenta de X el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.

Y agregó: “Esto no es futuro, es presente. Es tecnología aplicada con inteligencia para cuidar a los mendocinos. Es inversión que se transforma en resultados concretos en la lucha contra el delito”.

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Alfredo Cornejo celebró el operativo

Cómo funciona el nuevo sistema de reconocimiento facial

El 1° de mayo, el Gobierno mendocino presentó el Sistema Provincial de Identificación Inteligente, el cual incorpora la tecnología de reconocimiento facial al sistema de videovigilancia ya desplegado en la provincia. Según explicaron, la herramienta permite capturar imágenes en tiempo real a través de cámaras ubicadas en puntos estratégicos y compararlas con bases de datos de personas con medidas judiciales pendientes.

De acuerdo con la información oficial, cuando el sistema detecta una coincidencia, se genera una alerta automática en el Centro Estratégico de Operaciones, desde donde se coordina el despliegue policial. Este mecanismo reduce los tiempos de respuesta y permite intervenir de forma inmediata en el lugar donde fue identificado el sospechoso.

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Además, indicaron que la tecnología está integrada a un esquema más amplio que no solo apunta a la detección de prófugos, sino también al control del cumplimiento de prisiones domiciliarias y a la localización de personas desaparecidas.

Actualmente, el sistema funciona con unas 200 cámaras distribuidas en zonas de alto tránsito y áreas operativas. Estas generan alertas en tiempo real que, combinadas con el análisis de datos, permiten orientar los operativos y optimizar los recursos policiales, indicaron desde el Gobierno provincial.

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