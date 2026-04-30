Qué ajustes debes hacer en tu laptop con Windows para alargar la duración de su batería

Ajustar el modo de energía en Windows ayuda a extender el tiempo de uso de la batería en laptops modernas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Extender la duración de la batería en una laptop con Windows depende de una serie de ajustes prácticos y configuraciones clave que pueden influir de manera directa en el consumo de energía. Si bien los fabricantes ofrecen una estimación de cuántas horas puede funcionar el equipo con una sola carga, el uso real, la cantidad de aplicaciones abiertas y el tipo de tareas que se ejecutan pueden modificar de forma significativa ese rendimiento.

Estos son los principales ajustes y recomendaciones que se debe tener en cuenta para conseguir el mayor tiempo posible de autonomía en una laptop, según HP y ASUS.

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Configura el modo de energía adecuado

El sistema operativo Windows permite elegir entre distintos modos de energía, una función que incide de forma directa en el rendimiento de la batería. Para acceder a estas opciones, basta con hacer clic en el icono de la batería en la barra de tareas y seleccionar uno de los modos disponibles: ahorro de energía, economizador, alto rendimiento o equilibrado.

El modo ahorro de batería limita funciones en segundo plano y reduce el brillo de la pantalla, lo que ayuda a preservar la energía cuando el equipo funciona sin estar conectado a la corriente.

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Reducir el brillo de la pantalla y apagar tecnologías inalámbricas son acciones clave para conservar energía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ajusta la configuración de energía y suspensión

Modificar el tiempo que tarda la pantalla en apagarse y ajustar la suspensión automática permite optimizar el consumo energético en las laptops con Windows. Desde el menú de Configuración, en la sección de Sistema y Energía y suspensión, es posible acortar los intervalos de espera tanto para la pantalla como para la suspensión del equipo. Cuanto más breves sean estos tiempos, mayor será la autonomía general.

Activa el ahorro de batería

El modo de ahorro de batería en Windows se activa automáticamente cuando la carga desciende por debajo del 20%, pero también puede configurarse para que se active antes. Esta función deshabilita notificaciones push, aplicaciones en segundo plano y sincronización automática de correos electrónicos. Elevar el umbral de activación puede ofrecer mejores resultados sin afectar la experiencia de usuario.

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Reducir el brillo de la pantalla también se traduce en una extensión significativa de la duración de la batería. El ajuste puede hacerse de forma rápida desde el icono de notificaciones en la barra de tareas, utilizando el deslizador correspondiente. El brillo elevado es uno de los factores que más impactan en el consumo energético de los dispositivos portátiles.

Apaga luces de fondo y tecnologías inalámbricas

Las luces de fondo del teclado representan un gasto energético adicional. Cuando no se requieran, pueden apagarse usando la tecla de función (fn) o gestionarse desde el Centro de Movilidad de Windows. Además, mantener el WiFi o el Bluetooth activados cuando no se utilizan incrementa el consumo. La recomendación es desactivarlos manualmente o activar el modo avión, especialmente en entornos donde no se necesite conectividad.

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Desactivar la retroiluminación del teclado y las animaciones visuales favorece una mayor autonomía del dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Limita el funcionamiento de aplicaciones en segundo plano

El número de aplicaciones en segundo plano influye en la autonomía de la batería. Desde el menú de Configuración, en el apartado de Privacidad, es posible acceder a la gestión de aplicaciones en segundo plano y desactivar aquellas que no resulten esenciales. Permitir que solo las aplicaciones imprescindibles sigan funcionando ayuda a conservar energía.

Cerrar las aplicaciones que más consumen recursos es otra medida efectiva. En la sección de Batería dentro de Configuración, se puede revisar el historial de consumo de las últimas 24 horas o de la semana y restringir el funcionamiento de las aplicaciones que más energía demanden. Esta acción contribuye a evitar el agotamiento prematuro de la batería.

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Desactiva animaciones y sombras visuales

Las animaciones y sombras en la interfaz gráfica de Windows mejoran la estética, pero su desactivación puede hacer que el sistema consuma menos recursos. Accediendo al cuadro de diálogo Ejecutar (Windows + R) y tecleando “sysdm.cpl”, se puede ajustar el sistema para priorizar el rendimiento sobre la apariencia.

Sincroniza menos datos y revisa procesos

La sincronización constante de correo electrónico, calendarios y contactos implica un uso adicional de energía. Desde la configuración de Cuentas, se puede programar la sincronización de manera menos frecuente, o incluso desactivar la sincronización automática de la mayoría de las aplicaciones. Establecer un intervalo de sincronización mayor puede marcar una diferencia en la autonomía diaria.

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Evitar el sobrecalentamiento protege la batería y prolonga su funcionamiento eficiente en laptops con Windows. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Windows también ofrece herramientas para identificar procesos que consumen mucha energía. Utilizando el comando “powercfg /energy” en el símbolo del sistema con privilegios de administrador, se genera un informe detallado en formato HTML que señala errores, advertencias y proporciona recomendaciones personalizadas para mejorar el rendimiento.

Evita el sobrecalentamiento

El calor excesivo degrada la batería y afecta el funcionamiento del equipo. Mantener una ventilación adecuada y evitar el uso del equipo sobre superficies que retengan calor puede ayudar a preservar la salud del dispositivo y prolongar el ciclo de vida de la batería.

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Estos ajustes permiten aprovechar al máximo la autonomía de una laptop con Windows y contribuyen a preservar la salud de la batería a largo plazo.