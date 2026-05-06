El penal fallado por Di María que cortó una impresionante racha en el triunfo de Rosario Central ante Libertad

La doble tapada de Morínigo a Di María

El arquero paraguayo Rodrigo Morínigo le frustró una doble oportunidad a Ángel Di María en el Gigante de Arroyito y le puso fin a una racha de 17 penales consecutivos convertidos por el campeón del mundo. Pese al impacto del momento, Rosario Central venció 1-0 a Libertad, de Paraguay, por la cuarta fecha del grupo H de la Copa Libertadores.

A cinco minutos del final del primer tiempo, el árbitro brasileño Wilton Sampaio acudió al monitor del VAR para observar un penal por una infracción de Diego Viera sobre Alejo Véliz, quien sintió el contacto en el talón derecho antes del cruce de Robert Rojas. Fue Di María quien tomó la pelota, como casi siempre. Esta vez, sin embargo, el resultado fue distinto.

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El rosarino remató cruzado de zurda, tras una breve pausa para no darle referencia al guardameta, y Morínigo le adivinó la intención. La pelota volvió a Di María, que buscó definir de derecha ante el arquero que había quedado de rodillas en la línea. El guardavalla le puso el pecho y un brazo al nuevo disparo y la mandó al córner. Un tercer intento de Ignacio Ovando también fue despejado por Gustavo Aguilar, mientras Di María lanzaba lamentos al aire.

La racha que se interrumpió era de envergadura: el exjugador del PSG y la Juventus había convertido sus últimos 17 penales de manera consecutiva, incluidos los seis que ejecutó desde su regreso al Canalla. Cuatro de ellos llegaron en el Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional y dos en la temporada actual, uno en el Apertura y otro ante Universidad Central de Venezuela en la fecha anterior de este mismo torneo continental. En toda su carrera, Di María suma 30 goles en 37 disparos desde los doce pasos, con seis atajados y uno desviado.

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La palabra del campeón del mundo tras el partido

La última vez que Di María no había convertido un penal fue el 18 de abril de 2024, cuando jugaba para el Benfica en la tanda de desempate de la Europa League ante el Olympique de Marsella, remate que se estrelló en el poste y derivó en la eliminación del conjunto portugués.

El golpe anímico no trastocó el rumbo del partido. A los 12 minutos del segundo tiempo, Di María ejecutó un tiro de esquina casi al punto del penal, hubo un desvío y Ovando apareció para empujarla al fondo del arco. El defensor ya había anotado en la goleada 3-0 sobre Universidad Central en Venezuela en la fecha anterior.

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Fideo, de 38 años, se mostró desequilibrante como siempre, sobre todo en la primera parte. Hizo gala de su gambeta en más de una oportunidad y hasta intentó anotar un gol olímpico, pero la pelota le hizo viento a uno de los palos.

“Nos pone muy felices que la gente esté así, que todos los partidos sea un carnaval. Paso a paso, hoy hicimos un gran trabajo también. Estamos jugando cada dos o tres días y nos está tocando”, celebró la victoria el ex PSG y Real Madrid. En cuanto al remate fallido desde los 12 pasos, enfatizó: “Fue un poco virtud de él, pero me apuré, siempre me tomo un segundo más y no me lo tomé. Un poco fue la ansiedad de volver a hacer un gol en el Gigante”.

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Con el triunfo, Rosario Central quedó puntero e invicto en el grupo H, con cuatro partidos disputados y sin haber recibido goles. El equipo de Arroyito quedó en el umbral de los octavos de final: si Universidad Central pierde ante Independiente del Valle en Caracas, la clasificación quedará sellada.