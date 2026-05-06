Horror en Chaco: un cabo de la policía mató a su padre y luego asesinó a su ex pareja

Un policía mató a su padre y a su ex pareja en Chaco

Un policía de la provincia de Chaco mató a su padre en la ciudad de Resistencia y luego asesinó a su ex pareja en localidad de Puerto Vilelas tras tomarla de rehén.

El agresor, identificado como Luciano Etudie, resultó gravemente herido y permanece internado bajo custodia tras ser baleado por fuerzas especiales.

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Según fuentes policiales, todo empezó en la mañana de este martes. Etudie, cabo primero de la Policía del Chaco, fue hasta la casa de su padre, Alberto Etudie, ubicada en la calle Lestani al 600 de Resistencia.

Todavía no está claro si hubo una discusión entre ambos, una pelea o un ataque directo. Lo concreto, de acuerdo a la investigación inicial es que allí, el hijo disparó y mató a su propio padre, de 57 años.

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La secuencia violenta continuó. Después de ese ataque, el cabo tomó un vehículo y se dirigió al domicilio de su ex pareja, Graciela Mabel López, de 33 años.

Etudie secuestró a la mujer y a un menor de edad, hijo de ella, y los llevó hacia el paraje Las Tres Bocas, en Puerto Vilelas. Vecinos del lugar alertaron a la policía.

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Los crímenes ocurrieron en Resistencia y Puerto Vilelas

Al llegar, los primeros agentes que se presentaron en el lugar hallaron al agresor: tenía a la mujer como rehén y le apuntaba a la cabeza con un arma.

El jefe de la policía chaqueña, Fernando Romero, contó a Norte Grande Federal que se intentó negociar durante varios minutos y, al no obtener resultados, se pidió apoyo al Cuerpo de Operaciones Especiales y a la fiscalía. Etudie manifestaba que había cometido un grave error, que se había mandado “una macana” y “estaba jugado”, y no pensaba deponer su actitud.

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El parte oficial indica que, un rato más tarde, mediadores de la fuerza negociaron con el agresor y consiguieron poner a salvo al menor. Pero la situación se agravó cuando, tras varios minutos de diálogo, el policía disparó y mató a su ex pareja delante del personal policial, funcionarios judiciales y vecinos.

Frente a esta situación de peligrosidad, integrantes del COE intervinieron de inmediato y le dispararon en la cara a Etudie, quien cayó herido y fue trasladado de urgencia al Hospital Perrando.

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El domicilio donde fue hallado asesinado el padre

El operativo avanzó, ya que, atentos a las palabras del agresor, los policías comenzaron a investigar si Etudie realmente había hecho algo antes de secuestrar y asesinar a su ex pareja. Se centraron en su entorno. Fue así como personal de la Comisaría Octava de Resistencia encontró el cuerpo del padre en el domicilio de la calle Lestani, confirmando así la conexión directa entre ambos hechos.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Investigación N°11, representada por Noelia Benítez, y la Fiscalía en turno de Resistencia, a cargo de Lilian Irala.

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El agresor permanece internado

El parricida y femicida permanece internado, bajo custodia policial y en estado grave, según las autoridades. Mientras tanto, la investigación sigue en marcha para determinar las circunstancias y motivos de los crímenes.

Tras conocerse la noticia, una allegada lamentó en redes sociales: “Ese tipo no pensó en los tres niños que iba a dejar solitos. Dios te tenga en su santa gloria mi reina, tenías mucho por vivir”. “Gracias por todos los buenos momentos compartidos, por brindarnos todo de vos, la gran mujer y mamá que fuiste se recordará siempre”, escribió otra.

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López estudiaba en el Instituto San Fernando Rey. Desde allí también se emitió un mensaje en redes sociales: “Levantamos la voz por Justicia y transformamos nuestro luto en compromiso: por ella y por todas, ni una menos”.