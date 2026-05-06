Guatemala: Capturan a implicados en red de ingreso irregular de extranjeros

El operativo 'Gota a Gota, Fase Migración' permitió la captura de 14 presuntos integrantes de redes de tráfico de extranjeros en Guatemala. (Cortesía: PNC de Guatemala)

Durante un operativo realizado en Guatemala este martes bajo el nombre de “Gota a Gota, Fase Migración”, la Fiscalía contra Delitos Transnacionales coordinó la captura de 14 personas, entre ellas cuatro delegados del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), además de citar a declarar a otras tres, en una acción que busca desarticular redes dedicadas a facilitar el ingreso y la permanencia irregular de extranjeros, con operaciones de lavado de activos y corrupción institucional. Según informó el Ministerio Público de Guatemala, el despliegue incluyó allanamientos en el puesto migratorio “El Carmen”, en el departamento de San Marcos, y la incautación de múltiples objetos vinculados a la investigación.

Entre los detenidos figuran América T., Carlos E., Kevin O., Azucena E., Eyner E., Rosy C., Jhon C., Diego B. y Adelaida L., señalados por el delito de lavado de dinero u otros activos, y Heliodoro C., acusado de falsedad ideológica. Los delegados del IGM capturados son Rony M., Vilma O. y Berliuos D., procesados por encubrimiento propio, junto a César O., señalado por usurpación de funciones.

PUBLICIDAD

El MP detalló que durante los operativos se incautaron 16 teléfonos celulares, dos talonarios de constancia de ingreso al territorio nacional del IGM, un arma de fuego, tres computadoras portátiles, un disco duro, un DVR, dos libretas con apuntes varios, 155 cobros de préstamos, un pasaporte de la República de Italia, una guía de mensajería y dos sellos oficiales del IGM, y que también fue clausurado un inmueble.

La Fiscalía contra Delitos Transnacionales identificó el lavado de activos y la corrupción institucional como ejes de la estructura criminal desarticulada. (Cortesía: PNC de Guatemala)

Desarticulación de redes criminales para facilitar la migración irregular

La Fiscalía contra Delitos Transnacionales informó que en 2024 se logró desarticular dos estructuras criminales que operaban en el país desde enero de 2019, como resultado de una investigación denominada “Gota a Gota”. De acuerdo con el MP, estas organizaciones mantenían conexiones con redes en Colombia, México y Estados Unidos, dedicándose a facilitar el ingreso irregular de ciudadanos extranjeros, especialmente colombianos, y a la realización de transacciones financieras ilícitas.

PUBLICIDAD

Según la investigación, los grupos criminales contaban con la colaboración de empleados públicos, quienes gestionaban cobros ilegales y permitían la entrada de personas a través del Aeropuerto Internacional La Aurora. Los líderes de estas estructuras recibían a los extranjeros al ingresar al país, coordinando su alojamiento y asegurando su permanencia irregular. Para eludir los controles institucionales, la red manipulaba pasaportes y documentos migratorios, enviando estos papeles a puntos fronterizos como El Carmen u otros lugares fuera del control oficial, donde se colocaban sellos falsos de entrada y salida. Además, se ingresaban datos incorrectos en el sistema institucional del IGM para simular movimientos migratorios legales.

Las organizaciones desbaratadas mantenían conexiones internacionales con redes delictivas en Colombia, México y Estados Unidos desde 2019. (Cortesía: PNC de Guatemala)

Estas maniobras permitieron a los extranjeros mantener un estatus migratorio aparentemente regular mientras participaban en actividades ilícitas, incluyendo lavado de dinero mediante movimientos financieros que introducían capital de origen ilícito en el país. El dinero, explicó el Ministerio Público, se distribuía para financiar las operaciones de la organización o se enviaba al exterior en remesas de bajo monto, eludiendo así los controles financieros establecidos.

PUBLICIDAD

Durante el operativo, las autoridades identificaron también el uso de métodos delictivos como el sistema de préstamos ilegales conocido como “gota a gota” y las estafas de encomiendas. La investigación se originó tras una denuncia presentada por la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos, lo que permitió individualizar a varios de los colaboradores públicos y privados involucrados.

IGM reafirma su compromiso con la transparencia y colaboración en las investigaciones

En respuesta a los procedimientos de allanamiento y captura, el IGM emitió un comunicado en el que aseguró a la población que colabora “de manera plena, transparente y oportuna con las autoridades competentes, atendiendo todos los requerimientos que sean formulados”. La institución reafirmó su compromiso con la aplicación de la ley, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, y destacó que todos los procedimientos se realizan con respeto a los derechos humanos y con la debida diligencia.

PUBLICIDAD

El Instituto Guatemalteco de Migración afirmó su compromiso contra la corrupción e instó a la ciudadanía a reportar irregularidades a través de canales oficiales. (Cortesía: Instituto Guatemalteco de Migración)

El IGM llamó a la ciudadanía a reportar cualquier inconformidad, maltrato o irregularidad a través de sus canales oficiales e indicó que estos mecanismos forman parte de su política de mejora continua y transparencia. Además, garantizó que el puesto de control migratorio “El Carmen” continúa operando con normalidad en ingresos y egresos, conforme a la normativa vigente.

El Ministerio Público sostuvo que las investigaciones continúan para determinar el alcance total de las operaciones de estas estructuras y la posible implicación de más funcionarios o particulares en la red de corrupción y tráfico ilícito de personas.

PUBLICIDAD