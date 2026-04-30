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Gemini o ChatGPT: cuál puedes usar gratis y qué cambia si pagas

La versión gratuita del asistente de OpenAI da acceso a GPT-4o, pero con un límite de uso diario estricto

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Gemini - ChatGPT - tecnología - 18 de diciembre
La versión gratuita de Gemini cubre bien el uso cotidiano. (Composición Infobae: REUTERS/Dado Ruvic / Difusión)

Elegir entre Gemini y ChatGPT sin pagar es posible, pero ambas plataformas reservan sus capacidades más potentes para los planes de pago. La diferencia no es solo de velocidad o cantidad de respuestas: en las versiones premium cambia el tipo de tareas que cada herramienta puede resolver, desde generar videos y música hasta razonar sobre problemas matemáticos complejos.

Ahora bien, es vital precisar que la elección depende, sobre todo, de para qué se use cada una.

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Qué ofrece Gemini gratis y qué se desbloquea con la suscripción de pago

La versión gratuita de Gemini cubre bien el uso cotidiano. Sirve para buscar información en internet, redactar correos, resumir textos, traducir y generar imágenes, aunque estas últimas tienen un límite diario.

Donde empieza a mostrar sus restricciones es en tareas que exigen procesar documentos extensos o mantener conversaciones muy largas: el modelo básico puede perder el hilo o no tener capacidad suficiente para analizar archivos de gran volumen.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Elegir entre Gemini y ChatGPT sin pagar es posible, pero ambas plataformas reservan sus capacidades más potentes para los planes de pago. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El salto a la versión de pago cambia ese panorama de forma considerable. El motor principal pasa a ser Gemini 3.1 Pro, diseñado para manejar conversaciones largas y analizar documentos de gran extensión, incluso decenas de archivos PDF al mismo tiempo.

Las capacidades multimedia son otro diferenciador. Con el plan de pago se pueden generar videos realistas desde cero y componer pistas de música completas con instrumentos y voces en varios idiomas, funciones que no están disponibles en el nivel gratuito.

A eso se suma Gemini Live, una modalidad disponible en la aplicación móvil para iOS y Android que permite hablar con el asistente en tiempo real, interrumpirlo con la voz, compartir la pantalla del teléfono o abrir la cámara para que el modelo vea el entorno del usuario y responda sobre lo que está ocurriendo en ese momento.

ChatGPT - Gemini
Es vital precisar que la elección depende, sobre todo, de para qué se use cada una. (Composición Infobae)

Qué incluye ChatGPT sin costo y qué agrega el plan Plus o Pro

La versión gratuita de ChatGPT da acceso a GPT-4o, pero con un límite de uso diario estricto. Funciona bien para escribir, corregir código, generar ideas o responder preguntas, siempre que la sesión no sea demasiado larga ni intensa. Cuando el usuario supera ese límite, el sistema reduce automáticamente el acceso al modelo más básico hasta que transcurran varias horas.

La analogía que mejor describe esta restricción es la de un vehículo con un depósito muy pequeño: arranca bien, pero se queda sin combustible antes de completar trayectos largos.

El plan de pago elimina ese freno. La cuota de mensajes sube de forma significativa, lo que permite usar los mejores modelos durante todo el día sin interrupciones.

El cambio más relevante para ciertos perfiles de usuario es el acceso a los modelos de razonamiento de la serie o1 y o3. Estos modelos están diseñados para pensar paso a paso antes de responder, lo que los hace especialmente eficaces en matemáticas complejas, física o programación de sistemas avanzados. No son los más rápidos, pero sí los más precisos cuando el problema exige lógica rigurosa.

Gemini de Google y ChatGPT de OpenAI, ambas inteligencias artificiales, compitieron en las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas
ChatGPT de pago lidera en razonamiento lógico matemático y programación. (Composición)

En cuanto a voz, el plan de pago desbloquea el Modo de Voz Avanzado, capaz de captar el tono del usuario, percibir emociones y simular respiraciones durante la conversación, lo que genera una interacción más natural que la de la versión estándar.

Gemini de pago vs. ChatGPT de pago: en qué se diferencia cada uno

Ambas plataformas justifican su precio, pero apuntan a perfiles distintos. Gemini destaca por su versatilidad multimedia: texto, código, imágenes de alta calidad, video y música conviven en un mismo ecosistema.

Su integración con Google Workspace lo hace especialmente útil para quienes ya trabajan con las herramientas de Google y necesitan analizar grandes volúmenes de información.

Una persona joven vista desde el hombro derecho usando una laptop con el logo de Gemini en la pantalla, rodeada de libros, cuadernos y una taza sobre un escritorio de madera.
Gemini de pago funciona como un estudio de producción multimedia con memoria expandida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

ChatGPT de pago, en cambio, lidera en razonamiento lógico matemático y programación. Sus modelos de la serie o1 y o3 no tienen equivalente directo en Gemini para ese tipo de tareas. En generación de imágenes, usa DALL-E 3, y su Modo de Voz Avanzado es considerado más natural en la interacción hablada.

La forma más directa de resumir la diferencia: Gemini de pago funciona como un estudio de producción multimedia con memoria expandida, mientras que ChatGPT de pago opera más como un laboratorio de análisis lógico con capacidad de conversación muy fluida.

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