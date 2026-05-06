“Alerta máxima”: Israel amenazó con desplegar “toda la fuerza aérea” contra Irán

El general Omer Tischler asumió la jefatura de la Fuerza Aérea

El nuevo jefe de la Fuerza Aérea israelí asumió el mando este martes con una advertencia directa a Irán: el país está dispuesto a movilizar “toda la fuerza aérea hacia el este si es necesario”. La declaración del general Omer Tischler, pronunciada durante su ceremonia de toma de posesión en la base aérea de Tel Nof, se produjo en uno de los momentos de mayor tensión en el Golfo Pérsico desde el inicio del conflicto entre Estados Unidos e Irán, y amplió la presión israelí sobre Teherán más allá del frente bélico que Washington mantiene en el estrecho de Ormuz.

Por su parte, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), teniente general Eyal Zamir, subrayó en el mismo acto que el ejército “permanece en alerta máxima en todos los frentes” y está preparado para “responder con fuerza a cualquier intento de dañar a Israel”. El ministro de Defensa, Israel Katz, fue más explícito: aseguró que Israel apoya los esfuerzos diplomáticos de Washington, pero advirtió que “pronto podríamos tener que intervenir de nuevo para garantizar que se alcancen los objetivos”. Katz celebró además los ataques israelíes de 2025 contra objetivos en territorio iraní y elogió la coordinación entre Netanyahu y Trump para garantizar que Teherán “no vuelva a representar una amenaza existencial para Israel, Estados Unidos y el mundo libre”.

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Imagen de archivo de un avión de combate F-35 sobrevolando durante una ceremonia de graduación de pilotos de la Fuerza Aérea Israelí en la base aérea de Hatzerim, en el sur de Israel. 29 junio 2023 REUTERS/Amir Cohen

La ceremonia en Tel Nof no fue solo un relevo de mando. Tuvo lugar horas después de que Emiratos Árabes Unidos informara que sus sistemas de defensa interceptaron, por segundo día consecutivo, misiles y drones que atribuyó a Irán. Teherán negó los ataques, pero su mando militar advirtió con una “respuesta contundente” si se emprendieran acciones contra la República Islámica. El lunes, Estados Unidos había lanzado la operación “Proyecto Libertad” para garantizar el tránsito comercial por el estrecho de Ormuz, paso por el que circula aproximadamente una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos. Irán replicó con misiles y drones contra barcos militares estadounidenses, interceptados según el Mando Central de los Estados Unidos (Centcom).

Tischler asume en un contexto institucional cargado. Su designación, aprobada en diciembre de 2025, no estuvo exenta de controversia: el ministro Katz ordenó una auditoría sobre la conducta del general durante el ataque del 7 de octubre de 2023 antes de autorizar el nombramiento. El contralor del sistema de defensa, el general de brigada retirado Yair Volansky, revisó grabaciones y entrevistó a numerosos oficiales antes de recomendar que se procediera. La decisión llegó además en medio de meses de enfrentamientos públicos entre Katz y el jefe del Estado Mayor Zamir por disputas abiertas sobre el mando superior.

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Para Israel, el frente iraní no es un conflicto ajeno ni delegado. El país participó en los ataques del año pasado contra objetivos en territorio iraní y considera prioritaria la neutralización del programa nuclear de Teherán, con independencia del ritmo de la diplomacia estadounidense. Que el nuevo comandante de su fuerza aérea escogiera como primer mensaje público una advertencia de despliegue total hacia el este no fue un gesto retórico: fue la señal de que Israel se reserva el derecho de actuar por su cuenta si las negociaciones entre Washington y Teherán no prosperan.