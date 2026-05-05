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Larry Page alcanzó una fortuna de 300.000 millones de dólares y es la segunda persona más rica del mundo

El crecimiento de Google Cloud y la apuesta por la IA fueron claves en el salto patrimonial de Larry Page

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Primer plano de Larry Page, cofundador de Google, hablando por un micrófono. Detrás de él se ve el logotipo de Google en colores brillantes
Larry Page, cofundador de Google, se convirtió en la segunda persona más rica del mundo, por detrás de Elon Musk. (Reuters)

La fortuna de Larry Page superó por primera vez los 300.000 millones de dólares, impulsada por el fuerte repunte de las acciones de Alphabet, matriz de Google. El salto se produjo tras la publicación de los resultados trimestrales de la compañía, que mostraron un crecimiento superior al esperado, especialmente en su negocio de servicios en la nube.

Según el ranking en tiempo real de Forbes, el patrimonio de Page alcanzó los 300.900 millones de dólares, ubicándolo como la segunda persona más rica del mundo. El aumento patrimonial fue significativo incluso en el corto plazo.

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En una sola jornada, el cofundador de Google sumó cerca de 14.900 millones de dólares, reflejando el impacto inmediato de la reacción positiva del mercado. La suba estuvo directamente vinculada al desempeño bursátil de Alphabet, cuyas acciones avanzaron 6,5% en las primeras operaciones del jueves tras conocerse los resultados.

La fortuna de Larry Page subió gracias al fuerte reapunte de las acciones de Alphabet.
La fortuna de Larry Page subió gracias al fuerte reapunte de las acciones de Alphabet.

El crecimiento de Alphabet también tuvo un efecto directo en la fortuna de Sergey Brin, cofundador de la compañía. Su patrimonio aumentó en 13.700 millones de dólares y alcanzó los 277.000 millones, lo que le permitió posicionarse como la tercera persona más rica del mundo. Este movimiento lo ubicó por delante de Jeff Bezos, fundador de Amazon, cuya fortuna cayó en 3.500 millones de dólares hasta los 267.000 millones.

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El mercado reaccionó con entusiasmo a los resultados financieros presentados por Alphabet. La compañía reportó ganancias de 5,11 dólares por acción e ingresos por 109.800 millones de dólares en el primer trimestre, cifras que superaron ampliamente las estimaciones de los analistas, que esperaban 2,68 dólares por acción e ingresos por 106.900 millones, según datos de FactSet.

El principal motor de este desempeño fue el negocio de computación en la nube, Google Cloud, que registró un crecimiento interanual del 63% y alcanzó ingresos por 20.000 millones de dólares. Este resultado superó las previsiones del mercado y consolidó a esta unidad como uno de los pilares del crecimiento de la compañía. El CEO de Alphabet, Sundar Pichai, destacó que las soluciones de inteligencia artificial se convirtieron, por primera vez, en un “motor de crecimiento principal”.

La principal fuente de ingresos de Alphabet es Google Cloud, su servio de nube. REUTERS/Annegret Hilse/File Photo/File Photo
La principal fuente de ingresos de Alphabet es Google Cloud, su servio de nube. REUTERS/Annegret Hilse/File Photo/File Photo

El avance de la inteligencia artificial también fue bien recibido por los inversores. Analistas de Wall Street señalaron que las inversiones de la compañía en este campo ya generan retornos claros y medibles, lo que refuerza la apuesta estratégica de Alphabet en este segmento. En esa línea, la directora financiera, Anat Ashkenazi, anticipó que el gasto de la empresa aumentará de manera significativa en los próximos años.

Alphabet prevé inversiones de capital de hasta 190.000 millones de dólares en 2026, por encima de estimaciones previas, con un foco marcado en infraestructura vinculada a la inteligencia artificial. Este incremento en el gasto refleja la competencia creciente dentro del sector tecnológico por liderar el desarrollo de estas herramientas.

Tras el repunte de sus acciones, Alphabet alcanzó una capitalización bursátil de 4,5 billones de dólares, posicionándose entre las empresas más valiosas del mundo, solo por detrás de Nvidia, que lidera con una valuación cercana a los 4,9 billones.

Este 2026, Alphabet, a través de Google, seguirá apostando por la IA. REUTERS/Danielle Villasana
Este 2026, Alphabet, a través de Google, seguirá apostando por la IA. REUTERS/Danielle Villasana

En paralelo, el desempeño de otras grandes compañías tecnológicas fue más dispar. Empresas como Amazon, Microsoft y Meta presentaron resultados que no cumplieron con las expectativas del mercado, lo que se tradujo en caídas en sus acciones. En particular, Mark Zuckerberg vio reducir su fortuna en 21.900 millones de dólares tras el retroceso de Meta.

Otros nombres relevantes del ranking también registraron pérdidas. Steve Ballmer descendió posiciones tras perder 5.800 millones de dólares, mientras que Bezos también experimentó una caída en su patrimonio. Este contraste refuerza el impacto diferencial que tuvieron los resultados de Alphabet frente a sus competidores directos.

El foco del mercado ahora se traslada a los próximos reportes financieros de otras grandes tecnológicas. Apple y Nvidia serán las últimas en presentar sus resultados en este ciclo, en un contexto donde la inteligencia artificial se consolida como el principal eje de competencia y crecimiento dentro del sector.

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