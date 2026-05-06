Honduras: Madre e hijo son asesinados a balazos dentro de un carro

Escena del crimen donde madre e hijo fueron asesinados dentro de un vehículo en San Pedro Sula. (FOTO: X)

Una madre y su hijo fueron asesinados a balazos en el interior de un vehículo en la colonia San Carlos de Sula, en San Pedro Sula, departamento de Cortés, en un nuevo hecho violento que ha generado conmoción entre los habitantes de la zona.

Las víctimas fueron identificadas como Fabio Ismael Sarmiento Padilla, de 33 años, y su madre Isadora Padilla Cardona, de 72. De acuerdo con la información preliminar, ambos se encontraban dentro de un automóvil cuando fueron atacados por un sujeto armado.

PUBLICIDAD

El hecho ocurrió en las cercanías del Instituto José Trinidad Reyes (JTR), un sector transitado de la ciudad, lo que ha incrementado la preocupación de la población por la inseguridad en áreas urbanas.

Según los reportes, el atacante descendió de un vehículo color negro, abrió fuego contra los ocupantes del carro y posteriormente se dio a la fuga. En su huida, el sospechoso habría despojado de otro vehículo a un ciudadano, el cual utilizó para escapar de la escena.

PUBLICIDAD

En el mismo ataque, dos mujeres resultaron heridas, por lo que fueron atendidas por personal del Sistema Nacional de Emergencias 911, que llegó rápidamente al lugar tras recibir la alerta.

Sin embargo, pese a los esfuerzos de los equipos de emergencia, madre e hijo ya no presentaban signos vitales al momento de la asistencia, confirmándose su fallecimiento en el sitio.

PUBLICIDAD

Se conoció que Fabio Ismael Sarmiento Padilla era un pequeño emprendedor dedicado a la fabricación de calzado, lo que ha generado reacciones de consternación entre quienes lo conocían.

Autoridades acordonaron la zona tras el ataque armado ocurrido cerca del Instituto José Trinidad Reyes. (FOTO: X)

El doble asesinato ocurrió en una jornada particularmente violenta en la ciudad, ya que horas antes, en esa misma zona, se reportó la muerte de un ayudante de un vehículo repartidor de productos lácteos, en lo que preliminarmente se maneja como un asalto.

PUBLICIDAD

El doble asesinato de madre e hijo no fue el único hecho violento registrado en San Pedro Sula durante la jornada de este martes. Horas antes, en esa misma zona de la ciudad, se reportó la muerte de un hombre en medio de una balacera vinculada a un presunto asalto.

La víctima fue identificada como Nahín Josué Fernández, quien se desempeñaba como ayudante de un vehículo repartidor de productos lácteos.

PUBLICIDAD

De acuerdo con versiones preliminares, el ataque ocurrió cuando supuestos delincuentes intentaron asaltar la unidad en la colonia Centroamericana, cerca del Instituto José Trinidad Reyes.

Durante el incidente, los atacantes dispararon contra el vehículo, provocando la muerte de Fernández en el lugar. En el mismo hecho, el conductor de la unidad resultó gravemente herido, por lo que fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece bajo atención médica.

PUBLICIDAD

El ataque se suma a otros hechos violentos registrados el mismo día en la ciudad. (FOTO: X)

Ambos hechos violentos, ocurridos con pocas horas de diferencia y en zonas cercanas, han generado alarma entre los habitantes de San Pedro Sula, quienes denuncian un incremento de la inseguridad y la presencia de estructuras criminales en sectores altamente transitados.

La coincidencia geográfica de los ataques también ha llevado a las autoridades a reforzar las investigaciones, con el objetivo de determinar si existe algún vínculo entre los hechos o si se trata de acciones aisladas dentro de un mismo contexto de criminalidad.

PUBLICIDAD

Especialistas en seguridad señalan que estos episodios reflejan la complejidad del fenómeno delictivo en la ciudad, donde convergen distintos tipos de violencia, desde asaltos armados hasta ataques directos contra personas.

San Pedro Sula, considerada uno de los principales polos económicos del país, enfrenta desde hace años desafíos en materia de seguridad, con sectores donde la actividad criminal persiste pese a los operativos policiales.

PUBLICIDAD

De acuerdo con datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), en el país se registran en promedio al menos seis homicidios diarios, una cifra que evidencia la magnitud del problema.

En ese contexto, la población continúa demandando acciones más efectivas por parte de las autoridades para frenar la violencia y garantizar la seguridad en las principales ciudades del país.