Cómo conseguir gratis un nuevo juego en Steam y guardarlo en tu cuenta de manera permanente

Steam regala Find Your Words: un juego de puzles gratis para siempre

Steam, la plataforma de videojuegos para PC, ofrece regularmente oportunidades para ampliar la biblioteca digital de los jugadores de manera gratuita.

Aunque la mayoría de promociones se centran en descuentos temporales, existen títulos completamente gratuitos que pueden añadirse de forma permanente a la cuenta, sin límites de tiempo ni condiciones especiales. Un ejemplo reciente es “Find Your Words”, un juego de puzles lingüísticos que ya puede reclamarse gratis para siempre.

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La posibilidad de sumar títulos gratuitos resulta muy atractiva para quienes desean experimentar nuevas propuestas, apoyar a desarrolladores independientes y diversificar su colección sin gastar dinero. Además, estos juegos no requieren una instalación inmediata, por lo que puedes guardarlos en tu biblioteca y decidir cuándo jugarlos, aprovechando la flexibilidad que ofrece el ecosistema digital de Steam.

Reclamar juegos sin coste y conservarlos en la biblioteca digital permite descubrir propuestas diferentes y compartir la pasión por el gaming con amigos, sin gastar dinero - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es el juego que están regalando en Steam

“Find Your Words” es una propuesta centrada en puzles de vocabulario. El objetivo principal es formar palabras a partir de conjuntos de letras y superar diversos desafíos que ponen a prueba el ingenio y la creatividad del jugador. A medida que avanzas, el juego introduce nuevas reglas y mecánicas, aumentando la dificultad de manera progresiva y manteniendo el interés con retos cada vez más complejos.

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El diseño de “Find Your Words” prioriza partidas accesibles y relajadas, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes buscan una experiencia tranquila o sesiones de juego cortas. El trasfondo del juego es acogedor: fue creado por dos padres que se inspiraron en el proceso de sus hijos para encontrar su propia voz, lo que aporta un toque personal y emotivo a la experiencia.

Cómo reclamar un juego gratis en Steam: paso a paso

Si quieres añadir “Find Your Words” (o cualquier otro título gratuito) a tu cuenta de Steam de manera permanente, sigue estos pasos sencillos:

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Accede a tu cuenta de Steam: Ingresa desde la aplicación de escritorio en tu PC o accede a store.steampowered.com. Busca el juego gratuito: Usa la barra de búsqueda o explora la sección de juegos gratuitos y novedades. Escribe “Find Your Words” y selecciona el título en los resultados. Añade el juego a tu biblioteca: Haz clic en “Obtener”, “Añadir a la biblioteca” o “Jugar” en la página del juego mientras el precio esté en 0,00 euros o dólares. Confirma la adquisición: Tras este paso, el título quedará guardado en tu biblioteca de Steam de manera indefinida, incluso si no lo instalas inmediatamente. Podrás descargarlo cuando quieras, sin restricciones por tiempo.

La opción de añadir títulos sin costo impulsa la experimentación, la diversidad en el gaming y el crecimiento de desarrolladores que apuestan por ideas frescas y mecánicas originales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para sacar el mayor provecho de las ofertas en Steam, es recomendable visitar con regularidad la sección de juegos gratuitos y promociones. Las oportunidades pueden variar de un día a otro y es posible que algunos títulos que hoy están disponibles sin costo vuelvan a ser de pago en el futuro, por lo que conviene estar siempre atento.

Otra forma eficaz de no perderte ninguna novedad es habilitar las notificaciones de Steam. Esto te permitirá recibir avisos instantáneos sobre lanzamientos recientes o promociones especiales, asegurando que no te pierdas los mejores juegos gratuitos del momento.

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Además, vale la pena explorar las recomendaciones y juegos relacionados que aparecen en la tienda. Muchas veces, al aprovechar una campaña gratuita, encontrarás descuentos adicionales en otros títulos del mismo estudio o género, ampliando así tu catálogo de juegos a precios muy bajos o sin costo.

Por último, compartir estas ofertas con amigos puede enriquecer la experiencia. Descubrir y jugar juntos nuevas propuestas no solo hace más entretenida la partida, también permite que todos aprovechen las promociones y experimenten títulos que probablemente no habrían probado por sí solos.

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La oferta regular de juegos gratuitos en Steam no solo amplía las opciones para los jugadores, también fomenta la experimentación y apoya a estudios independientes que arriesgan con ideas originales. Reclamar estos títulos es una forma inteligente de diversificar tu biblioteca, conocer nuevas mecánicas y contribuir al dinamismo de la industria del videojuego.